Обзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/с

КомплектацияSeagate FireCuda Gaming поставляется в картонной коробке c перечислением всех ее основных спецификаций. Внутри нее находятся сам накопитель, кабель USB Type-C и небольшая документация. На данный накопитель действует ограниченная гарантия в 5 лет.
Внешний видКомпания Seagate позиционирует накопитель FireCuda Gaming исключительно как устройство для геймеров, но мы с этим не согласны. За счет того, что дизайнеры решили не перебарщивать с игровой тематикой, а просто выполнили данную модель в сдержанном стиле, то он будет более чем уместно смотреться и в корпоративном сегменте.
Seagate FireCuda Gaming. Доступен в трех вариантах с объемами памяти на 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт.
Корпус изготовлен из металла с нанесением сверху матового покрытия, устойчивого к царапинам. Разводы от пальцев на нем собираются достаточно быстро. Накопитель достаточно увесист — 142 грамма.
Скорости передачи данных до 2000 Мбайт/сек удалось добиться благодаря использованию самого актуального интерфейса USB 3.2 Gen. 2х2. Важно, что FireCuda Gaming есть смысл брать только при наличии данного разъема в вашем ноутбуке или ПК, иначе предельная скорость будет сильно урезана.
Рядом с разъемом USB Type-C имеется единственный индикатор, который горит исключительно белым цветом.
Вертикальная RGB-подсветка находится в небольшом углублении, что создает интересный визуальный эффект.
Нижняя грань для большей устойчивости полностью прорезинена. Также здесь находится небольшая таблица с основными сведениями о накопителе.
СофтДля внешнего накопителя Seagate FireCuda Gaming доступно специальное ПО Toolkit, которое доступно как на Windows, так и MacOS. Через нее можно настроить резервирование данных с ПК, отключить производительный режим (ограничение скорости до 1000 Мбайт/сек) и управлять RGB-подсветкой, о которой мы поговорим чуть поподробнее.
Через Toolkit есть возможность выбрать любой из предложенных цветов для подсветки или же выбрать один из 6 шаблонов свечения(мигание, пульсация спектр и три кастомных).
Также все последующие обновления накопителя будут происходить через эту же программу.
ТестыSeagate FireCuda Gaming 1 ТБ работает на основе твердотельного накопителя FireCuda NVMe 510. Мы проводили замеры данного внешнего накопителя с помощью MacBook Pro Retina 13 2016, обладающий портами USB 3.1 второго поколения со скоростью до 10 Гбит/сек. По этой причине цифры наших замеров уперлись технический максимум интерфейса ноутбука, но даже такой результат считаем крайне достойным.
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