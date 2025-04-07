SVEN SF-06E-16 обзор сетевого фильтра…

Сетевые фильтры получили широкое распространения, позволяя организовать подключение сразу группы устройств на одном рабочем месте. SVEN SF-06E-16 также обеспечит стабильную работу за счет варисторной защиты, от импульсных и высоковольтных помех.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с информацией по характеристикам и особенностям работы.

Внешний вид и особенности

Располагает сетевой фильтр шестью розетками CEE 7/4 EU с заземлением. Все они идут со шторками безопасности, предотвращающие попадание предметов внутрь.

Для удобства подключения они развернуты относительно центральной оси на 45 градусов. Задействовать можно сразу все, вилки при подключении не выпадают.

На верхней грани выключатель с подсветкой, отключает и включает сразу всю группу. Рядом информация о максимальной нагрузке в 3680 Вт и ток до 16А.

Выполнен корпус из пластика черного цвета с матовым покрытием. На внутренней стороне штампованная таблица с характеристиками.

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра, а также есть версии с длиной 3 и 5 метра. Сечение проводов 1.5 м с двойной изоляцией из ПВХ.

Корпус у SVEN SF-06E-16 соединен при помощи восьми винтов. Сборка качественная, следов оплоя не обнаружено.

Итоги

Внутри на входе установлен плавкий предохранитель на 16А, за ним варистр 14D471K. При превышении параметров по питанию срабатывает предохранитель, отжимается кнопка на боковой грани и ее можно будет нажать для продолжения работы.Доступный сетевой фильтр на шесть розеток с высоким качеством исполнения. Можно использовать для разного типа устройств.