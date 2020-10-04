Обзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышки

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 890 рублей.
Razer Pro Glide обзор
КомплектацияУпакован в коробку с изображением коврика и общими данными по особенностям. Окошко на боковой грани позволит оценить покрытие до распаковки.
Внешний видРабочая площадь коврика составляет 360 на 275 мм. Окрашен в светло-серый цвет. Отлично сочетается с периферией серии Productivity.
Без подсветки. В одном из углов расположена бирка с логотипом RAZER.
Минимализм и сдержанность. Боковые грани коврика закруглены. Толщина покрытия 3 мм.
Основная рабочая сторона у Razer Pro Glide из полиэстера. Покрытие приятно тактильно.
Внутренняя часть из вспененной резины, обеспечивая отсутствие скольжения при движениях мышкой.
Тесты
Коврик поддерживает как мышки с оптическим, так и лазерным сенсорами. Мы проводили тестирование с Razer Pro Click. Продемонстрированы контролируемые движения курсора, отсутствие срывов и дрожания.
Оптимальные габариты рабочей площади. Движения мышкой свободные во всех направлениях. Расположить на столе можно будет в разных ориентациях в зависимости от наличия свободного места.