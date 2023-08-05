Обзор SVEN RX-470. Беспроводная эргономичная мышка с дополнительными кнопками и OLED
Изучаемая сегодня беспроводная мышка SVEN RX-470 выполнена в эргономичном корпусе с углом наклона в 45 градусов для комфортного положения руки. Она поддерживает два режима подключения, оснащена программируемыми кнопками и OLED-дисплеем.
Комплектация
Коробка, оформленная в традиционном стиле с откидной крышкой, внутри которой мышка дополнительно зафиксирована прозрачным пластиком. Ее комплект включает кабель питания, адаптер подключения и руководство пользователя.
Внешний вид
Форма мышка отлична от привычного исполнения, рассчитанного на горизонтальное расположение ладони. Здесь хват будет расположен под углом в 45 градусов и рассчитана она только под правшей.