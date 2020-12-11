Обзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/с

Большинство внешних накопителей представляют собой невнятные пластиковые обмылки, которые совсем не хочется лишний раз брать в руки. К нам в руки попал флагманский накопитель Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ, обладающий приятным металлическим корпусом с RGB-подсветкой и скоростью передачи данных до 2000 МБ/с. Как он себя показал на деле и кому его стоит приобретать? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

Seagate FireCuda Gaming поставляется в картонной коробке c перечислением всех ее основных спецификаций. Внутри нее находятся сам накопитель, кабель USB Type-C и небольшая документация. На данный накопитель действует ограниченная гарантия в 5 лет.

Внешний вид

Компания Seagate позиционирует накопитель FireCuda Gaming исключительно как устройство для геймеров, но мы с этим не согласны. За счет того, что дизайнеры решили не перебарщивать с игровой тематикой, а просто выполнили данную модель в сдержанном стиле, то он будет более чем уместно смотреться и в корпоративном сегменте.

Seagate FireCuda Gaming. Доступен в трех вариантах с объемами памяти на 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт.

Корпус изготовлен из металла с нанесением сверху матового покрытия, устойчивого к царапинам. Разводы от пальцев на нем собираются достаточно быстро. Накопитель достаточно увесист — 142 грамма.

Скорости передачи данных до 2000 Мбайт/сек удалось добиться благодаря использованию самого актуального интерфейса USB 3.2 Gen. 2х2. Важно, что FireCuda Gaming есть смысл брать только при наличии данного разъема в вашем ноутбуке или ПК, иначе предельная скорость будет сильно урезана.

Рядом с разъемом USB Type-C имеется единственный индикатор, который горит исключительно белым цветом.

Вертикальная RGB-подсветка находится в небольшом углублении, что создает интересный визуальный эффект.

Нижняя грань для большей устойчивости полностью прорезинена. Также здесь находится небольшая таблица с основными сведениями о накопителе.

Софт

Для внешнего накопителя Seagate FireCuda Gaming доступно специальное ПО Toolkit, которое доступно как на Windows, так и MacOS. Через нее можно настроить резервирование данных с ПК, отключить производительный режим (ограничение скорости до 1000 Мбайт/сек) и управлять RGB-подсветкой, о которой мы поговорим чуть поподробнее.

Через Toolkit есть возможность выбрать любой из предложенных цветов для подсветки или же выбрать один из 6 шаблонов свечения(мигание, пульсация спектр и три кастомных).

Также все последующие обновления накопителя будут происходить через эту же программу.

Тесты

SSD-Z

Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ работает на основе твердотельного накопителя FireCuda NVMe 510. Мы проводили замеры данного внешнего накопителя с помощью MacBook Pro Retina 13 2016, обладающий портами USB 3.1 второго поколения со скоростью до 10 Гбит/﻿сек. По этой причине цифры наших замеров уперлись технический максимум интерфейса ноутбука, но даже такой результат считаем крайне достойным.

CrystalDiskInfo

CrystalDiskMark

AS SSD

AJA System Test

Anvil’s Storage Utilities

Atto Disk Benchmark

HD Tune Pro

Итоги

Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ — это один из самых самых технологичных накопителей на рынке. В его ценовом сегменте он является единственным решением, которое при высокой скорости передачи данных до 2000 МБ/с еще и обладает стильным корпусом со встроенной RGB-подсветкой. Данную модель можем посоветовать для геймеров и требовательных специалистов, которые хотят получить надежное устройство на годы вперед.