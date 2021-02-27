Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1

Тестируемая сегодня подставка для наушников Razer Base Station V2 Chroma позволяет не только организовать пространство рабочего стола и предотвратить поломку при падении, но и добавить дополнительные скоростные USB, а также оснащена звуковой картой с 7.1 звуком. Как можно догадаться по названию, она оснащается управляемой многоцветной подсветкой Chroma.

Razer Base Station V2 Chroma

Рекомендованная стоимость составляет 7 490 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства и данными по его особенностям. Комплект включает наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Razer Base Station V2 Chroma

Вышла подставка сразу в трех расцветках, позволяя подобрать под общий сеттинг игрового стола или рабочего пространства. Это классический черный, белоснежный и нежно розовый.

Razer Base Station V2 Chroma

Конструкция неразборная. Состоит она из основания и изогнутой стойки. Качество сборки и исполнения соответствует продукту премиального уровня.

Razer Base Station V2 Chroma

Стойка выполнена из изогнутой алюминиевой пластины с закругленными краями. Краска нанесена порошковым способом, исключая откалывание отдельных участков и стирания в ходе эксплуатации.

Razer Base Station V2 Chroma

Высота стойки позволяет фиксировать наушники с разными типом исполнения и габаритами. Стоят наушники устойчиво.

Razer Base Station V2 Chroma

Основание в виде шайбы, она также из алюминия. Внешние поверхности софт-тач. На крышку нанесен логотип производителя.

Razer Base Station V2 Chroma

На лицевой панели выведено два скоростных USB 3.1. Сбоку у Razer Base Station V2 Chroma спаренный аудиоразъем.

Razer Base Station V2 Chroma

Вдоль всего периметра подсвечиваемый участок. Это RAZER CHROMA со всеми преимуществами этой акустической системы в виде детальных настроек и синхронизации с остальными компонентами. Выглядит подсветка аккуратно и гармонично.

Razer Base Station V2 Chroma

Основание прорезинено для исключения смещения по поверхности рабочего стола. Нанесена техническая информация.

Razer Base Station V2 Chroma

Для работы USB и ЦАП требуется подключение интерфейсного кабеля. Идет он здесь с широким сечением.

Razer Base Station V2 Chroma

Как и остальная актуальная периферия поддерживается управление с помощью Razer Synapse 3. После первого подключения проводится актуализация версия прошивки и ее обновление при необходимости.

Razer Base Station V2 Chroma

Главное окно в виде набора плиток с устройствами и модулями. При выборе подставки можно задать уровень ее громкости. После проведения активации открывается возможность управления 7.1 звуком.

Razer Base Station V2 Chroma

Уровень яркости подсветки. Автоматическое отключение при переходе в режим сна. Выбор эффектов подсветки.

Razer Base Station V2 Chroma

Для подсветки доступен детальный редактор эффектов подсветки с настройкой компонентов в общей связке.

Razer Base Station V2 Chroma

Razer Base Station V2 Chroma

Основное свое предназначение Razer Base Station V2 Chroma выполняет без нареканий. Форма исполнения позволяет разместить наушники с разными типами исполнения оголовья. После фиксации на стойке не смещаются.

Razer Base Station V2 Chroma

Сам производитель в качестве рекомендованных наушников отмечает модели Razer BlackShark V2 Pro и Kaira Pro for Xbox. Мы же проводили тестирование с Razer Kraken X, это недорогие наушники без звуковой карты.

Razer Base Station V2 Chroma

Также можно рассматривать любые наушники со спаренным аудиоразъемом. Это если речь идет о разумной трате бюджета, сам же пользователь не ограничен в выборе наушников. При выборе USB наушников от Razer с подсветкой подключать их можно как к системному блоку, так и USB на основании, так подсветка будет работать в общей стилистике.

Razer Base Station V2 Chroma

Встроенный в подставку ЦАП дает объемный 7.1 звук. Несмотря на то что он виртуальный при его активации улучшается восприятие звуковой сцены, а в онлайн шутерах повышается понимание расположение противников на локации.

