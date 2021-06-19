Обзор Prestigio Graphene PD Pro Watch Edition (PPB122G_SG). Графеновый внешний аккумулятор для ноутбука, часов и смартфона

Не так давно компания Prestigio анонсировала старт продаж серии внешних аккумуляторов с графеновой технологией. Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации Prestigio Graphene PD Pro Watch Edition с беспроводной зарядкой и ускоренными QuickCharge 3.0 и Power Delivery. С учетом начавшегося сезона отпусков и возможности работы вне предела офиса и дома, аксессуар это актуальный.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 5 470 рублей.

Упакован в коробку с изображением аккумулятора и данными по техническим характеристикам, а также списком поддерживаемых технологий зарядки.

Внешний вид

Комплект включает блок питания с тремя вилками, позволяя в поездках по странам подключаться к разными типам розеток, а также чехол черного цвета, документацию и гарантийный талон.Выполнен в корпусе черного цвета. Сочетание каркаса из анодированного алюминия и панелей из закаленного стекла.

Внешний вид премиальный. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Удобная форма корпуса с возможностью взять с собой в сумке ноутбука или ручной клади.

На поверхности углубление для размещения часов Apple Watch.

Также промаркирована отдельная зона для проведения беспроводной зарядки смартфона. Это Qi мощностью до 10 Вт.

На боковой грани у Prestigio Graphene PD Pro Watch два полноразмерных USB. Первый поддерживает зарядку 5В 2.4А. Второй Quick Charge 3.0 до 12В. Они оба окрашены в красный цвет, не лучшее решение, особенно для тех, кто не изучает инструкцию перед эксплуатацией.

Дополнительно к ним есть USB-C. Он, в свою очередь, поддерживает PowerDelivery и может использоваться как для смартфонов, так и ноутбуков до 45W. Сюда же подключается комплектный блок питания.

Контролировать оставшийся объем аккумулятора можно с помощью символьного дисплея с подсветкой. Наглядно и информативно.

Тесты

Комплектуется внешний аккумулятор чехлом их экокожи. Боковые его поверхности перфорированы.Одной из ключевых его особенностей стало использование графена. Это слой углерода в один атом, за счет него увеличивается удельная емкость для аккумулятора. При той же емкости в 20 000 мАч внешние батарейки без его применения заметно больше. Этот же слой повышает стабильность работы и продлевает срок службы. Меньше риск вздувания при длительной эксплуатации.

Мы использовали Prestigio Graphene PD Pro Watch Edition для зарядки ноутбука. При работающем на максимальной яркости экране уровень заряда ноутбука увеличивался. Во время продолжительного сеанса зарядки заметно не нагревался.

Для беспроводной зарядки был выбран OnePlus 9 Pro. Мощность Qi-зарядки до 10 Вт. Работает как автономно, так и при сквозном подключении. Так можно будет совместить заряд самого аккумулятора перед поездкой и всех необходимых устройств.

Итоги

Одновременно можно проводить зарядку нескольких устройств. Тестовые замеры показали стабильное напряжение по всем разъемам. График разрядки, согласно анализу выводимых на дисплей информации, равномерный.Prestigio Graphene PD Pro Watch Edition – внешний аккумулятор с применением графена, позволяющий проводить зарядку современных ноутбуков, планшетов, носимых устройств и смартфонов, сокращая время на сеанс заряда и поддерживая сквозное подключение. Зоны для беспроводной зарядки смартфона Qi 10 Вт и отдельная для часов Qi 2.5 Вт.