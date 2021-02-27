Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1

Тестируемая сегодня подставка для наушников Razer Base Station V2 Chroma позволяет не только организовать пространство рабочего стола и предотвратить поломку при падении, но и добавить дополнительные скоростные USB, а также оснащена звуковой картой с 7.1 звуком. Как можно догадаться по названию, она оснащается управляемой многоцветной подсветкой Chroma.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 7 490 рублей.Упакован в коробку с изображением устройства и данными по его особенностям. Комплект включает наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.