Обзор и тесты Samsung 980 PRO 2TB (MZ-V8P2T0BW). Выше скорости, но меньше надежности

Твердотельные диски от Samsung заслуженно пользуются популярностью и находятся они в лидерах этого сегмента. Тестируемый сегодня Samsung 980 PRO поддерживает уже распространённый тип интерфейса PCIe 4.0 c заявленными скоростями обмена в 7000 МБ/сек на чтение и 5000 МБ/сек на запись.

Комплектация

Изучать мы его на примере версии с объемом 2 Тбайт.Упакован в коробку из плотного картона с изображением накопителя и данными по ее техническим характеристикам. Внутри нее зафиксирована на пластиковой подложке. В комплекте есть рекомендация по загрузке софта и данными по техническим характеристикам.

Samsung 980 PRO 2TB обзор

Внешний вид

Выполнена в традиционном стиле для накопителей этого производителя. Это печатная черного цвета и в этом же цвета наклейка с данными по нему.

Наклейка есть и с обратной стороны. Для эксплуатации последующей оптимально будет удалить эти стикеры повысив эффективность передачи тепла на радиатор.

Samsung 980 PRO работает под управлением контроллера Samsung Elpis. Использует он буфер объемом 512 Мбайт типа LPDDR4, интерфейс PCIe 4.0.

Важно отметить, что заявленная гарантия в 5 лет ограничивается циклами перезаписи. Для него этот показатель составляет 1200 Терабайт. В сравнении с ранее вышедшими поколениями это заметный шаг назад. Хотя в случае старшей версии этот объем пользователь будет вырабатывать в течение более чем 10 лет, то в младшем 256 Гбайт ресурс в 150 Терабайт.

Связан это в первую очередь с переходом на 3D TLC V-NAND вместо MLC.

Софт

С официального сайта для Samsung 980 PRO можно загрузить утилиту управления Magican. В ее главном окне выводятся данные по температуре, доступному объему, времени работы и оценки скорости.

Вкладка со сводными данными по серийному номеру и версии прошивки.

Встроенный инструмент для оценки уровня производительности.

Проверка состояния с быстрым и полным сканированием.

Выбор режима работы: полная производительность, стандартная, сохранение энергии и пользовательский режим.

Тесты Samsung 980 PRO 2TB

AS SSD Benchmark:

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Копирование

Итоги

Samsung 980 PRO 2TB – твердотельный накопитель с высокими скоростями работы с данными, но за красивыми результатами в бенчмарках прошел переход в PRO-серии с MLC на TLC, уменьшим надежность и сократив ресурс службы. При этом общая ценовая политика не изменилась, они стоят дороже конкурентов. Из плюсов помимо скорости отметим отсутствие проблем с нагревом. Из минусов низкая производительность при копировании.