Razer Base Station V2 Chroma

Помимо подключения наушников, скоростные USB позволяют подключить скоростной USB-диск или флешку. Здесь же найдется место под беспроводной адаптер под периферию.

Razer Base Station V2 Chroma

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Base Station V2 Chroma – подставка под наушники, которая помимо организации рабочего пространства решает вопрос удобства подключения внешних накопителей и периферии, а также оснащена встроенным ЦАП с качественной обработкой звука для наушников с классическим 3.5мм аудиоразъемом. Надежная алюминиевая конструкция, кабель с широким сечением и управляемая многоцветная подсветка Chroma.
Razer Base Station V2 Chroma получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Razer Base Station V2 Chroma
Обзоры:
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеемОбзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеем
Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Новости:
Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80

Использование хорошего кронштейна для монитора может серьезно повлиять на вашу работоспособность и создат...
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеем

Рюкзаки в условиях мегаполиса получили широкое распространение у людей разного пола, возраста и предпочте...
Belkin выпустила док-станцию USB-C 11-в-1

Американский производитель Belkin объявила о выпуске док-станции USB-C 11-в-1 в Китае по рекомендованной ...
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Лучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW001SЛучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW001S
Обзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Лучший кулер для процессора. Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0Лучший кулер для процессора. Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0
RedmiBook Pro 14S замечен на Geekbench...
RedmiBook Pro 14S замечен на GeekbenchНовый RedmiBook Pro 14S был замечен на Geekbench , известной платформе для тестирования. Новинка оснащена...
ASUS ROG Phone 5 получил дату выхода...
ASUS ROG Phone 5 получил дату выходаВчера компания ASUS подтвердила название своего нового геймерского смартфона, а уже сегодня объявила дату...
RedmiBook Pro получит совершенно новую т...
RedmiBook Pro получит совершенно новую тКомпания Xiaomi продолжает подогревать интерес публики к новому ноутбуку RedmiBook Pro, выход которого ож...
Продано 3 миллиона смартфонов Realme Nar...
Продано 3 миллиона смартфонов Realme Nar Компания Realme India похвасталась продажами смартфонов Narzo, которые дебютировали в мае прошлого года...
Qualcomm анонсировала новейший модем Sna...
Qualcomm анонсировала новейший модем SnaQualcomm официально анонсировала модем новейшего поколения Snapdragon X65 5G, он заменит действующий моде...
ПК Huawei MateStation B515 для предприят...
ПК Huawei MateStation B515 для предприятКомпания Huawei официально выпустила ПК MateStation B515 для государственных учреждений и других предприя...
Бюджетный смартфон Nokia 4.3 получит тро...
Бюджетный смартфон Nokia 4.3 получит троПрофильное издание 91mobiles поделилось подробностями о доступном смартфоне Nokia 4.3, который еще не был...
Смартфон Redmi Note 9 5G появился в прод...
Смартфон Redmi Note 9 5G появился в продКомпания Xiaomi выпустила в продажу потенциальные бестселлеры Redmi Note 9 5G и Note 9 Pro 5G на домашнем...
В сеть утекли характеристики Samsung Gal...
В сеть утекли характеристики Samsung GalНе успели инсайдеры рассказать о существовании смартфона Samsung Galaxy S21 FE, как его характеристики ра...
Intel представила новые 10-нм процессоры...
Intel представила новые 10-нм процессорыЗа последний год во всем мире ПК стал значительно шире использоваться для обучения. Чтобы удовлетворить р...
Xiaomi выпустит Mi 10 с процессором Snap...
Xiaomi выпустит Mi 10 с процессором SnapКитайская компания Xiaomi работает над новой моделью смартфона серии Mi 10, которая будет оснащена новейш...
Представлен топовый камерофон Vivo X60 P...
Представлен топовый камерофон Vivo X60 PКак и было обещано, сегодня компания Vivo представила топовый смартфон Vivo X60 Pro+, который будет прете...
Обзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего домаОбзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего дома
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходникамиОбзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходниками
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часаОбзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часа
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor