Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет

Планшеты и смартфоны сейчас используются детьми не только для игр и развлечений, но и вовлечения в учебный процесс. Тестируемый сегодня Prestigio SmartKids Max ориентирован именно на детскую аудиторию. Здесь помимо яркого внешнего вида, предустановлены инструменты родительского контроля, а также специальные приложения для образования и развлечений. Этот 10-дюймовый планшет уже появился в российских магазинах.

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 6 990 рублей.

Prestigio SmartKids Max обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленной в детской стилистике. Внутри комплектующие распределены по отдельным отсекам. Это адаптер питания, кабель microUSB, защитная пленка на дисплей и документация, подставка-кролик, салфетка из микрофибры для протирки экрана.

Внешний вид

Внешний вид этого планшета четко позиционирует направленность на детей дошкольного и школьного возраста. Выглядит сочно и интересно за счет сочетания сиреневого и желтого.

Поверхность задней крышки с приятным тактильным покрытием. На боковых зонах есть небольшие углубления под хват пальцами.

Интересно обыграны стилизованные следы лапок. Пара из них скрывает решетку динамика. Звук у планшета на хорошем уровне.

На задней крышке выведен блок основной камеры. Может быть полезен для записи видео и простых снимков.

По периметру у Prestigio SmartKids Max находятся резиновые накладки. Они позволяют смягчить случайное падение на пол и предотвратить появление царапин на основном покрытии.

Они же оставляют небольшой зазор между столом и крышкой, сохраняя уровень громкости и предотвращая излишний нагрев при длительной эксплуатации.

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Здесь же аудиоразъем и microUSB, используемый для подачи питания.

Рамки вокруг дисплея у него традиционной ширины. Есть фронтальная камера и микрофон для видеозвонков родителям.

В комплекте идет стильная подставка в виде зайца. Она дает возможность установить планшет на столе в вертикальном и горизонтальном положениях.

Экран

На борту Prestigio SmartKids Max установлен 10.1-дюймовый дисплей. Разрешение составляет 1280 на 800 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Само использование такого типа экрана смело отнесем к весомым плюсам, многие производители до сих пор экономят и ставят TN-матрицы с заметно худшими характеристиками. Засветов по периметру замечено не было. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия пальцев реагирует корректно.

Смотреть фильмы, читать и играть на нем комфортно. Уровень подсветки на нем можно будет регулировать вручную.

Начинка

За быстродействие системы отвечает процессор Rockchip RK3326 с четырьмя ядрами Cortex-A35, работающими на частоте 1.5 ГГц. Графика Mali-G31. Под хранение данных выделен накопитель объемом 16 Гбайт. Из ограничений отметим только 1 Гбайт оперативной памяти. Это ограничит запуск игр со сложной графикой.

При воспроизведении контента с Youtube Kids, запуска мини игр и просмотра детского телевидения проблем замечено не было.

Для беспроводной сети есть Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц. Можно будет установить дополнительную карту памяти.

Аккумулятор

Автономную работу системы обеспечивает батарейка с емкостью 6000 мАч. В режиме эксплуатации детьми его хватает на 2-3 дня работы. При беспрерывном просмотре мультфильмов со стримингового сервиса разрядится через 6.5 часов.

Камера

Отдельно приведем примеры снимков с основной камеры. Такое же качество демонстрируют и многие другие планшеты и ноутбуки.

Софт

Установлена операционная система Android 9.0 Pie Go edition. Главный экран с тематическим фоновым изображением и рядом программ, подобранных с учетом использования детьми.

Prestigio SmartKids Max включает встроенные инструменты для родительского контроля. Они позволяют ограничивать доступ к нежелательному контенту, программам и играм. Помимо этого, родители смогут задать время, когда ребенок может пользоваться планшетом. По его истечении доступ будет перекрываться автоматически.

Все это настраивается в специальном приложении. При ее запуске предлагается задать родительский пароль. Настроить профиль ребенка. Он ставится рабочим столом, заменяя традиционный лаунчер.

Главный экран включает набор плиток с развивающими программами и играми. Список можно будет дополнить самостоятельно и бесплатно.

С ним, если ребенок решит поставить дополнительную игру, сначала родителю нужно будет ввести пароль. Также там ограничен доступ к сайтам.

Даются инструменты по кастомизации внешнего вида с выбором фонового изображения и аватара.

Из полезного отметим отображение времени, проведенного за планшетом. В зависимости от приложения можно будет ограничивать его активность.

Выводится статистика использования ресурсов и приложений за день. В то время, когда необходимо учиться, есть возможность заблокировать игры, оставив доступ к приложениям для учебы.

Итоги по Prestigio SmartKids Max

Prestigio SmartKids Max станет хорошим выбором при поиске планшета для детей дошкольного возраста и школьников младших классов. Интересный внешний вид, наличие в комплекте подставки на стол, прорезиненные уголки, предустановленный софт для родительского контроля и упрощения доступа к приложениям и играм самим детям, IPS-дисплей с широкими углами обзора, 16 Гбайт встроенной памяти и слот для внешнего накопителя, длительное время автономной работы. К условным минусам отнесем только 1 Гбайт оперативной памяти, но здесь стоит специальная версия операционной системы с набором облегченных приложений.
Комментарии и отзывы Prestigio SmartKids Max
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