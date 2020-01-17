Обзор Rombica NEO Magnum. Внешняя батарейка с быстрой зарядкой

Несмотря на наличие большого количества внешних батареек, далеко не каждая из них может похвастать достаточным набором и типами разъемов, а также качеством исполнения. Тестируемая сегодня Rombica NEO Magnum предлагает поддержку технологий быстрой зарядки, удобный чехол в комплекте и актуальный USB Type-C для восстановления заряда.

Rombica NEO Magnum обзор

К моменту публикации ее уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация Упакован в коробку из плотного картона с откидной крышкой. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.

Внешний вид Корпус выполнен из алюминия, окрашенного в темный цвет. Внешнее покрытие со шлифованным текстурным рисунком. Оно приятно тактильно и выглядит отлично.

В оформлении преобладают ровные линии и прямые углы. Интересно обыгран светодиодный индикатор в виде цельной линии, продолженной с крышки на боковую грань.

Его цвет меняется в зависимости от текущего уровня: красный – менее 5%, синий – менее 33%, белый – менее 66%.

На боковой грани Rombica NEO Magnum механическая кнопка включения и проверки уровня заряда, microUSB и USB Type-C, а также полноразмерный USB.

Восстановить заряд можно будет как через microUSB, так и USB Type-C. Второй будет актуален с учетом распространения его в современных смартфонах и ноутбуках. Минус лишний кабель в поездках.

По габаритам он сопоставим с обычным смартфоном. Помещается во внутреннем кармане куртки или пиджака.

Изначально зафиксирован в чехле в форм-факторе книжки. Выполнен он из темного кожзама. Внутренняя часть мягкая. Есть пара карманов для хранения пластиковой или транспортной карты.

Тесты Rombica NEO Magnum, в отличие от большинства внешних батареек, поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0, Power Delivery, Huawei Fast Charge Protocol. Это заметно ускоряет процесс зарядки современных смартфонов. Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. КПД высокий. Заряда хватает на 2-3 полных цикла. Ток стабилен. За время тестов мы использовали его не только для зарядки смартфонов и планшетов, но и ноутбука Lenovo Yoga.

Важно отметить, что быстрая зарядка работает и в обратную сторону. Подключив совместимый с Quick Charge 3.0, можно заметно сократить время восстановления самой внешней батарейки.

Итоги по Rombica NEO Magnum Rombica NEO Magnum – внешняя батарейка с поддержкой технологий быстрой зарядки, выполненная в стильном корпусе, дополненном функциональным чехлом-обложкой. Отличный вариант в качестве резервного карманного питания для смартфона или планшета, с помощью него же можно будет продлить время автономной работы ноутбука с USB Type-C.