Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?

Рекомендованная розничная цена составляет 3490 рублей.
В сложенном состоянии его габариты заметно меньше, чем у кнопочных телефонов с той же диагональю экрана.
Ключевым материалом выступает пластик. Сборка проведена без огрехов.
На крышке логотип бренда и три светодиодных индикатора. Они отображают пропущенные входящие вызовы, сообщения и процесс зарядки батареи. Удобно, так можно вести контроль не открывая крышку.
Сам механизм открытия крышки сделан с запасом по прочности. Нужно приложить небольшое усилие, самопроизвольно не открывается.
Внутри блок клавиатуры из матового пластика. Символы нанесены краской, хорошо читаемы и в ночное время.
Вторую половину корпуса Philips Xenium E2601 занимают цветной дисплей и разговорный динамик.
Есть также основной динамик, используемый для просмотра мультимедийного контента и прослушивания FM-радио. Рядом с ним также объектив 0.3 Мп камеры и светодиодная вспышка, которую также можно использовать в качестве фонарика.
Задняя крышка у него съемная. Под ней находится отсек для батареи. Ее также можно снять, получив доступ к двум слотам для SIM и карты памяти формата microSD.
Зарядка проходит через microUSB разъем, расположенный на нижней грани. В комплекте идет адаптер питания с несъемным кабелем.
Есть встроенная память объемом 32 МБ. Хватит ее для хранения 1000 контактов. Под музыкальные файлы, фотографии доступно расширение при помощи карты памяти microSD.
Раздел управления оформлен в виде сетки 3х3. Интерфейс с полным переводом на русский язык.
Мультимедиа – радио, галерея, видеоплеер, аудиоплеер, диктофон и видеокамера. Камера подойдет для съемки информации на вывесках или документов. Радиостанции ловит без использования проводной гарнитуры. Звучание не прерывается с закрытием крышки.
Органайзер – будильник, секундомер, календарь, калькулятор, фонарик, электронные книги.
Настройки для управления системой, SIM-картами, профилями и дисплеем.