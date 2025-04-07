SVEN SF-06E-16 обзор сетевого фильтра

Сетевые фильтры получили широкое распространения, позволяя организовать подключение сразу группы устройств на одном рабочем месте. SVEN SF-06E-16 также обеспечит стабильную работу за счет варисторной защиты, от импульсных и высоковольтных помех.

SVEN SF-06E-16 обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с информацией по характеристикам и особенностям работы.

SVEN SF-06E-16 обзор

Внешний вид и особенности

Располагает сетевой фильтр шестью розетками CEE 7/4 EU с заземлением. Все они идут со шторками безопасности, предотвращающие попадание предметов внутрь.

SVEN SF-06E-16 обзор

Для удобства подключения они развернуты относительно центральной оси на 45 градусов. Задействовать можно сразу все, вилки при подключении не выпадают.

SVEN SF-06E-16 обзор

На верхней грани выключатель с подсветкой, отключает и включает сразу всю группу. Рядом информация о максимальной нагрузке в 3680 Вт и ток до 16А.

SVEN SF-06E-16 обзор

Выполнен корпус из пластика черного цвета с матовым покрытием. На внутренней стороне штампованная таблица с характеристиками.

SVEN SF-06E-16 обзор

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра, а также есть версии с длиной 3 и 5 метра. Сечение проводов 1.5 м с двойной изоляцией из ПВХ.

SVEN SF-06E-16 обзор

Корпус у SVEN SF-06E-16 соединен при помощи восьми винтов. Сборка качественная, следов оплоя не обнаружено.

SVEN SF-06E-16 обзор

Внутри на входе установлен плавкий предохранитель на 16А, за ним варистр 14D471K. При превышении параметров по питанию срабатывает предохранитель, отжимается кнопка на боковой грани и ее можно будет нажать для продолжения работы.

Итоги

Доступный сетевой фильтр на шесть розеток с высоким качеством исполнения. Можно использовать для разного типа устройств.
Flydigi B7 обзор умного кулера для смартфона…
Любая презентация смартфона, независимо от платформы, сопровождается красивыми слайдами, рассказывающими …
Представлен портативный аккумулятор Digma DGPF10E 10000mAh 4…
Digma расширяет линейку портативных зарядных устройств, представив новую модель аккумуляторов: Digma DGPF…
7 подарков-гаджетов на 8 Марта для тех, кто любит комфорт, у…
Пришла пора весеннего праздника, когда хочется преподнести что-то особенное тем, кто делает нашу жизнь яр…
Умное кольцо Rogbid SR09 оценили в 120 долларов …
Компания Rogbid пополнила ассортимент умных колец моделью Rogbid SR09, которая получила винтажный дизайн.…
SVEN SF-06E-16 обзор сетевого фильтра…
Сетевые фильтры получили широкое распространения, позволяя организовать подключение сразу группы устройст…
Тренды женских джинсов на этот сезон: что выбрать?…
"Реклама" АО «МФК ДжамильКо», https://leecooper.ru/ ИНН 7703013782 Erid: 2VSb5y8yZL4 …
Baseus представила EnerGeek MiFi Power Bank…
На выставке CES 2025 компания Baseus анонсировала новый аксессуар, который сочетает функции портативного …
Выбор повербанка в 2024 году. Обзор HARPER PB-0030, PB-20011, PB-2606Выбор повербанка в 2024 году. Обзор HARPER PB-0030, PB-20011, PB-2606
SVEN SF-06E-16 обзор сетевого фильтраSVEN SF-06E-16 обзор сетевого фильтра
Недорогая подставка для PlayStation 5. Обзор IPega PG-P5S025Недорогая подставка для PlayStation 5. Обзор IPega PG-P5S025
Силиконовый чехол для геймпада DualSense. Обзор DOBE TP5-0512Силиконовый чехол для геймпада DualSense. Обзор DOBE TP5-0512
7 подарков-гаджетов на 8 Марта для тех, кто любит комфорт, уход и инновации 7 подарков-гаджетов на 8 Марта для тех, кто любит комфорт, уход и инновации
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor