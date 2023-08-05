Обзор SVEN RX-470. Беспроводная эргономичная мышка с дополнительными кнопками и OLED

Изучаемая сегодня беспроводная мышка SVEN RX-470 выполнена в эргономичном корпусе с углом наклона в 45 градусов для комфортного положения руки. Она поддерживает два режима подключения, оснащена программируемыми кнопками и OLED-дисплеем.

Комплектация

Коробка, оформленная в традиционном стиле с откидной крышкой, внутри которой мышка дополнительно зафиксирована прозрачным пластиком. Ее комплект включает кабель питания, адаптер подключения и руководство пользователя.