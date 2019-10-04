Обзор Samsung 960 EVO 500GB (MZ-V6E500BW). Твердотельный M.2 накопитель

2019-10-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Samsung MZ-V6E500BW; [177]
Накопители от Samsung очень часто называются одними из лучших по показателям скорости работы. Тестируемый сегодня Samsung 960 EVO не относится к новинкам, но его актуальность за это время не растерялась. Хотя с момента его выхода прошло уже более трех лет. За это время они стали заметно дешевле, и это может выступать весомым плюсом в пользу его выбора.

Samsung 960 EVO

Мы собрали список актуальных предложений в сводную таблицу, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с традиционным оформлением. Внутри зафиксирован на жесткой подложке.

Samsung 960 EVO

Внешний вид

Выполнен Samsung 960 EVO в форм-факторе М.2 с интерфейсом PCI Express 3.0 x4. Печатная плата черного цвета.

Samsung 960 EVO

Здесь отсутствуют дополнительные элементы в виде радиаторов пассивного охлаждения. Используется контроллер Polaris.

Samsung 960 EVO

Задействована трехмерная TLC-память с высокой выносливостью и скоростью. Контроллер с ней вполне справляется.

Samsung 960 EVO

Восьмиканальная схема с TLC 3D V-NAND. Поддерживается технология Intellegent TurboWrite. В линейке представлены накопители разного объема. На обратной стороне печатной платы приклеен стикер из медной фольги.

Тесты Samsung 960 EVO

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

CrystalDiskMark:

Samsung 960 EVO



AS SSD Benchmark:

Samsung 960 EVO

AJA

Samsung 960 EVO

Anvil

Samsung 960 EVO

Итоги по Samsung 960 EVO

Samsung 960 EVO остается актуальным и на осень 2019 года. Предлагается хороший уровень быстродействия при привлекательной ценовой политике. Хотя уже сейчас можно доплатить и взять твердотельные накопители следующих поколений.

Комментарии и отзывы Samsung MZ-V6E500BW
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