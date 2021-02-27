Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1

Рекомендованная стоимость составляет 7 490 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку с изображением устройства и данными по его особенностям. Комплект включает наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.
Конструкция неразборная. Состоит она из основания и изогнутой стойки. Качество сборки и исполнения соответствует продукту премиального уровня.
Стойка выполнена из изогнутой алюминиевой пластины с закругленными краями. Краска нанесена порошковым способом, исключая откалывание отдельных участков и стирания в ходе эксплуатации.
Высота стойки позволяет фиксировать наушники с разными типом исполнения и габаритами. Стоят наушники устойчиво.
Основание в виде шайбы, она также из алюминия. Внешние поверхности софт-тач. На крышку нанесен логотип производителя.
На лицевой панели выведено два скоростных USB 3.1. Сбоку у Razer Base Station V2 Chroma спаренный аудиоразъем.
Вдоль всего периметра подсвечиваемый участок. Это RAZER CHROMA со всеми преимуществами этой акустической системы в виде детальных настроек и синхронизации с остальными компонентами. Выглядит подсветка аккуратно и гармонично.
Основание прорезинено для исключения смещения по поверхности рабочего стола. Нанесена техническая информация.
Для работы USB и ЦАП требуется подключение интерфейсного кабеля. Идет он здесь с широким сечением.
Главное окно в виде набора плиток с устройствами и модулями. При выборе подставки можно задать уровень ее громкости. После проведения активации открывается возможность управления 7.1 звуком.
Уровень яркости подсветки. Автоматическое отключение при переходе в режим сна. Выбор эффектов подсветки.
Для подсветки доступен детальный редактор эффектов подсветки с настройкой компонентов в общей связке.
Основное свое предназначение Razer Base Station V2 Chroma выполняет без нареканий. Форма исполнения позволяет разместить наушники с разными типами исполнения оголовья. После фиксации на стойке не смещаются.
Сам производитель в качестве рекомендованных наушников отмечает модели Razer BlackShark V2 Pro и Kaira Pro for Xbox. Мы же проводили тестирование с Razer Kraken X, это недорогие наушники без звуковой карты.
Также можно рассматривать любые наушники со спаренным аудиоразъемом. Это если речь идет о разумной трате бюджета, сам же пользователь не ограничен в выборе наушников. При выборе USB наушников от Razer с подсветкой подключать их можно как к системному блоку, так и USB на основании, так подсветка будет работать в общей стилистике.
Встроенный в подставку ЦАП дает объемный 7.1 звук. Несмотря на то что он виртуальный при его активации улучшается восприятие звуковой сцены, а в онлайн шутерах повышается понимание расположение противников на локации.
Помимо подключения наушников, скоростные USB позволяют подключить скоростной USB-диск или флешку. Здесь же найдется место под беспроводной адаптер под периферию.
Razer Base Station V2 Chroma получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".