Обзор Rombica NEO Aria Olive. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0

2019-10-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rombica NEO Aria Olive; [153]
Завершается 2019 год, но и как несколькими годами ранее, наше сожаление, связанное с ограниченным временем автономной работы смартфонов, остается актуальным. Внешние батарейки еще долгое время будут являться важным и полезным аксессуаром для носимых устройств разных ценовых сегментов. Тестируемый сегодня Rombica NEO Aria Olive помимо емкости в 10000 мАч, также предлагает поддержку протоколов быстрой зарядки Quick Charge 3.0, Power Delivery, Huawei FCP, MTK PE 2.0 и др.

Рекомендованная стоимость составляет 1990 рублей.

Rombica NEO Aria Olive обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает USB-кабель и техническую документацию. Упакован в прозрачный пластик, позволяющий оценить внешний вид до распаковки.

Внешний вид

В рамках этой серии есть несколько вариантов цветового исполнения. Интересно смотрится декоративной оформление в нижней части корпуса.

Корпус Rombica NEO Aria Olive компактен. Габариты составляют 152 × 72 × 15. Ровные линии и прямые углы.

Внутренняя часть из темно-синего пластика с софт-тач покрытием. Как показала практика эксплуатации, очень маркое.

На боковой грани доступна пара полноразмерных USB. Один из них окрашен в ярко-оранжевый цвет. Он поддерживает Quick Charge 3.0, Power Delivery, Huawei FCP, MTK PE 2.0 и др.

Для зарядки самого PowerBank предлагается как актуальный сейчас USB Type-C, так и распространённый ранее microUSB.

На боковой грани четырехпозиционный индикатор, позволяющий контролировать уровень оставшегося заряда.

С тыльной стороны нанесена общая техническая информация. Сборка проведена без огрехов. Визуально производит приятное впечатление.

Тесты

Один из разъемов Rombica NEO Aria Olive поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0. Мы проверили её в паре со смартфоном Xiaomi Mi9. Проблем с работой замечено не было. В максимальном режиме отдает 1.5А с напряжением 12V. Мощность и КПД у этой внешней батарейки высокие.

Важно отметить, что Quick Charge 3.0 поддерживается и обратную сторону. При наличие соответствующего зарядного устройство заметно сокращается время на восстановление заряда.

Емкость соответствует заявленной. Флагманские Android-смартфоны можно зарядить два полных цикла. При продолжительной нагрузке, заметного нагрева корпуса замечено не было.

Итоги по Rombica NEO Aria Olive

Rombica NEO Aria Olive станет правильным выбором в пару к современному смартфону с поддержкой технологий быстрой зарядки Quick Charge 3.0, Power Delivery, Huawei FCP, MTK PE 2.0. Использование актуального USB Type-C, два полноразмерных USB, компактные габариты и аккуратный внешний вид.

Комментарии и отзывы Rombica NEO Aria Olive
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