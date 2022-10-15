Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?

Формат «раскладушки» в случае смартфонов на базе Android сейчас относится к премиальному сегменту. Хотя в свое время кнопочные телефоны пользовались большой популярностью среди пользователей. Такой формат исполнения позволяет получить преимущества в виде компактных габаритов и исключения случайных нажатий во время ношения. Этот тренд был продолжен в новинке - Philips Xenium E2601 с дисплеем 2.4 дюйма, двумя лотами под SIM, а также слотом для карты памяти формата microSD.

Philips Xenium E2601

Рекомендованная розничная цена составляет 3490 рублей.

Комплектация

Упакован в коробке ярко-желтого цвета с логотипом бренда и общей информацией. Комплект включает аккумулятор, наклейки с IMEI-кодом, блок питания, руководство пользователя.

Philips Xenium E2601

Philips Xenium E2601 обзор

Внешний вид

Представлена «раскладушка» в трех расцветках: черной, красной и синей. Цвета подобраны удачно, также за счет текстурного рисунка общий внешний вид улучшается.

Philips Xenium E2601

В сложенном состоянии его габариты заметно меньше, чем у кнопочных телефонов с той же диагональю экрана.

Philips Xenium E2601

Ключевым материалом выступает пластик. Сборка проведена без огрехов.

Philips Xenium E2601

На крышке логотип бренда и три светодиодных индикатора. Они отображают пропущенные входящие вызовы, сообщения и процесс зарядки батареи. Удобно, так можно вести контроль не открывая крышку.

Philips Xenium E2601

Сам механизм открытия крышки сделан с запасом по прочности. Нужно приложить небольшое усилие, самопроизвольно не открывается.

Philips Xenium E2601

Внутри блок клавиатуры из матового пластика. Символы нанесены краской, хорошо читаемы и в ночное время.

Philips Xenium E2601

Вторую половину корпуса Philips Xenium E2601 занимают цветной дисплей и разговорный динамик.

Philips Xenium E2601

Есть также основной динамик, используемый для просмотра мультимедийного контента и прослушивания FM-радио. Рядом с ним также объектив 0.3 Мп камеры и светодиодная вспышка, которую также можно использовать в качестве фонарика.

Philips Xenium E2601

Задняя крышка у него съемная. Под ней находится отсек для батареи. Ее также можно снять, получив доступ к двум слотам для SIM и карты памяти формата microSD.

Philips Xenium E2601

Зарядка проходит через microUSB разъем, расположенный на нижней грани. В комплекте идет адаптер питания с несъемным кабелем.

Оснащение

Для вывода изображения используется 2.4-дюймовый дисплей. Разрешение 320x240 пикселей. Экран яркий, цвета сочные. Отдельные пиксели заметны только при близком рассмотрении.

Philips Xenium E2601

Есть встроенная память объемом 32 МБ. Хватит ее для хранения 1000 контактов. Под музыкальные файлы, фотографии доступно расширение при помощи карты памяти microSD.

Аккумулятор

Автономную работу Philips Xenium E2601 обеспечивает аккумулятор с емкостью 1000 мАч. Хватает его на 14 часов работы в режиме разговоров и около 11 дней в режиме ожидания.

Philips Xenium E2601

Интерфейс

Работает на базе системы RTOS с оболочкой, адаптированной под такое разрешение дисплея и взаимодействие с помощью механических кнопок.

Philips Xenium E2601

Раздел управления оформлен в виде сетки 3х3. Интерфейс с полным переводом на русский язык.

Мультимедиа – радио, галерея, видеоплеер, аудиоплеер, диктофон и видеокамера. Камера подойдет для съемки информации на вывесках или документов. Радиостанции ловит без использования проводной гарнитуры. Звучание не прерывается с закрытием крышки.

Philips Xenium E2601

Органайзер – будильник, секундомер, календарь, калькулятор, фонарик, электронные книги.

Philips Xenium E2601

Настройки для управления системой, SIM-картами, профилями и дисплеем.

Итоги

Philips Xenium E2601 станет хорошим выбором в качестве дополнительного или основного средства связи, предложив удобный форм-фактор, компактные габариты, два слота под SIM, мультимедийные возможности для прослушивания музыки и радиостанций.
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