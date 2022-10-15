Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?

Формат «раскладушки» в случае смартфонов на базе Android сейчас относится к премиальному сегменту. Хотя в свое время кнопочные телефоны пользовались большой популярностью среди пользователей. Такой формат исполнения позволяет получить преимущества в виде компактных габаритов и исключения случайных нажатий во время ношения. Этот тренд был продолжен в новинке - Philips Xenium E2601 с дисплеем 2.4 дюйма, двумя лотами под SIM, а также слотом для карты памяти формата microSD.

Комплектация

Рекомендованная розничная цена составляет 3490 рублей.Упакован в коробке ярко-желтого цвета с логотипом бренда и общей информацией. Комплект включает аккумулятор, наклейки с IMEI-кодом, блок питания, руководство пользователя.

Philips Xenium E2601 обзор

Внешний вид

Представлена «раскладушка» в трех расцветках: черной, красной и синей. Цвета подобраны удачно, также за счет текстурного рисунка общий внешний вид улучшается.

В сложенном состоянии его габариты заметно меньше, чем у кнопочных телефонов с той же диагональю экрана.

Ключевым материалом выступает пластик. Сборка проведена без огрехов.

На крышке логотип бренда и три светодиодных индикатора. Они отображают пропущенные входящие вызовы, сообщения и процесс зарядки батареи. Удобно, так можно вести контроль не открывая крышку.

Сам механизм открытия крышки сделан с запасом по прочности. Нужно приложить небольшое усилие, самопроизвольно не открывается.

Внутри блок клавиатуры из матового пластика. Символы нанесены краской, хорошо читаемы и в ночное время.

Вторую половину корпуса Philips Xenium E2601 занимают цветной дисплей и разговорный динамик.

Есть также основной динамик, используемый для просмотра мультимедийного контента и прослушивания FM-радио. Рядом с ним также объектив 0.3 Мп камеры и светодиодная вспышка, которую также можно использовать в качестве фонарика.

Задняя крышка у него съемная. Под ней находится отсек для батареи. Ее также можно снять, получив доступ к двум слотам для SIM и карты памяти формата microSD.

Оснащение

Зарядка проходит через microUSB разъем, расположенный на нижней грани. В комплекте идет адаптер питания с несъемным кабелем.Для вывода изображения используется 2.4-дюймовый дисплей. Разрешение 320x240 пикселей. Экран яркий, цвета сочные. Отдельные пиксели заметны только при близком рассмотрении.

Аккумулятор

Есть встроенная память объемом 32 МБ. Хватит ее для хранения 1000 контактов. Под музыкальные файлы, фотографии доступно расширение при помощи карты памяти microSD.Автономную работу Philips Xenium E2601 обеспечивает аккумулятор с емкостью 1000 мАч. Хватает его на 14 часов работы в режиме разговоров и около 11 дней в режиме ожидания.

Интерфейс

Работает на базе системы RTOS с оболочкой, адаптированной под такое разрешение дисплея и взаимодействие с помощью механических кнопок.

Раздел управления оформлен в виде сетки 3х3. Интерфейс с полным переводом на русский язык.

Мультимедиа – радио, галерея, видеоплеер, аудиоплеер, диктофон и видеокамера. Камера подойдет для съемки информации на вывесках или документов. Радиостанции ловит без использования проводной гарнитуры. Звучание не прерывается с закрытием крышки.

Органайзер – будильник, секундомер, календарь, калькулятор, фонарик, электронные книги.

Итоги

Настройки для управления системой, SIM-картами, профилями и дисплеем.Philips Xenium E2601 станет хорошим выбором в качестве дополнительного или основного средства связи, предложив удобный форм-фактор, компактные габариты, два слота под SIM, мультимедийные возможности для прослушивания музыки и радиостанций.