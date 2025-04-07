SVEN SF-06E-16 обзор сетевого фильтра…

Для удобства подключения они развернуты относительно центральной оси на 45 градусов. Задействовать можно сразу все, вилки при подключении не выпадают.
На верхней грани выключатель с подсветкой, отключает и включает сразу всю группу. Рядом информация о максимальной нагрузке в 3680 Вт и ток до 16А.
Выполнен корпус из пластика черного цвета с матовым покрытием. На внутренней стороне штампованная таблица с характеристиками.
Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра, а также есть версии с длиной 3 и 5 метра. Сечение проводов 1.5 м с двойной изоляцией из ПВХ.
Корпус у SVEN SF-06E-16 соединен при помощи восьми винтов. Сборка качественная, следов оплоя не обнаружено.
Внутри на входе установлен плавкий предохранитель на 16А, за ним варистр 14D471K. При превышении параметров по питанию срабатывает предохранитель, отжимается кнопка на боковой грани и ее можно будет нажать для продолжения работы.