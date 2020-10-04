Обзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышки

Не так давно у нас вышел обзор одной из лучших мышек для работы Razer Pro Click, ее тестирование мы проводили на коврике Razer Pro Glide. Он также относится к серии Productivity, выполнен в той же стилистике. Относится к мягкому типу. спроектирован был с учетом обеспечения повышения продуктивности и эффективности рабочего пространства.

Razer Pro Glide

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 890 рублей.

Razer Pro Glide обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением коврика и общими данными по особенностям. Окошко на боковой грани позволит оценить покрытие до распаковки.

Razer Pro Glide

Внешний вид

Рабочая площадь коврика составляет 360 на 275 мм. Окрашен в светло-серый цвет. Отлично сочетается с периферией серии Productivity.

Razer Pro Glide

Без подсветки. В одном из углов расположена бирка с логотипом RAZER.

Razer Pro Glide

Минимализм и сдержанность. Боковые грани коврика закруглены. Толщина покрытия 3 мм.

Razer Pro Glide

Основная рабочая сторона у Razer Pro Glide из полиэстера. Покрытие приятно тактильно.

Razer Pro Glide

Внутренняя часть из вспененной резины, обеспечивая отсутствие скольжения при движениях мышкой.

Razer Pro Glide

Тесты

Razer Pro Glide

Коврик поддерживает как мышки с оптическим, так и лазерным сенсорами. Мы проводили тестирование с Razer Pro Click. Продемонстрированы контролируемые движения курсора, отсутствие срывов и дрожания.

Razer Pro Glide

Оптимальные габариты рабочей площади. Движения мышкой свободные во всех направлениях. Расположить на столе можно будет в разных ориентациях в зависимости от наличия свободного места.

Razer Pro Glide

Итоги по Razer Pro Glide

Razer Pro Glide – мягкий коврик средних габаритов. Его отличительными особенностями стали светло-серый цвет и отсутствие декоративных рисунков. Придраться можно к отсутствию по периметру стежка нитками.
Комментарии и отзывы Razer Pro Glide
Обзоры:
Обзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейкаОбзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейка
Обзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple MacBook Pro 16 с 17 портамиОбзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple MacBook Pro 16 с 17 портами
Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Новости:
Обзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкой

Вместе с уменьшением толщины корпуса и веса на ноутбуках также уменьшается и количество доступных разъемо...
Razer выпустила жвачку для геймеров

Компания Razer выпустила жевательную резинку, которая призвана повысить концентрацию внимания и реакции ...
HyperX анонсировала коллекцию очков Spectre Gaming Eyewear

Коллекция очков HyperX Spectre Gaming Eyewear включает три вида - Stealth, React и Scout. Серия React ос...
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для AppleОбзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple
Обзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтровОбзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтров
Обзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачиОбзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачи
Обзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный дискОбзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный диск
Samsung объявила о выпуске лазерного про...
Samsung объявила о выпуске лазерного проКомпания Samsung объявила о выпуске лазерного проектора 4K серии Premiere. Как утверждает южнокорейский г...
Google рассекретил дизайн смартфона Pixe...
Google рассекретил дизайн смартфона PixeКомпания Google случайно опубликовала страничку еще не представленного официально смартфона Pixel 4A в он...
Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор...
Обзор iBOX X-Zoom Dual. ВидеорегистраторСегодня в центре внимания у нас видеорегистратор iBOX X-Zoom Dual. Как можно догадаться по названию, эта ...
Huawei Mate 40 приписывают зарядку мощно...
Huawei Mate 40 приписывают зарядку мощноКитайский регулятор 3C раскрыл некоторые подробности о флагманском смартфоне Huawei Mate 40, выход которо...
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для д...
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дНа прошлой неделе мы изучали недорогую мышку SVEN RX-200, ориентированную на игровую аудиторию, ограничен...
Сверхпрочный Ulefone Armor 8 5G оценен в...
Сверхпрочный Ulefone Armor 8 5G оценен в Компания Ulefone объявила о том, что смартфон Ulefone Armor 8 5G появится в продаже в ноябре по цене в ...
Google Pixel 4a стал бестселлером на Ama...
Google Pixel 4a стал бестселлером на AmaНесколько дней назад на Amazon стартовал прием предзаказов на новенький смартфон Google Pixel 4a, который...
Новый трейлер Marvel's Avengers демонстр...
Новый трейлер Marvel's Avengers демонстрВышел новый трейлер на игру Marvel's Avengers, который демонстрирует новые скины супергероев. Новые скины...
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тих...
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. ТихБлоки питания Seasonic в народе считаются одними из самых надёжных, но так сложилось, что до этих пор наш...
Doom Eternal получит два сюжетных обновл...
Doom Eternal получит два сюжетных обновлBethesda и id Software готовят два сюжетных расширения для Doom Eternal. Первым из обновления уже предста...
Huawei создаёт свой процессор...
Huawei создаёт свой процессорЕсли вы следите за новостями о мире высоких технологий, то знаете, что компания Huawei сейчас активно сра...
iPhone 12 не получит нового дисплея...
iPhone 12 не получит нового дисплеяВ последнее время про смартфон iPhone 12 ходит очень много слухов, так как до релиза гаджета осталось оче...
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массыОбзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массы
Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1
Обзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумулятор с цифровым дисплеемОбзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумулятор с цифровым дисплеем
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor