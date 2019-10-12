Обзор Rombica NEO Aria Olive. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0

Rombica NEO Aria Olive обзор

Завершается 2019 год, но и как несколькими годами ранее, наше сожаление, связанное с ограниченным временем автономной работы смартфонов, остается актуальным. Внешние батарейки еще долгое время будут являться важным и полезным аксессуаром для носимых устройств разных ценовых сегментов. Тестируемый сегодня Rombica NEO Aria Olive помимо емкости в 10000 мАч, также предлагает поддержку протоколов быстрой зарядки Quick Charge 3.0, Power Delivery, Huawei FCP, MTK PE 2.0 и др.Рекомендованная стоимость составляет 1990 рублей.

Комплектация

В комплекте покупатель получает USB-кабель и техническую документацию. Упакован в прозрачный пластик, позволяющий оценить внешний вид до распаковки.

Внешний вид

В рамках этой серии есть несколько вариантов цветового исполнения. Интересно смотрится декоративной оформление в нижней части корпуса.

Корпус Rombica NEO Aria Olive компактен. Габариты составляют 152 × 72 × 15. Ровные линии и прямые углы.

Внутренняя часть из темно-синего пластика с софт-тач покрытием. Как показала практика эксплуатации, очень маркое.

На боковой грани доступна пара полноразмерных USB. Один из них окрашен в ярко-оранжевый цвет. Он поддерживает Quick Charge 3.0, Power Delivery, Huawei FCP, MTK PE 2.0 и др.

Для зарядки самого PowerBank предлагается как актуальный сейчас USB Type-C, так и распространённый ранее microUSB.На боковой грани четырехпозиционный индикатор, позволяющий контролировать уровень оставшегося заряда.

Тесты

Итоги по Rombica NEO Aria Olive

С тыльной стороны нанесена общая техническая информация. Сборка проведена без огрехов. Визуально производит приятное впечатление.Один из разъемов Rombica NEO Aria Olive поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0. Мы проверили её в паре со смартфоном Xiaomi Mi9. Проблем с работой замечено не было. В максимальном режиме отдает 1.5А с напряжением 12V. Мощность и КПД у этой внешней батарейки высокие.Важно отметить, что Quick Charge 3.0 поддерживается и обратную сторону. При наличие соответствующего зарядного устройство заметно сокращается время на восстановление заряда.Емкость соответствует заявленной. Флагманские Android-смартфоны можно зарядить два полных цикла. При продолжительной нагрузке, заметного нагрева корпуса замечено не было.Rombica NEO Aria Olive станет правильным выбором в пару к современному смартфону с поддержкой технологий быстрой зарядки Quick Charge 3.0, Power Delivery, Huawei FCP, MTK PE 2.0. Использование актуального USB Type-C, два полноразмерных USB, компактные габариты и аккуратный внешний вид.