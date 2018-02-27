Обзор Razer Naga Trinity. Мышка с тремя съемными панелями кнопок

Выход в свое время серии Razer Naga наделал много шуму, и это неудивительно, производитель предложил смелое решение для любителей ММО-игр. Ключевой ее особенностью стала панель из 12 кнопок на боковой грани с возможностью программирования. Позже эту серию продолжили обновлять, улучшая возможности и изменяя эргономику. Выходили версии с беспроводным подключением, изменяли установленный сенсор, проводили эксперименты с оформлением и дизайном боковой панели. В новой Razer Naga Trinity инженеры предложили смелое решение со сменными панелями, расширив круг потенциальных пользователей и дав возможность самостоятельной кастомизации.

Razer Naga Trinity обзор

Рекомендованная стоимость составляет 7990 рублей, доступна мышка как в российских магазинах, так и на официальном сайте производителя с доставкой по России.

Комплектация

Поставляется мышка в компактной коробке, оформленной в традиционной черно-зеленой расцветке. С обратной стороны описаны особенности установленного сенсора, конструкция боковых панелей и возможность сделать акцент на возможности программирования 19 кнопок. Внутри комплектующие зафиксированы в дополнительный блистер из твердого прозрачного пластика.

Комплект включает три съемные панели, наклейку с логотипом, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Линии корпуса хорошо узнаваемы для тех, кто уже сталкивался с манипуляторами этой серии. Выступающая спинка и площадка под пальцы справа.

У боковой зоны справа можно выделить две зоны, разделяющие размещение безымянного пальца и мизинца. Резиновая накладка с текстурным рисунком присутствует только снизу.

Внешние поверхности у Razer Naga Trinity с матовым покрытием. Не подвержены загрязнению следами пальцев и обеспечивают хорошее сцепление при размещении в ладони.

Между основными кнопками зафиксировано колесико прокрутки с прорезиненным протектором. Позади него две низкопрофильные кнопки.

По умолчанию слева установлена панель с двенадцатью кнопками, расположенные по три в четыре ряда. Можно не переживать за случайные нажатия, кнопки позиционируются между собой и нажимаются с небольшим усилием.

Эта панель фиксируется при помощи магнитов, самопроизвольно не смещается. Вместо нее можно установить классический вариант с двумя кнопками и зоной отдыха под большой палец.

Также Razer Naga Trinity получила в комплекте панель с семью кнопками, расположенными по окружности. Ранее такая опция предлагалась в версии Naga Hex v2. Позиционируется она под FPS-игры.

У мышки подсвечиваются маркировка дополнительных кнопок, боковая часть тела колесика и логотип на спинке. Технология Razer Chroma с RGB-палитрой и возможностью синхронизации.

Снизу три массивные тефлоновые ножки. Окошко сенсора и кнопка переключения профилей. Присутствует компактный индикатор активного профиля.

Подключается при помощи кабеля в тканевой защитной оплетке. На конце позолоченный коннектор. Длина кабеля 2.1 метра.

Софт

Razer Naga Trinity поддерживают новый центр управления Synapse 3.0, находящийся в стадии тестирования. Большинство новых девайсов управляются с помощью него, в будущем он будет поддерживать и ранее вышедшие модели. Утилита поддерживает обновления, модульное расширение, профили и синхронизацию данных.

Стартовый экран оформлен в виде ряда плиток, отображающий список подключенных устройств, модули, инструменты управления подсветкой и макросами. Можно зарегистрировать свои устройства и оставить отзыв по работе центра управления.

На экране управления мышкой предлагается настроить действие кнопок, распределив готовый набор действий или сделать собственные макросы. Проводятся настройки всех трех комплектных панелей, в дальнейшем при смене панели проводить ручное обновление не потребуется.

Во вкладке «эффективность» задаются пять уровней чувствительности и частота опроса сенсора.

Выбираются эффекты подсветки или ее полное отключение. Выставляются уровни яркости. Более детальные опции предлагаются в инструменте Chroma.

Выставляются отдельные эффекты и цвета по зонам, создаются собственные сценарии.

Отдельная вкладка с калибровкой работы сенсора в паре с ковриком. Список ковриков Razer и пользовательский вариант. Выставляется высота отрыва.

Тесты

Форме корпуса Razer Naga Trinity подходит когтевой и пальцевой хваты. Ладонный хват подойдет только обладателям ладоней малых разъемов, остальные будут ощущать нехватку длины корпуса при этом типе хвата. Для любителей ладонного хвата рекомендуем обратить внимание на обзор RAZER DeathAdder Elite. Вес мышки хорошо отбалансирован. С ней удобно работать на разных типах поверхностей.

Используется сенсор Pixart PMW 3389DM-T3QU, являющийся модификацией Pixart PMW 3360. Максимальный уровень чувствительности 16000 CPI. Срывов, акселерации за время длительных тестов обнаружено не было. Точный контроль и движение 1:1 до уровня 3500CPI, с повышением уровня она ожидаемо начинает проседать, но в целом мышка оставляет достаточный уровень контроля на ультравысоком CPI.

Возможность кастомизации позволила комфортно эксплуатировать мышку не только в задачах, когда требуется большое количество дополнительных кнопок. Решили поиграть в ММО, распределив умения персонажа и сценарии рутинных действий – ставим панель с 12 кнопками. Панель из семи кнопок от Naga Hex v.2 хорошо себя показала в сетевых шутерах и MOBA. Под обычные приложения пригодится панель с двумя кнопками и зоной под отдых большого пальца. Стоит отметить, что все три панели хорошо проработаны и самостоятельны. Механизм крепления надежен и не подвержен риску излома в ходе длительной эксплуатации.

Проработанное программное обеспечение с возможностью хранения настроек в облаке, плюс сама мышка оснащена встроенной памятью на четыре профиля. Разобраться с настройками сможет и неподготовленный пользователь.

Колесико прокрутки с внятным тактильным откликом и четким обозначением позиций прокрутки. Поддерживает дополнительные действия. Основные кнопки с высоким ресурсом службы. Шум во время клика умеренный.

Итоги по Razer Naga Trinity

получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Razer Naga Trinity стала лучше по всем параметрам, это коснулось эргономики, возможностей настройки и кастомизации. Конструкция сменных панелей заметно расширяет круг пользователей, которым можно рекомендовать этот манипулятор в качестве оптимального решения. К плюсам отнесем выверенную эргономику, детальное программное обеспечение, зарекомендовавший себя сенсор, кабель в тканевой оплетке, подсветку Chroma. Не устроить она может только тех, кто предпочитает ладонный хват.