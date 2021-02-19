Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеем

Рюкзаки в условиях мегаполиса получили широкое распространение у людей разного пола, возраста и предпочтений. Удобный формат исполнения и хорошая вместимость, а с новым Prestigio LEDme еще и способ выделится. Оснащен он многоцветным LED-дисплеем с возможностью управления через приложение.

Комплектация

Внешний вид

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 6 950 рублей.Упакован в коробку из плотного картона с изображением рюкзака и описанием ключевых его особенностей. Комплект включает набор документации.Это городской рюкзак c сформированным каркасом, обеспечивающим удержание формы и прижим к спине.

Помимо этого, можно отметить отсутствие в видимой части застежек и молний. В одетом состоянии они остаются недоступными для доступа извне.

Основным материалом выступает полиэстер. Часть элементов из высокотемпературного полиуретана.

В верхней части расположена ручка с выгравированным логотипом. Хват широкий и удобный.

На внутренней стороне несколько вставок с мягкой подкладкой. Есть ремешок для фиксации на ручке чемодана.

Здесь же расположен скрытый карман для документов и денег. Во время ношений эта часть будет скрыта от карманных воров.

Две наплечные лямки с регулируемым обхватом. В основании лямок ниши под платежную или транспортную карты.

Ключевой же особенностью Prestigio LEDme является цветной LED-дисплей, расположен он под защитной полупрозрачной защитной тканью.

Диагональ его 13.8 дюймов. Разрешение его составляет 64 на 64 пикселей. Картинка с хорошей детализацией.

За подачу питания и обработку данных отвечает скрытая внутри плата с процессором ARM Cortex M4 GD32F303xx series. Для работы потребуется подключение USB-кабеля к внешнему аккумулятору.

Внутренний отсек

Объем внутреннего отсека составляет 22 литра. Исполнение замка позволяет откинуть крышку полностью, получив удобный доступ ко всем карманам.

На основной стенке выведены отсеки под ноутбук и планшет. Для предотвращения тряски и выпадения они сопровождены лямками.

Софт

На стороне с дисплеем распределено большое количество мелких кармашков под мелочевку, кабели, ручки, ключи и аксессуары. Отдельный промаркированный карман для внешней батарейки.Для дистанционного управления потребуется загрузка утилиты Prestigio LEDME. Доступно оно для устройств, работающих на iOS и Android. На главном экране проводится поиск подключенного рюкзака, для связи он оснащен Bluetooth 4.2. В отличие от китайских приложений, Prestigio использует свое, и с учетом того, что компания находится долго на рынке можно не беспокоиться что приложение в один прекрасный день не прикажет долго жить

После успешного сопряжения выводится библиотека с анимацией, картинками и текстовыми изображениями. Стартовый набор хороший.

Выбрать будет из чего. Для удобства доступна сортировка по параметрам и типу картинки.

После выбора предлагается добавить ее в избранное и перенести на экран рюкзака. Процесс проходит быстро.

Также изображение можно создать самостоятельно из галереи и камеры. После выбора кадрируется нужный участок. Созданные файлы сохраняются в библиотеке рюкзака.

Тесты

Работает соединение стабильно. Предлагаются как готовые варианты, так и возможности для творчества.

Мы использовали его в качестве повседневного рюкзака, загружая 14-дйюмовый ноутбук с зарядкой, дополнительную внешнюю батарейку для резервной зарядки носимых устройств, бумажные документы в файлах и различную мелочевку. Загрузка и распределение внутри рюкзака.

Помимо городской эксплуатации и ношении в общественном транспорте, также носили его во время поездки на горнолыжный склон. Отметим удобное прилегание к спине.

Тест экрана Prestigio LEDme

Дисплей хорошо виден при эксплуатации в помещении, вечернем и ночном времени. В дневное время картинку на экране не видно. В подключенном состоянии выглядит интересно и эффектно, привлекая к себе внимание. Предлагаем оценить в отдельном ролике пример выводимых статичных картинок и анимации.

Помимо визуальной составляющей, этот экран можно использовать для вывода предупреждающих знаков при перемещении в ночное время на самокате или велосипеде.

Итоги по Prestigio LEDme

Prestigio LEDme – городской рюкзак с продуманной организацией внутреннего отсека и вместимостью. Многоцветный LED-дисплей в свою очередь даст простор для творчества. К преимуществам также отнесем пыле и влагозащищенное исполнение, качественные материалы, большое количество карманов для аккуратной укладки содержимого, скрытый карман для документов, отсутствие в видимой части замков и молний.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".