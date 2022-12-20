Обзор и тесты Samsung 980 PRO 2TB (MZ-V8P2T0BW). Выше скорости, но меньше надежности

Твердотельные диски от Samsung заслуженно пользуются популярностью и находятся они в лидерах этого сегмента. Тестируемый сегодня Samsung 980 PRO поддерживает уже распространённый тип интерфейса PCIe 4.0 c заявленными скоростями обмена в 7000 МБ/сек на чтение и 5000 МБ/сек на запись.

Samsung 980 PRO 2TB

Изучать мы его на примере версии с объемом 2 Тбайт.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением накопителя и данными по ее техническим характеристикам. Внутри нее зафиксирована на пластиковой подложке. В комплекте есть рекомендация по загрузке софта и данными по техническим характеристикам.

Samsung 980 PRO 2TB

Samsung 980 PRO 2TB обзор

Внешний вид

Выполнена в традиционном стиле для накопителей этого производителя. Это печатная черного цвета и в этом же цвета наклейка с данными по нему.

Samsung 980 PRO 2TB

Наклейка есть и с обратной стороны. Для эксплуатации последующей оптимально будет удалить эти стикеры повысив эффективность передачи тепла на радиатор.

Samsung 980 PRO 2TB

Samsung 980 PRO работает под управлением контроллера Samsung Elpis. Использует он буфер объемом 512 Мбайт типа LPDDR4, интерфейс PCIe 4.0.

Samsung 980 PRO 2TB

Важно отметить, что заявленная гарантия в 5 лет ограничивается циклами перезаписи. Для него этот показатель составляет 1200 Терабайт. В сравнении с ранее вышедшими поколениями это заметный шаг назад. Хотя в случае старшей версии этот объем пользователь будет вырабатывать в течение более чем 10 лет, то в младшем 256 Гбайт ресурс в 150 Терабайт.

Samsung 980 PRO 2TB

Связан это в первую очередь с переходом на 3D TLC V-NAND вместо MLC.

Samsung 980 PRO 2TB

Софт

С официального сайта для Samsung 980 PRO можно загрузить утилиту управления Magican. В ее главном окне выводятся данные по температуре, доступному объему, времени работы и оценки скорости.

Samsung 980 PRO 2TB

Вкладка со сводными данными по серийному номеру и версии прошивки.

Samsung 980 PRO 2TB

Встроенный инструмент для оценки уровня производительности.

Samsung 980 PRO 2TB

Проверка состояния с быстрым и полным сканированием.

Samsung 980 PRO 2TB

Выбор режима работы: полная производительность, стандартная, сохранение энергии и пользовательский режим.

Samsung 980 PRO 2TB

Samsung 980 PRO 2TB

Тесты Samsung 980 PRO 2TB

AS SSD Benchmark:

Samsung 980 PRO 2TB

HD Tune Pro:

Samsung 980 PRO 2TB

Samsung 980 PRO 2TB

Samsung 980 PRO 2TB

Samsung 980 PRO 2TB

CrystalDiskMark:

Samsung 980 PRO 2TB

Anvil

Samsung 980 PRO 2TB

AJA

Samsung 980 PRO 2TB

Копирование

Samsung 980 PRO 2TB

Итоги

Samsung 980 PRO 2TB – твердотельный накопитель с высокими скоростями работы с данными, но за красивыми результатами в бенчмарках прошел переход в PRO-серии с MLC на TLC, уменьшим надежность и сократив ресурс службы. При этом общая ценовая политика не изменилась, они стоят дороже конкурентов. Из плюсов помимо скорости отметим отсутствие проблем с нагревом. Из минусов низкая производительность при копировании.
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