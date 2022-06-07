Обзор Polaris PST 0505. Вафельница с пятью сменными панелями

Изучаемый сегодня прибор для выпечки Polaris PST 0505 предназначен для приготовления венских вафель, орешков, тонких вафель, сэндвичей и гриля. Поддерживает автоматический контроль температуры во время готовки, комплектуется набором из пяти панелей с антипригарным покрытием BIOTORE.

Polaris PST 0505

Комплектация

Коробка оформлена в узнаваемом стиле Polaris. Помимо изображения прибора, также приведены подробные данные по техническим характеристикам.

Polaris PST 0505

Комплект включает четыре дополнительных пары панелей. Пятая пара уже установлена в вафельнице.

Polaris PST 0505

Помимо этого, есть подробное руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Polaris PST 0505

Polaris PST 0505 обзор

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Внешний вид

Изготовлен корпус из пластика и металла. Внешний вид аккуратный, габариты компактные.

Polaris PST 0505

Основание из пластика черного цвета. Ближе к фронтальной стороне две ножки с прорезиненными накладками, предотвращающими скольжение во время готовки.

Polaris PST 0505

Для удобства хранения и перевозки есть ниша для наматывания кабеля питания.

Polaris PST 0505

На крышке и основании есть ручки, позволяющие удобно открывать и закрывать без риска обжечься. В закрытом состоянии ручки можно зафиксировать с помощью клипсы, исключая случайное открытие при переноске.

Polaris PST 0505

Контролировать работу и нагрев можно с помощью двухзонного светодиодного индикатора на верхней грани.

Polaris PST 0505

Все пять пар съемных панелей у Polaris PST 0505 выполнены из алюминия. Боковые и рабочие поверхности обработаны антипригарным покрытием BIOTORE. Покрытие нанесено качественно.

Polaris PST 0505

Каждая из них отличается общей формой и исполнением бороздок. Предназначены они под определенный тип приготовления.

Polaris PST 0505

Для снятия панели необходимо нажать на кнопку-защелку, расположенную ближе к ручке. Нагревательный элемент занимает всю длину и высоту, обеспечивая равномерный нагрев рабочей поверхности.

Тесты

Управление и эксплуатация максимально простые. Достаточно просто включить питание, и вафельница сразу начинает прогрев. Контролируется процесс нагрева с помощью индикаторов на крышке, красный индикатор символизирует стадию нагрева и после достижения температуры он гаснет.

Перед первым использованием необходимо будет протереть влажной салфеткой панели и внешнюю часть корпуса. Далее запустили нагрев на 10 минут для удаления возможных технических запахов.

Мощность Polaris PST 0505 составляет 850 Вт. Поддерживает автоматический контроль температуры. В среднем прогрев до рабочих температур готовки проходит быстро. Пропекает и нагревает ингредиенты равномерно.

Венские вафли

Polaris PST 0505

С помощью беспроводного миксера Polaris PHM 2024 CordLess замешали тесто для венских вафель. Перелили полученную массу в форму для готовки.

Polaris PST 0505

За один заход готовится две вафли. Качество приготовления оцениваем на отлично.

Polaris PST 0505

Тесто пропеклось, без пригорания.

Горячий бутерброд

В комплекте есть формы для приготовления сэндвичей. Площадь формы рассчитана на два типовых тоста.

Polaris PST 0505

Можно использовать различные ингредиенты. Понравилось, как плавит сыр, при этом он не вытекал за пределы тоста. Бутерброды получаются вкусными, сам процесс готовки не занимает много времени. Оптимально для перекуса или завтрака.

Polaris PST 0505

Лосось гриль

В комплекте есть также панели с исполнением бороздок, характерным для электрогрилей. С учетом того, что мощность прибора меньше, здесь оптимально будет готовить рыбу или креветки. Для говядины оптимально использовать, специализированные грили, например, Polaris PGP 3002DP Optimal Temp.

Итоги

Polaris PST 0505 – идеальный вариант для приготовления завтраков с горячими бутербродами, перекусов и простых десертов с различными типами вафель. Компактные габариты, автоматический контроль температуры нагрева, пять различных панелей для готовки с антипригарным покрытием BIOTORE, простой уход, высокое качество исполнения. Из ограничений отметим отсутствие регулировки температуры приготовления.
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