Обзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/с

Большинство внешних накопителей представляют собой невнятные пластиковые обмылки, которые совсем не хочется лишний раз брать в руки. К нам в руки попал флагманский накопитель Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ, обладающий приятным металлическим корпусом с RGB-подсветкой и скоростью передачи данных до 2000 МБ/с. Как он себя показал на деле и кому его стоит приобретать? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

Seagate FireCuda Gaming поставляется в картонной коробке c перечислением всех ее основных спецификаций. Внутри нее находятся сам накопитель, кабель USB Type-C и небольшая документация. На данный накопитель действует ограниченная гарантия в 5 лет.

Внешний вид

Компания Seagate позиционирует накопитель FireCuda Gaming исключительно как устройство для геймеров, но мы с этим не согласны. За счет того, что дизайнеры решили не перебарщивать с игровой тематикой, а просто выполнили данную модель в сдержанном стиле, то он будет более чем уместно смотреться и в корпоративном сегменте.

Seagate FireCuda Gaming. Доступен в трех вариантах с объемами памяти на 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт.

Корпус изготовлен из металла с нанесением сверху матового покрытия, устойчивого к царапинам. Разводы от пальцев на нем собираются достаточно быстро. Накопитель достаточно увесист — 142 грамма.

Скорости передачи данных до 2000 Мбайт/сек удалось добиться благодаря использованию самого актуального интерфейса USB 3.2 Gen. 2х2. Важно, что FireCuda Gaming есть смысл брать только при наличии данного разъема в вашем ноутбуке или ПК, иначе предельная скорость будет сильно урезана.

Рядом с разъемом USB Type-C имеется единственный индикатор, который горит исключительно белым цветом.

Вертикальная RGB-подсветка находится в небольшом углублении, что создает интересный визуальный эффект.

Нижняя грань для большей устойчивости полностью прорезинена. Также здесь находится небольшая таблица с основными сведениями о накопителе.

Софт

Для внешнего накопителя Seagate FireCuda Gaming доступно специальное ПО Toolkit, которое доступно как на Windows, так и MacOS. Через нее можно настроить резервирование данных с ПК, отключить производительный режим (ограничение скорости до 1000 Мбайт/сек) и управлять RGB-подсветкой, о которой мы поговорим чуть поподробнее.

Через Toolkit есть возможность выбрать любой из предложенных цветов для подсветки или же выбрать один из 6 шаблонов свечения(мигание, пульсация спектр и три кастомных).

Также все последующие обновления накопителя будут происходить через эту же программу.

Тесты

Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ работает на основе твердотельного накопителя FireCuda NVMe 510. Мы проводили замеры данного внешнего накопителя с помощью MacBook Pro Retina 13 2016, обладающий портами USB 3.1 второго поколения со скоростью до 10 Гбит/﻿сек. По этой причине цифры наших замеров уперлись технический максимум интерфейса ноутбука, но даже такой результат считаем крайне достойным.

SSD-Z

CrystalDiskInfo

CrystalDiskMark

AS SSD

AJA System Test

Anvil’s Storage Utilities

Atto Disk Benchmark

HD Tune Pro

Итоги

Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ — это один из самых самых технологичных накопителей на рынке. В его ценовом сегменте он является единственным решением, которое при высокой скорости передачи данных до 2000 МБ/с еще и обладает стильным корпусом со встроенной RGB-подсветкой. Данную модель можем посоветовать для геймеров и требовательных специалистов, которые хотят получить надежное устройство на годы вперед.
Комментарии и отзывы SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ
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