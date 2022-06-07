Обзор Polaris PST 0505. Вафельница с пятью сменными панелями…

Изучаемый сегодня прибор для выпечки Polaris PST 0505 предназначен для приготовления венских вафель, орешков, тонких вафель, сэндвичей и гриля. Поддерживает автоматический контроль температуры во время готовки, комплектуется набором из пяти панелей с антипригарным покрытием BIOTORE.

Комплектация

Коробка оформлена в узнаваемом стиле Polaris. Помимо изображения прибора, также приведены подробные данные по техническим характеристикам.

Комплект включает четыре дополнительных пары панелей. Пятая пара уже установлена в вафельнице.

Помимо этого, есть подробное руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Polaris PST 0505 обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Изготовлен корпус из пластика и металла. Внешний вид аккуратный, габариты компактные.

Основание из пластика черного цвета. Ближе к фронтальной стороне две ножки с прорезиненными накладками, предотвращающими скольжение во время готовки.

Для удобства хранения и перевозки есть ниша для наматывания кабеля питания.

На крышке и основании есть ручки, позволяющие удобно открывать и закрывать без риска обжечься. В закрытом состоянии ручки можно зафиксировать с помощью клипсы, исключая случайное открытие при переноске.

Контролировать работу и нагрев можно с помощью двухзонного светодиодного индикатора на верхней грани.

Все пять пар съемных панелей у Polaris PST 0505 выполнены из алюминия. Боковые и рабочие поверхности обработаны антипригарным покрытием BIOTORE. Покрытие нанесено качественно.

Каждая из них отличается общей формой и исполнением бороздок. Предназначены они под определенный тип приготовления.

Тесты

Венские вафли

Для снятия панели необходимо нажать на кнопку-защелку, расположенную ближе к ручке. Нагревательный элемент занимает всю длину и высоту, обеспечивая равномерный нагрев рабочей поверхности.Управление и эксплуатация максимально простые. Достаточно просто включить питание, и вафельница сразу начинает прогрев. Контролируется процесс нагрева с помощью индикаторов на крышке, красный индикатор символизирует стадию нагрева и после достижения температуры он гаснет.Перед первым использованием необходимо будет протереть влажной салфеткой панели и внешнюю часть корпуса. Далее запустили нагрев на 10 минут для удаления возможных технических запахов.Мощность Polaris PST 0505 составляет 850 Вт. Поддерживает автоматический контроль температуры. В среднем прогрев до рабочих температур готовки проходит быстро. Пропекает и нагревает ингредиенты равномерно.

С помощью беспроводного миксера Polaris PHM 2024 CordLess замешали тесто для венских вафель. Перелили полученную массу в форму для готовки.

За один заход готовится две вафли. Качество приготовления оцениваем на отлично.

Горячий бутерброд

Тесто пропеклось, без пригорания.В комплекте есть формы для приготовления сэндвичей. Площадь формы рассчитана на два типовых тоста.

Можно использовать различные ингредиенты. Понравилось, как плавит сыр, при этом он не вытекал за пределы тоста. Бутерброды получаются вкусными, сам процесс готовки не занимает много времени. Оптимально для перекуса или завтрака.

Лосось гриль

Итоги