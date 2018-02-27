Обзор Razer Naga Trinity. Мышка с тремя съемными панелями кнопок

2018-02-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Naga Trinity; [244]
Выход в свое время серии Razer Naga наделал много шуму, и это неудивительно, производитель предложил смелое решение для любителей ММО-игр. Ключевой ее особенностью стала панель из 12 кнопок на боковой грани с возможностью программирования. Позже эту серию продолжили обновлять, улучшая возможности и изменяя эргономику. Выходили версии с беспроводным подключением, изменяли установленный сенсор, проводили эксперименты с оформлением и дизайном боковой панели. В новой Razer Naga Trinity инженеры предложили смелое решение со сменными панелями, расширив круг потенциальных пользователей и дав возможность самостоятельной кастомизации.

Razer Naga Trinity

Рекомендованная стоимость составляет 7990 рублей, доступна мышка как в российских магазинах, так и на официальном сайте производителя с доставкой по России.

Razer Naga Trinity обзор

Комплектация

Поставляется мышка в компактной коробке, оформленной в традиционной черно-зеленой расцветке. С обратной стороны описаны особенности установленного сенсора, конструкция боковых панелей и возможность сделать акцент на возможности программирования 19 кнопок. Внутри комплектующие зафиксированы в дополнительный блистер из твердого прозрачного пластика.

Razer Naga Trinity

Комплект включает три съемные панели, наклейку с логотипом, инструкцию и гарантийный талон.

Razer Naga Trinity

Внешний вид

Линии корпуса хорошо узнаваемы для тех, кто уже сталкивался с манипуляторами этой серии. Выступающая спинка и площадка под пальцы справа.

Razer Naga Trinity

У боковой зоны справа можно выделить две зоны, разделяющие размещение безымянного пальца и мизинца. Резиновая накладка с текстурным рисунком присутствует только снизу.

Razer Naga Trinity

Внешние поверхности у Razer Naga Trinity с матовым покрытием. Не подвержены загрязнению следами пальцев и обеспечивают хорошее сцепление при размещении в ладони.

Razer Naga Trinity

Между основными кнопками зафиксировано колесико прокрутки с прорезиненным протектором. Позади него две низкопрофильные кнопки.

Razer Naga Trinity

По умолчанию слева установлена панель с двенадцатью кнопками, расположенные по три в четыре ряда. Можно не переживать за случайные нажатия, кнопки позиционируются между собой и нажимаются с небольшим усилием.

Razer Naga Trinity

Эта панель фиксируется при помощи магнитов, самопроизвольно не смещается. Вместо нее можно установить классический вариант с двумя кнопками и зоной отдыха под большой палец.

Razer Naga Trinity

Также Razer Naga Trinity получила в комплекте панель с семью кнопками, расположенными по окружности. Ранее такая опция предлагалась в версии Naga Hex v2. Позиционируется она под FPS-игры.

Razer Naga Trinity

У мышки подсвечиваются маркировка дополнительных кнопок, боковая часть тела колесика и логотип на спинке. Технология Razer Chroma с RGB-палитрой и возможностью синхронизации.

Razer Naga Trinity

Razer Naga Trinity

Снизу три массивные тефлоновые ножки. Окошко сенсора и кнопка переключения профилей. Присутствует компактный индикатор активного профиля.

Razer Naga Trinity

Подключается при помощи кабеля в тканевой защитной оплетке. На конце позолоченный коннектор. Длина кабеля 2.1 метра.

Razer Naga Trinity

Софт

Razer Naga Trinity поддерживают новый центр управления Synapse 3.0, находящийся в стадии тестирования. Большинство новых девайсов управляются с помощью него, в будущем он будет поддерживать и ранее вышедшие модели. Утилита поддерживает обновления, модульное расширение, профили и синхронизацию данных.

Razer Naga Trinity

Стартовый экран оформлен в виде ряда плиток, отображающий список подключенных устройств, модули, инструменты управления подсветкой и макросами. Можно зарегистрировать свои устройства и оставить отзыв по работе центра управления.

Razer Naga Trinity

На экране управления мышкой предлагается настроить действие кнопок, распределив готовый набор действий или сделать собственные макросы. Проводятся настройки всех трех комплектных панелей, в дальнейшем при смене панели проводить ручное обновление не потребуется.

Razer Naga Trinity

Во вкладке «эффективность» задаются пять уровней чувствительности и частота опроса сенсора.

Razer Naga Trinity

Выбираются эффекты подсветки или ее полное отключение. Выставляются уровни яркости. Более детальные опции предлагаются в инструменте Chroma.

Razer Naga Trinity

Razer Naga Trinity

Выставляются отдельные эффекты и цвета по зонам, создаются собственные сценарии.

Razer Naga Trinity

Отдельная вкладка с калибровкой работы сенсора в паре с ковриком. Список ковриков Razer и пользовательский вариант. Выставляется высота отрыва.

Razer Naga Trinity

Тесты

Форме корпуса Razer Naga Trinity подходит когтевой и пальцевой хваты. Ладонный хват подойдет только обладателям ладоней малых разъемов, остальные будут ощущать нехватку длины корпуса при этом типе хвата. Для любителей ладонного хвата рекомендуем обратить внимание на обзор RAZER DeathAdder Elite. Вес мышки хорошо отбалансирован. С ней удобно работать на разных типах поверхностей.

Razer Naga Trinity

Используется сенсор Pixart PMW 3389DM-T3QU, являющийся модификацией Pixart PMW 3360. Максимальный уровень чувствительности 16000 CPI. Срывов, акселерации за время длительных тестов обнаружено не было. Точный контроль и движение 1:1 до уровня 3500CPI, с повышением уровня она ожидаемо начинает проседать, но в целом мышка оставляет достаточный уровень контроля на ультравысоком CPI.

Razer Naga Trinity

Возможность кастомизации позволила комфортно эксплуатировать мышку не только в задачах, когда требуется большое количество дополнительных кнопок. Решили поиграть в ММО, распределив умения персонажа и сценарии рутинных действий – ставим панель с 12 кнопками. Панель из семи кнопок от Naga Hex v.2 хорошо себя показала в сетевых шутерах и MOBA. Под обычные приложения пригодится панель с двумя кнопками и зоной под отдых большого пальца. Стоит отметить, что все три панели хорошо проработаны и самостоятельны. Механизм крепления надежен и не подвержен риску излома в ходе длительной эксплуатации.

Razer Naga Trinity

Проработанное программное обеспечение с возможностью хранения настроек в облаке, плюс сама мышка оснащена встроенной памятью на четыре профиля. Разобраться с настройками сможет и неподготовленный пользователь.

Razer Naga Trinity

Колесико прокрутки с внятным тактильным откликом и четким обозначением позиций прокрутки. Поддерживает дополнительные действия. Основные кнопки с высоким ресурсом службы. Шум во время клика умеренный.

Итоги по Razer Naga Trinity

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Naga Trinity стала лучше по всем параметрам, это коснулось эргономики, возможностей настройки и кастомизации. Конструкция сменных панелей заметно расширяет круг пользователей, которым можно рекомендовать этот манипулятор в качестве оптимального решения. К плюсам отнесем выверенную эргономику, детальное программное обеспечение, зарекомендовавший себя сенсор, кабель в тканевой оплетке, подсветку Chroma. Не устроить она может только тех, кто предпочитает ладонный хват.
получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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