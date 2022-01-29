Обзор Prestigio Revolt A7. Беспроводная зарядная станция для смартфона, часов и наушников

Тестируемая сегодня зарядная станция Prestigio Revolt A7 дает возможность одновременно заряжать смартфон, часы и наушники. Несмотря на то, что в промо изображениях производитель акцентирует внимание на экосистему Apple, можно проводить зарядку и сторонних решений, включая смартфоны на базе Android.

Prestigio Revolt A7

Доступна она за 6000 рублей.

Комплектация

Комплект включает блок питания, USB-кабель, документацию и саму зарядную станцию. Собрано все в коробке из плотного картона.

Prestigio Revolt A7

Внешний вид

Основная часть зарядной станции выполнена из анодированного алюминия. Есть две версии покраски корпуса.

Prestigio Revolt A7

Три зоны для зарядки разных типов устройств: смартфон, наушники и часы. Расположены они последовательно друг за другом горизонтально.

Prestigio Revolt A7

Такой формат исполнения оптимален и для организации рабочего места, а также на прикроватной тумбе для зарядки аксессуаров и телефона во время сна.

Prestigio Revolt A7

Слева у Prestigio Revolt A7 площадка для беспроводной зарядки смартфона. На ней есть две отдельные зоны.

Prestigio Revolt A7

Это позволяет размещать смартфон как вертикально, так и горизонтально. При этом в двух положениях им можно продолжать пользоваться. Листать ленту социальных сетей, читать и даже просматривать фильмы и ролики.

Prestigio Revolt A7

Мощность этой зоны 10W. Поддерживаются Apple iPhone и Android смартфоны. Как и на всех зонах, тут стандарт Qi.

Prestigio Revolt A7

В центре ниша для установки наушников Apple AirPods, необходимы модели, чехол которых поддерживает беспроводную зарядку. Мощность в этой зоне составляет 5W. Тут также можно ставить и другие TWS-наушники с поддержкой такого типа зарядки.

Prestigio Revolt A7

В виде стойки, но с меньшими габаритами, расположена стойка для часов Apple Watch. Они фиксируются за счет углубления в центре и магнитного кругового замка.

Prestigio Revolt A7

Контролировать процесс зарядки можно с помощью индикаторов в самих устройствах, также на зарядной станции выведены отдельные индикаторы питания для каждой из зон в отдельности.

Гнездо питания формата USB-C на заднем торце. В комплекте есть блок питания необходимой мощности и кабель.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPrestigio Revolt A7 – беспроводная зарядная станция для организации зарядки смартфона, часов и наушников. Премиальный внешний вид, два варианта ориентации телефона, блок питания и кабель в комплекте, поддержка устройств на платформе Android, а также сторонних аксессуаров с Qi.
Prestigio Revolt A7 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Prestigio Revolt A7
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