Обзор SVEN RX-565SW. Недорогая рабочая мышка для ноутбука и моноблока

Изучаемая сегодня мышка SVEN RX-565SW не может похвастать большим количеством дополнительных кнопок, подсветкой и поддержкой макросов, но это нужно далеко не всем пользователям, в этой же модели все учтено для возможности проведения длительной и комфортной работы.

SVEN RX-565SW

Комплектация

SVEN RX-565SW

Комплект включает адаптер питания, USB-кабель и руководство пользователя. Упакована в прозрачный блистер.

SVEN RX-565SW

Внешний вид

Выполнена в низкопрофильном корпусе из черного пластика, оптимизированным под ладонный хват.

SVEN RX-565SW

Корпус легок, его вес составляет 66 граммов. Отлично собран, нет проблем с общей жесткостью конструкции.

SVEN RX-565SW

Форма симметричная. Кнопки переходят в спинку без видимых границ. Установлены переключатели с тихим щелчком.

SVEN RX-565SW

Между ними прорезиненное колесико прокрутки, за которыми находится кнопка, отвечающая за переключение между тремя уровнями чувствительности сенсора: 800, 1200 и 1600 DPI.

SVEN RX-565SW

На основании четыре компактные ножки скольжения, пенал для хранения беспроводного адаптера подключения, окошко сенсора и механический тумблер питания.

SVEN RX-565SW

SVEN RX-565SW оснащена аккумулятором с емкостью 400 мАч. Заряжается он через разъем microUSB.

Тесты

Это беспроводная мышка с соединением на частоте 2.4 ГГц, требующим подключение комплектного USB-адаптера к системе. Соединение проходит автоматически, дополнительная настройка не потребовалось. Проверку проводили с ПК под управлением Windows, ноутбуком на Mac OS и телевизором со SMART TV, проблем в работе обнаружено не было.

SVEN RX-565SW

Как отмечали выше, мышка подходит под ладонный хват. При эксплуатации руки заметно не напрягаются, расположение основных кнопок удобное. Форма исполнения и вес позволяют брать ее с собой в поездки, зафиксированный при этом адаптер в пенале на основании не потеряется.

SVEN RX-565SW

Сенсор показал себя хорошо, чаще всего использовали на среднем значении в 1200 DPI. Этого хватало и во время работы в сеттинге с двумя мониторами. Не было дрожания и срывов. Для установленных тут переключателей заявлен ресурс в 3 миллиона кликов. Встроенного аккумулятора хватает на неделю активного использования. Зарядку кабелем можно проводить не прерывая работу.

Итоги

SVEN RX-565SW – недорогая рабочая мышка для ноутбука и моноблока. Низкопрофильный симметричный корпус, зарядка кабелем, хорошее качество исполнение, сенсор с регулируемой в трех диапазонах чувствительности.
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