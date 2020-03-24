Обзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытием

В конце прошлого года компания Razer объявила об обновлении ковриков для мышки Firefly, выпустив Razer Firefly v2 RGB с твердым типом покрытия. Из отличий отмечено уменьшение толщины покрытия: 3 мм против 4 мм, сохранение габаритов, увеличение количества зон с подсветкой с 15 до 19 и увеличение уровня яркости.
Razer Firefly v2 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Его рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей. Продажи в России уже стартовали.
Razer Firefly v2 RGB обзор
КомплектацияПоставляется коврик в габаритной коробке с его изображением и данными по характеристикам. Есть окошко, позволяющее оценить качество рабочей поверхности еще до распаковки. Внутри зафиксирован на подложку из прозрачного пластика. Комплект включает руководство пользователя, наклейки с логотипом и руководство пользователя.
Внешний видРазмеры рабочей поверхности коврика в сравнении с первым поколением не изменились. Составляют они 355 на 255 мм. Толщина 3 мм.
Основание коврика прорезинено для исключения соскальзывания на рабочем столе. На компактной наклейке нанесена техническая информация.
Изменился блок подключения. В Razer Firefly v2 RGB он смещен левее, и его боковая грань теперь оснащена фиксатором для кабеля. Полезное обновление.
Как можно догадаться по названию, коврик оснащен зонами с многоцветной подсветкой. Это логотип на рабочем покрытии и периметр.
Вместе с увеличением количества зон с независимой настройкой заметно выросла и общая яркость подсветки.
Поддерживается синхронизация с остальной периферией и устройствами, совместимыми с CHROMA.
Подключается при помощи кабеля с защитной тканевой оплеткой. Место выхода усилено и защищено от перегибов.
Рабочая поверхность коврика с текстурным покрытием. Согласно информации от производителя, обеспечена высокая точность с разными типами датчиков.
СофтКоврик поддерживает актуальный центр управления Synapse 3. В главном окне выводится подключенная периферия и модули.
В окне управления ковриком можно задать уровень яркости подсветки. Активировать отключение подсветки в спящем режиме.
А также выбрать между быстрыми и расширенными эффектами. Возможности настройки широкие.
ТестыВ Razer Firefly v2 RGB используется твердый вариант покрытия. Он предлагает некий баланс между легкостью скольжения и контролем. Мы за время тестов использовали на нем несколько мышек, как с лазерными, так и с оптическими сенсорами. Проблем с работой и точностью замечено не было.
Скольжение легкое по всем направлениям. Площадь достаточна для свободного движения и удобного расположения манипулятора на коврике. Несмотря на уменьшение толщины, общая гибкость сохранена, риск его повреждения и излома сведен к минимуму. На рабочем столе занимает ограниченное пространство.
Итоги по Razer Firefly v2 RGBRazer Firefly v2 RGB стал лучше первой версии по всем параметрам, как итог, получаем один из лучших ковриков с твердым вариантом покрытия. Яркая и настраиваемая подсветка, фиксатор для кабеля, прорезиненное основание, высокий ресурс рабочего покрытия, простота удаления загрязнений на рабочей поверхности.
Razer Firefly v2 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".