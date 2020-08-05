Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000

Актуальность ноутбуков в первой половине 2020 года заметно возросла, связано это с переходом на удаленную работы. Плюс не будем забывать про приближающийся учебный год, есть большая вероятность, что часть его также пройдет в виде дистанционного обучения. Тестируемый сегодня Prestigio SmartBook 141 C4 будет интересен тем, кто заметно ограничен в бюджете на покупку ноутбука.

Prestigio SmartBook 141 C4 обзор

Его рекомендованная стоимость составляет 19 900 рублей. Продажи в России уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Вместе с ноутбуком покупатель получает зарядное устройство, войлочный чехол и набор документации. Собрано все в коробке с удобной ручкой для переноски.

Внешний вид

Будущий владелец ноутбука может выбрать между темно-серым и серебристым вариантами исполнения. Внешний вид классический.

Основным материалом корпуса выступает пластик. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.

Крышка откидывается примерно на 120 градусов. Петли достаточно тугие.

На правой грани у Prestigio SmartBook 141 C4 выведены гнездо питания, USB, HDMI и USB Type-C.

Еще один полноразмерный USB, слот для карты памяти формата microSD и спаренный аудиоразъем расположены на правой грани.

Из особенностей конструкции отметим упрощенное добавление 2.5-дюймового диска. Отсек под него расположен на основании. Крепится при помощи двух винтов.

По периметру основания четыре резиновые ножки. По краям решетки динамиков.

Рамки вокруг дисплея характерной для современных моделей ширины. В верхней части находится объектив веб-камеры.

Вес 1.3 килограмма. Для упрощения ношения в комплекте предусмотрели качественный войлочный чехол.

Установлена клавиатура с мембранными переключателями. Реализована двухуровневая подсветка. Ее можно будет отключить для экономии заряда.

Символы на клавиши нанесены белой краской. Латиница и кириллица хорошо читаются. Набор кнопок без цифрового блока.

Экран

В центре находится блок тачпада. Поверхность с матовой текстурой. Поддерживается управление жестами.Изображение в Prestigio SmartBook 141 C4 выводится на 14.1-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с Full HD разрешением. Конкуренты в этом ценовом сегменте часто ставят заметно уступающие по качеству TN-экраны. Уровень яркости экрана регулируется. Помимо этого, обеспечивается широкий цветовой охват 97% sRGB. Углы обзора широкие.

Начинка

Еще одним качественным отличием стал выбор в пользу платформы AMD A4 9120E, он шустрее распространённых Intel Atom в недорогих ноутбуках. Два ядра, выполненных по 28нм техпроцессе. Частота варьируется от 1.5 до 2.2 ГГц. Графика Radeon R3, но на игры с 3D-графикой все же рассчитывать не стоит.

Оптимально выполняет задачи по интернет-серфингу, работе с документами. Подойдет для работы и учебы.

Доступны 4 Гбайт оперативной памяти.

Для хранения выделен накопитель типа eMMC с объемом 64 Гбайт. Есть возможность добавить диск типоразмера 2.5 дюйма.

При продолжительной нагрузке температура крышка не нагревается выше 40 градусов. Активное охлаждение не используется, обеспечивается бесшумная работа.

Аккумулятор

Софт

Итоги по Prestigio SmartBook 141 C4

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 4800 мАч. В смешанном сценарии работы ее хватает примерно на 5 часов. Около 6 часов просмотра фильмов. Комплектуется ноутбук зарядным устройством 12V 2000 mA, на восстановление потребуется примерно 4 часа.Предустановлена операционная система Windows 10. Здесь каких-либо отличий нет. Есть ряд программ для работы с офисными документами.Prestigio SmartBook 141 C4 – хороший вариант ноутбука в ценовом сегменте до 20000 рублей. Хорошее техническое оснащение, IPS-дисплей с Full HD разрешение, набор разъемов, автономность, возможность простой установки дополнительного накопителя, наличие чехла в комплекте.