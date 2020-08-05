Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000

Актуальность ноутбуков в первой половине 2020 года заметно возросла, связано это с переходом на удаленную работы. Плюс не будем забывать про приближающийся учебный год, есть большая вероятность, что часть его также пройдет в виде дистанционного обучения. Тестируемый сегодня Prestigio SmartBook 141 C4 будет интересен тем, кто заметно ограничен в бюджете на покупку ноутбука.

Prestigio SmartBook 141 C4

Его рекомендованная стоимость составляет 19 900 рублей. Продажи в России уже стартовали.

Prestigio SmartBook 141 C4 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Вместе с ноутбуком покупатель получает зарядное устройство, войлочный чехол и набор документации. Собрано все в коробке с удобной ручкой для переноски.

Prestigio SmartBook 141 C4

Внешний вид

Будущий владелец ноутбука может выбрать между темно-серым и серебристым вариантами исполнения. Внешний вид классический.

Prestigio SmartBook 141 C4

Основным материалом корпуса выступает пластик. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.

Prestigio SmartBook 141 C4

Крышка откидывается примерно на 120 градусов. Петли достаточно тугие.

Prestigio SmartBook 141 C4

На правой грани у Prestigio SmartBook 141 C4 выведены гнездо питания, USB, HDMI и USB Type-C.

Prestigio SmartBook 141 C4

Еще один полноразмерный USB, слот для карты памяти формата microSD и спаренный аудиоразъем расположены на правой грани.

Prestigio SmartBook 141 C4

Из особенностей конструкции отметим упрощенное добавление 2.5-дюймового диска. Отсек под него расположен на основании. Крепится при помощи двух винтов.

Prestigio SmartBook 141 C4

По периметру основания четыре резиновые ножки. По краям решетки динамиков.

Prestigio SmartBook 141 C4

Рамки вокруг дисплея характерной для современных моделей ширины. В верхней части находится объектив веб-камеры.

Prestigio SmartBook 141 C4

Вес 1.3 килограмма. Для упрощения ношения в комплекте предусмотрели качественный войлочный чехол.

Prestigio SmartBook 141 C4

Установлена клавиатура с мембранными переключателями. Реализована двухуровневая подсветка. Ее можно будет отключить для экономии заряда.

Prestigio SmartBook 141 C4

Символы на клавиши нанесены белой краской. Латиница и кириллица хорошо читаются. Набор кнопок без цифрового блока.

Prestigio SmartBook 141 C4

В центре находится блок тачпада. Поверхность с матовой текстурой. Поддерживается управление жестами.

Экран

Изображение в Prestigio SmartBook 141 C4 выводится на 14.1-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с Full HD разрешением. Конкуренты в этом ценовом сегменте часто ставят заметно уступающие по качеству TN-экраны. Уровень яркости экрана регулируется. Помимо этого, обеспечивается широкий цветовой охват 97% sRGB. Углы обзора широкие.

Prestigio SmartBook 141 C4

Начинка

Еще одним качественным отличием стал выбор в пользу платформы AMD A4 9120E, он шустрее распространённых Intel Atom в недорогих ноутбуках. Два ядра, выполненных по 28нм техпроцессе. Частота варьируется от 1.5 до 2.2 ГГц. Графика Radeon R3, но на игры с 3D-графикой все же рассчитывать не стоит.

Prestigio SmartBook 141 C4

Оптимально выполняет задачи по интернет-серфингу, работе с документами. Подойдет для работы и учебы.

Prestigio SmartBook 141 C4

Доступны 4 Гбайт оперативной памяти.

Prestigio SmartBook 141 C4

Для хранения выделен накопитель типа eMMC с объемом 64 Гбайт. Есть возможность добавить диск типоразмера 2.5 дюйма.

Prestigio SmartBook 141 C4

При продолжительной нагрузке температура крышка не нагревается выше 40 градусов. Активное охлаждение не используется, обеспечивается бесшумная работа.

Prestigio SmartBook 141 C4

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 4800 мАч. В смешанном сценарии работы ее хватает примерно на 5 часов. Около 6 часов просмотра фильмов. Комплектуется ноутбук зарядным устройством 12V 2000 mA, на восстановление потребуется примерно 4 часа.

Софт

Предустановлена операционная система Windows 10. Здесь каких-либо отличий нет. Есть ряд программ для работы с офисными документами.

Итоги по Prestigio SmartBook 141 C4

Prestigio SmartBook 141 C4 – хороший вариант ноутбука в ценовом сегменте до 20000 рублей. Хорошее техническое оснащение, IPS-дисплей с Full HD разрешение, набор разъемов, автономность, возможность простой установки дополнительного накопителя, наличие чехла в комплекте.
Комментарии и отзывы Prestigio SmartBook 141 C4
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