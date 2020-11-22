Обзор Prestigio ReVolt A2. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой

Поддержка беспроводной зарядки получает широкое распространение не только в смартфонах, но и носимых устройствах, таких как наушники и часы. Уже сейчас Apple начала отказываться от наличия блока питания в комплекте со своими телефонами. Есть большая вероятность, что уже со следующего года начнут выходить телефоны без разъема под проводную зарядку. Вопрос же выбора беспроводной зарядки обычно остается за самим пользователем. Мы в рамках «Лаборатории» сегодня рассмотрим Prestigio ReVolt A2, она в отличие от протестированных ранее решений, позволяет организовать скрытый монтаж с полным отсутствием проводов на рабочем столе.

Prestigio ReVolt A2

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 6 990 рублей.

Prestigio ReVolt A2 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает блок питания, поверхность для столешницы, основной блок, четыре самореза, руководство пользователя и гарантийный талон.

Prestigio ReVolt A2

Внешний вид

Выполнен в корпусе из черного пластика в форме шайбы. По периметру основания распределены вентиляционные отверстия.

Prestigio ReVolt A2

По центру основания выведена наклейка с техническими данными и светодиодный индикатор активности.

Prestigio ReVolt A2

Гнездо питания под комплектный адаптер питания. Здесь он идет изначально в комплекте, избавляя пользователя от дополнительных трат после покупки.

Prestigio ReVolt A2

На верхней крышке нанесен 3M-скотч для крепления к нижней поверхности столешницы или панели тумбы. В комплекте идут четыре самореза, они также могут использоваться для крепления.

Prestigio ReVolt A2

Для обозначения зоны на самой столешнице в комплекте идет наклейка с противоскользящим покрытием. На ней же предостережение по размещению металлических предметов в этой зоне.

Тесты

В отличие от рассмотренных ранее беспроводных зарядок, Prestigio ReVolt A2 крепится под столешницей или другим неметаллическим покрытием. Поддерживается толщина до 40 мм. Этого с запасом для большинства столов, прикроватных тумб и других типов мебели.

Prestigio ReVolt A2

Для фиксации производитель предусмотрел два варианта крепления. Скотч не повредит целостность покрытия. Саморезы, в свою очередь, обеспечивают повышенную надежность крепления.

Prestigio ReVolt A2

Преимуществом такой реализации является полное отсутствие проводов в видимой части. Аккуратно. Комплектный адаптер питания мощностью 24W. У него есть запас по длине кабеля.

Prestigio ReVolt A2

Это IQ-зарядка с мощностью 5 Вт. Такой стандарт получил наибольшее распространение. Устройства экосистемы Apple, Android-смартфоны всех производителей, носимые устройства. Процесс зарядки проходит стабильно, скорость зарядки при таком способе крепления не отличалась от прямой установки на зарядную станцию.

Prestigio ReVolt A2

При продолжительном сеансе зарядки корпус устройства заметно не нагревается. Шума также замечено не было. Есть многоуровневая система безопасности, соответствующая международным стандартам.

Итоги по Prestigio ReVolt A2

Золото. Выбор редакции MegaObzorPrestigio ReVolt A2 позволяет проводить зарядку смартфонов, планшетов, часов, наушников с использованием беспроводного стандарта IQ с мощностью 5 Вт. Станет хорошим выбором для тех, кто ищет решение для организации постоянной зоны на рабочем столе для последующих сеансов зарядок. Она же будет интересна для владельцев кафе, салонов красоты и офисов, позволив организовать возможность зарядки для клиентов и сотрудников.
Prestigio ReVolt A2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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