Обзор Prestigio ReVolt A2. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой

Поддержка беспроводной зарядки получает широкое распространение не только в смартфонах, но и носимых устройствах, таких как наушники и часы. Уже сейчас Apple начала отказываться от наличия блока питания в комплекте со своими телефонами. Есть большая вероятность, что уже со следующего года начнут выходить телефоны без разъема под проводную зарядку. Вопрос же выбора беспроводной зарядки обычно остается за самим пользователем. Мы в рамках «Лаборатории» сегодня рассмотрим Prestigio ReVolt A2, она в отличие от протестированных ранее решений, позволяет организовать скрытый монтаж с полным отсутствием проводов на рабочем столе.

Prestigio ReVolt A2 обзор

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 6 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает блок питания, поверхность для столешницы, основной блок, четыре самореза, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из черного пластика в форме шайбы. По периметру основания распределены вентиляционные отверстия.

По центру основания выведена наклейка с техническими данными и светодиодный индикатор активности.

Гнездо питания под комплектный адаптер питания. Здесь он идет изначально в комплекте, избавляя пользователя от дополнительных трат после покупки.

На верхней крышке нанесен 3M-скотч для крепления к нижней поверхности столешницы или панели тумбы. В комплекте идут четыре самореза, они также могут использоваться для крепления.

Тесты

Для обозначения зоны на самой столешнице в комплекте идет наклейка с противоскользящим покрытием. На ней же предостережение по размещению металлических предметов в этой зоне.В отличие от рассмотренных ранее беспроводных зарядок, Prestigio ReVolt A2 крепится под столешницей или другим неметаллическим покрытием. Поддерживается толщина до 40 мм. Этого с запасом для большинства столов, прикроватных тумб и других типов мебели.

Для фиксации производитель предусмотрел два варианта крепления. Скотч не повредит целостность покрытия. Саморезы, в свою очередь, обеспечивают повышенную надежность крепления.

Преимуществом такой реализации является полное отсутствие проводов в видимой части. Аккуратно. Комплектный адаптер питания мощностью 24W. У него есть запас по длине кабеля.

Это IQ-зарядка с мощностью 5 Вт. Такой стандарт получил наибольшее распространение. Устройства экосистемы Apple, Android-смартфоны всех производителей, носимые устройства. Процесс зарядки проходит стабильно, скорость зарядки при таком способе крепления не отличалась от прямой установки на зарядную станцию.

Итоги по Prestigio ReVolt A2

При продолжительном сеансе зарядки корпус устройства заметно не нагревается. Шума также замечено не было. Есть многоуровневая система безопасности, соответствующая международным стандартам.Prestigio ReVolt A2 позволяет проводить зарядку смартфонов, планшетов, часов, наушников с использованием беспроводного стандарта IQ с мощностью 5 Вт. Станет хорошим выбором для тех, кто ищет решение для организации постоянной зоны на рабочем столе для последующих сеансов зарядок. Она же будет интересна для владельцев кафе, салонов красоты и офисов, позволив организовать возможность зарядки для клиентов и сотрудников.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".