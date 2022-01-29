Обзор Prestigio Revolt A7. Беспроводная зарядная станция для смартфона, часов и наушников

Тестируемая сегодня зарядная станция Prestigio Revolt A7 дает возможность одновременно заряжать смартфон, часы и наушники. Несмотря на то, что в промо изображениях производитель акцентирует внимание на экосистему Apple, можно проводить зарядку и сторонних решений, включая смартфоны на базе Android.

Комплектация

Доступна она за 6000 рублей.Комплект включает блок питания, USB-кабель, документацию и саму зарядную станцию. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Основная часть зарядной станции выполнена из анодированного алюминия. Есть две версии покраски корпуса.

Три зоны для зарядки разных типов устройств: смартфон, наушники и часы. Расположены они последовательно друг за другом горизонтально.

Такой формат исполнения оптимален и для организации рабочего места, а также на прикроватной тумбе для зарядки аксессуаров и телефона во время сна.

Слева у Prestigio Revolt A7 площадка для беспроводной зарядки смартфона. На ней есть две отдельные зоны.

Это позволяет размещать смартфон как вертикально, так и горизонтально. При этом в двух положениях им можно продолжать пользоваться. Листать ленту социальных сетей, читать и даже просматривать фильмы и ролики.

Мощность этой зоны 10W. Поддерживаются Apple iPhone и Android смартфоны. Как и на всех зонах, тут стандарт Qi.

В центре ниша для установки наушников Apple AirPods, необходимы модели, чехол которых поддерживает беспроводную зарядку. Мощность в этой зоне составляет 5W. Тут также можно ставить и другие TWS-наушники с поддержкой такого типа зарядки.

В виде стойки, но с меньшими габаритами, расположена стойка для часов Apple Watch. Они фиксируются за счет углубления в центре и магнитного кругового замка.

Итоги

Контролировать процесс зарядки можно с помощью индикаторов в самих устройствах, также на зарядной станции выведены отдельные индикаторы питания для каждой из зон в отдельности.Гнездо питания формата USB-C на заднем торце. В комплекте есть блок питания необходимой мощности и кабель.Prestigio Revolt A7 – беспроводная зарядная станция для организации зарядки смартфона, часов и наушников. Премиальный внешний вид, два варианта ориентации телефона, блок питания и кабель в комплекте, поддержка устройств на платформе Android, а также сторонних аксессуаров с Qi.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".