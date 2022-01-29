Обзор Prestigio Revolt A7. Беспроводная зарядная станция для смартфона, часов и наушников

Доступна она за 6000 рублей.
Три зоны для зарядки разных типов устройств: смартфон, наушники и часы. Расположены они последовательно друг за другом горизонтально.
Такой формат исполнения оптимален и для организации рабочего места, а также на прикроватной тумбе для зарядки аксессуаров и телефона во время сна.
Слева у Prestigio Revolt A7 площадка для беспроводной зарядки смартфона. На ней есть две отдельные зоны.
Это позволяет размещать смартфон как вертикально, так и горизонтально. При этом в двух положениях им можно продолжать пользоваться. Листать ленту социальных сетей, читать и даже просматривать фильмы и ролики.
Мощность этой зоны 10W. Поддерживаются Apple iPhone и Android смартфоны. Как и на всех зонах, тут стандарт Qi.
В центре ниша для установки наушников Apple AirPods, необходимы модели, чехол которых поддерживает беспроводную зарядку. Мощность в этой зоне составляет 5W. Тут также можно ставить и другие TWS-наушники с поддержкой такого типа зарядки.
В виде стойки, но с меньшими габаритами, расположена стойка для часов Apple Watch. Они фиксируются за счет углубления в центре и магнитного кругового замка.
Контролировать процесс зарядки можно с помощью индикаторов в самих устройствах, также на зарядной станции выведены отдельные индикаторы питания для каждой из зон в отдельности.