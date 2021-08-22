Обзор Prestigio Revolt A9 PCS109X_SG. Беспроводная зарядка для устройств Galaxy 3-в-1

Беспроводная зарядка появляется на новых смартфонах всех чаще, при чем за последние несколько лет ее начали внедрять еще и в носимых устройствах. Как пример, экосистема устройств Galaxy от Samsung, беспроводная зарядка у них есть в смартфонах, часах и наушниках. Все три типа таких устройств позволяет одновременно заряжать Prestigio Revolt A9.

Комплектация

Приобрести ее можно в среднем за 5 490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в стильно оформленной коробке из плотного картона в форме кубика. Комплект включает адаптер питания с мощностью 18 Вт, кабель USB-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена зарядная станция в корпусе из анодированного алюминия. Внешний вид у нее премиальный. Вес 280 граммов.

Форма изогнутая. Большую часть лицевой стороны занимает закаленное стекло. Расположена она под углом.

Держится смартфон на ней устойчиво. Угол наклона оптимален для продолжения его использования во время зарядки, например, для чтения ленты социальных сетей или просмотра видео.

Смартфон размещать на ней можно как горизонтально, так вертикально. В любом из положений активно работает беспроводная зарядка.

На верхней грани у Prestigio Revolt A9 есть зона для установки часов линейки Galaxy. Эта зона также выполнена из закаленного стекла черного цвета. Углубление в центральной части предотвращает смещение.

С обратной стороны скрывается зона для установки зарядного чехла беспроводных наушников. Общее расположение зон удобное, размещенные аксессуары не перекрывают и не мешают работе с дисплеем смартфона.

На основание зарядной станции нанесено прорезиненное покрытие. Здесь же техническая информация.

Тесты

Подключение к адаптеру питания идет через разъем USB-C, расположен он на тыльной стороне.Три зоны с беспроводной зарядкой у Prestigio Revolt A9 идут с разной мощностью. Смартфон заряжается с мощностью 10 Вт. Поддерживаются не только смартфоны Samsung, мы тестировали с OnePlus 9 Pro. Работала корректно, зарядка проходила без заметного нагрева корпуса зарядной станции и самого смартфона.

Зона под часы с мощностью 2.5 Вт, наушники с мощностью 5 Вт. Как и отмечали выше, задействовать все три зоны можно одновременно. Изначально укомплектован соответствующим адаптером питания с мощностью 18 Вт.

Итоги

В данном зарядном устройстве есть несколько ступеней защиты, соответствующие требованиям международных стандартов. Проблем в ходе длительных тестов выявлено не было.Prestigio Revolt A9 можно рекомендовать впервую очередь владельцам устройств экосистемы Samsung Galaxy, позволяя решить эффективно вопрос одновременной зарядки смартфона, часов и наушников. Алюминиевый корпус, премиальный внешний вид, адаптер питания 18 Вт в комплекте, удобное расположение аксессуаров при зарядке, возможность горизонтального и вертикального ориентирования смартфона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".