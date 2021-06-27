Обзор SVEN RX-G930W. Игровая беспроводная мышка за 1000 рублей

Игровая периферия чаще всего стоит дороже вариантов, рассчитанных на эксплуатацию в офисе и тем более, если используется беспроводное подключение. SVEN RX-G930W ломает эти стереотипы. При стоимости в 1000 рублей оснащена батарейкой с емкостью 400 мАч и сенсором с регулируемым уровнем чувствительности. Из особенностей отмечаются подсветка и бесшумные клавиши.

SVEN RX-G930W обзор

Комплектация

Ее уже можно приобрести в ключевых российских магазинах.Упакован манипулятор в коробку с откидной крышкой. Внутри зафиксирована в подложку с прозрачным пластиком.

Комплект включает зарядный кабель, адаптер подключения и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Игровая стилистика с агрессивными линиями и элементами.

Справа и слева углубления, улучшающие надежность хвата. Есть площадки для размещения пальцев.

В оформлении сочетаются панели черного цвета и дополнительные клавиши ярко-красного цвета. Внешние поверхности софт-тач.

Интересная геометрия спинки и основных клавиш. Напоминает футуристичный болид.

Особенно с учетом наличия стилизованных вставок на боковых гранях в виде шестеренки. Ее периметр подсвечивается.

Зон с подсветкой у SVEN RX-G930W несколько. Помимо отмеченной выше стилизации, это продольная линия вдоль всей длины корпуса, логотип на спинке и вырезы на боковых гранях.

Многоцветная подсветка, но цвет меняется для всего манипулятора в целом. Работе подсветка не мешает. Отключается автоматически при бездействии.

В основных клавишах установлены переключатели со сниженным уровнем шума. Заявлен высокий ресурс службы в 3 миллиона кликов.

Между клавишами зафиксировано колесико прокрутки с прорезиненным протектором. Вращается с тактильными отсечками.

Позади колесика клавиша, отвечающая за переключение уровня чувствительности. Она выделяется за счет выступа и хорошо определяется слепым методом.

Еще две дополнительные клавиши слева. Доступны они будут только правшам. На правой грани этого набора нет. Выполняют действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».

По центру фронтальной панели расположен порт microUSB. Он используется для зарядки встроенного аккумулятора.

За скольжение по поверхности отвечают пять тефлоновых ножек. Расположены по периметру основания.

Тесты

Окошко сенсора. Механический тумблер питания. Есть пенал для размещения адаптера подключения. Не потеряется при перевозке.Для подключения используется комплектный USB-адаптер с частотой 2.4 ГГц. Определяется и синхронизируется автоматически сразу после подключения. Соединение стабильно. Мы подключали ее не только к ПК, но и к телевизору, а также Android планшету. Работало корректно.

Поддерживаются основные типы хвата. Движение контролируемо по всем осям. Вес 101 грамм. Кнопки расположены удобно. Как и отмечали выше, при игре в ночное время она не мешает окружающим, тише, чем большинство рассмотренных ранее мышек.

Используется сенсор с регулируемым уровнем чувствительности. Меняется в четырех позициях: 800, 1200, 1800 и 2400 DPI. Есть акселерация. Курсор при движении не дрожит, не срывает. Тестировали ее на коврике с жестким покрытием.

Итоги

Аккумулятор с емкостью 400 мАч дает несколько дней активной эксплуатации с подсветкой. зарядить можно будет с помощью USB-кабеля.Свою невысокую стоимость SVEN RX-G930W отрабатывает на 110%. Беспроводная мышка с регулируемым сенсором, симметричным корпусом, дополнительными клавишами, отличием которой стали заряжаемый аккумулятор и бесшумные переключатели с высоким ресурсом службы.