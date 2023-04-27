Обзор SVEN RX-565SW. Недорогая рабочая мышка для ноутбука и моноблока

Комплект включает адаптер питания, USB-кабель и руководство пользователя. Упакована в прозрачный блистер.
Корпус легок, его вес составляет 66 граммов. Отлично собран, нет проблем с общей жесткостью конструкции.
Форма симметричная. Кнопки переходят в спинку без видимых границ. Установлены переключатели с тихим щелчком.
Между ними прорезиненное колесико прокрутки, за которыми находится кнопка, отвечающая за переключение между тремя уровнями чувствительности сенсора: 800, 1200 и 1600 DPI.
На основании четыре компактные ножки скольжения, пенал для хранения беспроводного адаптера подключения, окошко сенсора и механический тумблер питания.
SVEN RX-565SW оснащена аккумулятором с емкостью 400 мАч. Заряжается он через разъем microUSB.
Как отмечали выше, мышка подходит под ладонный хват. При эксплуатации руки заметно не напрягаются, расположение основных кнопок удобное. Форма исполнения и вес позволяют брать ее с собой в поездки, зафиксированный при этом адаптер в пенале на основании не потеряется.
Сенсор показал себя хорошо, чаще всего использовали на среднем значении в 1200 DPI. Этого хватало и во время работы в сеттинге с двумя мониторами. Не было дрожания и срывов. Для установленных тут переключателей заявлен ресурс в 3 миллиона кликов. Встроенного аккумулятора хватает на неделю активного использования. Зарядку кабелем можно проводить не прерывая работу.