Обзор SVEN RX-G930W. Игровая беспроводная мышка за 1000 рублей

Игровая периферия чаще всего стоит дороже вариантов, рассчитанных на эксплуатацию в офисе и тем более, если используется беспроводное подключение. SVEN RX-G930W ломает эти стереотипы. При стоимости в 1000 рублей оснащена батарейкой с емкостью 400 мАч и сенсором с регулируемым уровнем чувствительности. Из особенностей отмечаются подсветка и бесшумные клавиши.

SVEN RX-G930W

Ее уже можно приобрести в ключевых российских магазинах.

SVEN RX-G930W обзор

Комплектация

Упакован манипулятор в коробку с откидной крышкой. Внутри зафиксирована в подложку с прозрачным пластиком.

SVEN RX-G930W

Комплект включает зарядный кабель, адаптер подключения и руководство пользователя.

SVEN RX-G930W

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Игровая стилистика с агрессивными линиями и элементами.

SVEN RX-G930W

Справа и слева углубления, улучшающие надежность хвата. Есть площадки для размещения пальцев.

SVEN RX-G930W

В оформлении сочетаются панели черного цвета и дополнительные клавиши ярко-красного цвета. Внешние поверхности софт-тач.

SVEN RX-G930W

Интересная геометрия спинки и основных клавиш. Напоминает футуристичный болид.

SVEN RX-G930W

Особенно с учетом наличия стилизованных вставок на боковых гранях в виде шестеренки. Ее периметр подсвечивается.

SVEN RX-G930W

Зон с подсветкой у SVEN RX-G930W несколько. Помимо отмеченной выше стилизации, это продольная линия вдоль всей длины корпуса, логотип на спинке и вырезы на боковых гранях.

SVEN RX-G930W

Многоцветная подсветка, но цвет меняется для всего манипулятора в целом. Работе подсветка не мешает. Отключается автоматически при бездействии.

SVEN RX-G930W

В основных клавишах установлены переключатели со сниженным уровнем шума. Заявлен высокий ресурс службы в 3 миллиона кликов.

SVEN RX-G930W

Между клавишами зафиксировано колесико прокрутки с прорезиненным протектором. Вращается с тактильными отсечками.

SVEN RX-G930W

Позади колесика клавиша, отвечающая за переключение уровня чувствительности. Она выделяется за счет выступа и хорошо определяется слепым методом.

SVEN RX-G930W

Еще две дополнительные клавиши слева. Доступны они будут только правшам. На правой грани этого набора нет. Выполняют действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».

SVEN RX-G930W

По центру фронтальной панели расположен порт microUSB. Он используется для зарядки встроенного аккумулятора.

SVEN RX-G930W

За скольжение по поверхности отвечают пять тефлоновых ножек. Расположены по периметру основания.

SVEN RX-G930W

Окошко сенсора. Механический тумблер питания. Есть пенал для размещения адаптера подключения. Не потеряется при перевозке.

Тесты

Для подключения используется комплектный USB-адаптер с частотой 2.4 ГГц. Определяется и синхронизируется автоматически сразу после подключения. Соединение стабильно. Мы подключали ее не только к ПК, но и к телевизору, а также Android планшету. Работало корректно.

SVEN RX-G930W

Поддерживаются основные типы хвата. Движение контролируемо по всем осям. Вес 101 грамм. Кнопки расположены удобно. Как и отмечали выше, при игре в ночное время она не мешает окружающим, тише, чем большинство рассмотренных ранее мышек.

SVEN RX-G930W

Используется сенсор с регулируемым уровнем чувствительности. Меняется в четырех позициях: 800, 1200, 1800 и 2400 DPI. Есть акселерация. Курсор при движении не дрожит, не срывает. Тестировали ее на коврике с жестким покрытием.

SVEN RX-G930W

Аккумулятор с емкостью 400 мАч дает несколько дней активной эксплуатации с подсветкой. зарядить можно будет с помощью USB-кабеля.

Итоги

Свою невысокую стоимость SVEN RX-G930W отрабатывает на 110%. Беспроводная мышка с регулируемым сенсором, симметричным корпусом, дополнительными клавишами, отличием которой стали заряжаемый аккумулятор и бесшумные переключатели с высоким ресурсом службы.
Комментарии и отзывы SVEN RX-G930W
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