Обзор Samsung 960 EVO 500GB (MZ-V6E500BW). Твердотельный M.2 накопитель

Накопители от Samsung очень часто называются одними из лучших по показателям скорости работы. Тестируемый сегодня Samsung 960 EVO не относится к новинкам, но его актуальность за это время не растерялась. Хотя с момента его выхода прошло уже более трех лет. За это время они стали заметно дешевле, и это может выступать весомым плюсом в пользу его выбора.

Комплектация

Мы собрали список актуальных предложений в сводную таблицу, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с традиционным оформлением. Внутри зафиксирован на жесткой подложке.

Внешний вид

Выполнен Samsung 960 EVO в форм-факторе М.2 с интерфейсом PCI Express 3.0 x4. Печатная плата черного цвета.

Здесь отсутствуют дополнительные элементы в виде радиаторов пассивного охлаждения. Используется контроллер Polaris.

Задействована трехмерная TLC-память с высокой выносливостью и скоростью. Контроллер с ней вполне справляется.

Тесты Samsung 960 EVO

Восьмиканальная схема с TLC 3D V-NAND. Поддерживается технология Intellegent TurboWrite. В линейке представлены накопители разного объема. На обратной стороне печатной платы приклеен стикер из медной фольги.Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по Samsung 960 EVO

Samsung 960 EVO остается актуальным и на осень 2019 года. Предлагается хороший уровень быстродействия при привлекательной ценовой политике. Хотя уже сейчас можно доплатить и взять твердотельные накопители следующих поколений.