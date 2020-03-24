Обзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытием

2020-03-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Firefly v2 RGB; [395]
В конце прошлого года компания Razer объявила об обновлении ковриков для мышки Firefly, выпустив Razer Firefly v2 RGB с твердым типом покрытия. Из отличий отмечено уменьшение толщины покрытия: 3 мм против 4 мм, сохранение габаритов, увеличение количества зон с подсветкой с 15 до 19 и увеличение уровня яркости.

Razer Firefly v2 RGB

Его рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей. Продажи в России уже стартовали.

Razer Firefly v2 RGB обзор

Комплектация

Поставляется коврик в габаритной коробке с его изображением и данными по характеристикам. Есть окошко, позволяющее оценить качество рабочей поверхности еще до распаковки. Внутри зафиксирован на подложку из прозрачного пластика. Комплект включает руководство пользователя, наклейки с логотипом и руководство пользователя.

Razer Firefly v2 RGB

Внешний вид

Размеры рабочей поверхности коврика в сравнении с первым поколением не изменились. Составляют они 355 на 255 мм. Толщина 3 мм.

Razer Firefly v2 RGB

Основание коврика прорезинено для исключения соскальзывания на рабочем столе. На компактной наклейке нанесена техническая информация.

Razer Firefly v2 RGB

Изменился блок подключения. В Razer Firefly v2 RGB он смещен левее, и его боковая грань теперь оснащена фиксатором для кабеля. Полезное обновление.

Razer Firefly v2 RGB

Как можно догадаться по названию, коврик оснащен зонами с многоцветной подсветкой. Это логотип на рабочем покрытии и периметр.

Razer Firefly v2 RGB

Вместе с увеличением количества зон с независимой настройкой заметно выросла и общая яркость подсветки.

Razer Firefly v2 RGB

Поддерживается синхронизация с остальной периферией и устройствами, совместимыми с CHROMA.

Razer Firefly v2 RGB

Подключается при помощи кабеля с защитной тканевой оплеткой. Место выхода усилено и защищено от перегибов.

Razer Firefly v2 RGB

Рабочая поверхность коврика с текстурным покрытием. Согласно информации от производителя, обеспечена высокая точность с разными типами датчиков.

Софт

Коврик поддерживает актуальный центр управления Synapse 3. В главном окне выводится подключенная периферия и модули.

Razer Firefly v2 RGB

В окне управления ковриком можно задать уровень яркости подсветки. Активировать отключение подсветки в спящем режиме.

Razer Firefly v2 RGB

А также выбрать между быстрыми и расширенными эффектами. Возможности настройки широкие.

Тесты

В Razer Firefly v2 RGB используется твердый вариант покрытия. Он предлагает некий баланс между легкостью скольжения и контролем. Мы за время тестов использовали на нем несколько мышек, как с лазерными, так и с оптическими сенсорами. Проблем с работой и точностью замечено не было.

Razer Firefly v2 RGB

Скольжение легкое по всем направлениям. Площадь достаточна для свободного движения и удобного расположения манипулятора на коврике. Несмотря на уменьшение толщины, общая гибкость сохранена, риск его повреждения и излома сведен к минимуму. На рабочем столе занимает ограниченное пространство.

Razer Firefly v2 RGB

Итоги по Razer Firefly v2 RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Firefly v2 RGB стал лучше первой версии по всем параметрам, как итог, получаем один из лучших ковриков с твердым вариантом покрытия. Яркая и настраиваемая подсветка, фиксатор для кабеля, прорезиненное основание, высокий ресурс рабочего покрытия, простота удаления загрязнений на рабочей поверхности.
Razer Firefly v2 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Razer Firefly v2 RGB
Обзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытиемОбзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытием
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