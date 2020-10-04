Обзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышки

Не так давно у нас вышел обзор одной из лучших мышек для работы Razer Pro Click , ее тестирование мы проводили на коврике Razer Pro Glide. Он также относится к серии Productivity, выполнен в той же стилистике. Относится к мягкому типу. спроектирован был с учетом обеспечения повышения продуктивности и эффективности рабочего пространства.

Razer Pro Glide обзор

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 890 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением коврика и общими данными по особенностям. Окошко на боковой грани позволит оценить покрытие до распаковки.

Внешний вид

Рабочая площадь коврика составляет 360 на 275 мм. Окрашен в светло-серый цвет. Отлично сочетается с периферией серии Productivity.

Без подсветки. В одном из углов расположена бирка с логотипом RAZER.

Минимализм и сдержанность. Боковые грани коврика закруглены. Толщина покрытия 3 мм.

Основная рабочая сторона у Razer Pro Glide из полиэстера. Покрытие приятно тактильно.

Внутренняя часть из вспененной резины, обеспечивая отсутствие скольжения при движениях мышкой.

Тесты

Коврик поддерживает как мышки с оптическим, так и лазерным сенсорами. Мы проводили тестирование с Razer Pro Click. Продемонстрированы контролируемые движения курсора, отсутствие срывов и дрожания.

Оптимальные габариты рабочей площади. Движения мышкой свободные во всех направлениях. Расположить на столе можно будет в разных ориентациях в зависимости от наличия свободного места.

Итоги по Razer Pro Glide

Razer Pro Glide – мягкий коврик средних габаритов. Его отличительными особенностями стали светло-серый цвет и отсутствие декоративных рисунков. Придраться можно к отсутствию по периметру стежка нитками.