Обзор SVEN RX-470. Беспроводная эргономичная мышка с дополнительными кнопками и OLED

Изучаемая сегодня беспроводная мышка SVEN RX-470 выполнена в эргономичном корпусе с углом наклона в 45 градусов для комфортного положения руки. Она поддерживает два режима подключения, оснащена программируемыми кнопками и OLED-дисплеем.

SVEN RX-470

Комплектация

Коробка, оформленная в традиционном стиле с откидной крышкой, внутри которой мышка дополнительно зафиксирована прозрачным пластиком. Ее комплект включает кабель питания, адаптер подключения и руководство пользователя.

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Внешний вид

Форма мышка отлична от привычного исполнения, рассчитанного на горизонтальное расположение ладони. Здесь хват будет расположен под углом в 45 градусов и рассчитана она только под правшей.

SVEN RX-470></p> Так не будут напрягаться сухожилия и мышцы запястья, а вся нагрузка перейдет на более развитые мышцы предплечья. При длительной эксплуатации снижает риск туннельного синдрома. <p class=SVEN RX-470></p> Корпус SVEN RX-470 выполнен из пластика черного цвета. Внешние поверхности матовые, они приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев. Весит 114 граммов. <p class=SVEN RX-470></p> На левой грани, под местом расположения большого пальца, находится сразу шесть дополнительных кнопок, которые можно будет запрограммировать под выполнение необходимого действия. Выведены они по три в два ряда. <p class=SVEN RX-470></p> Справа, ближе к основанию, находится OLED-дисплей. С помощью него владелец сможет наглядно контролировать режим работы, скорость сенсора и заряд аккумулятора. Также он будет полезен при проведении программировании дополнительных кнопок. <p class=SVEN RX-470></p> Колесико у SVEN RX-470 выполнено из металла. На нем есть продольные насечки, упрощающие прокрутку. За ним выведена кнопка регулировки чувствительности сенсора. <p class=SVEN RX-470></p> На основании две габаритные ножки скольжения, занимающую большую часть его площади. Пенал для хранения адаптера подключения, кнопка синхронизации, трехпозиционный переключатель режимов работы. Зарядка проходит через разъем USB-C на передней грани. <h3>Тесты</h3> <p class=SVEN RX-470></p> Мышка поддерживает два варианта беспроводного подключения. Это Bluetooth и частота 2.4 Гц с подключением USB-адаптера. Как итог, SVEN RX-470 сможет работать с различными типами устройств, начиная с настольных ПК и заканчивая смартфонами, смарт ТВ и планшетами. Оба варианта соединения показали себя отлично, связь стабильна, заметных задержек при работе замечено не было. <p class=SVEN RX-470></p> Хорошо проработали систему программирования кнопок, для проведения этой процедуры нет необходимости установки софта. Все настройки будут сохранены во внутренней памяти. Для запуска необходимо зажать кнопку DPI на 3 секунды, после этого на экран выводится меню, в котором выведен список доступных команд. Для каждой из кнопок можно выбрать свое действие. <p class=SVEN RX-470></p> Для установленного здесь сенсора задано четыре уровня чувствительности: 1200, 1600, 2000, 2400 DPI. Частота опроса 125 Гц. На всем диапазоне работает прогнозируемо, курсор не дрожит и не срывает. <p class=SVEN RX-470></p> <h3>Итоги</h3> SVEN RX-470 станет отличным выбором при поиске мышки для повседневной работы. Эргономичная форма исполнения заметно снизит нагрузку на запястья и риск возникновения проблем с суставами в дальнейшем. К плюсам отнесем шесть программируемых клавиш, два варианта беспроводного соединения, металлическое колесико прокрутки, OLED-дисплей.<div class=

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