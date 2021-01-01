Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства

Последние тенденции идут к тому, что в скором времени в гаджетах вовсе будут отсутствовать какие-либо разъемы и зарядка будет происходить по беспроводному методу. Мы решили приблизить этот момент и провели тестирование док-станции Samsung Wireless Charger Trio, способная заряжать три устройства одновременно.

Комплектация

Samsung Wireless Charger Trio поставляется в белой коробке. Внутри нее находятся сама док-станция, кабель USB Type-C на 1м, блок питания и руководство пользователя.

Внешний вид

Samsung Wireless Charger Trio выполнен в минималистичном дизайне. Выглядит аккуратно, без каких-лито визуальных излишеств. Габариты модели равны 240х86х15,5 мм. Вес приличный и составляет 320 грамм, так что на столе он будет стоять достаточно уверенно.

Устройство доступно в двух вариантах: черный и белый. Цвет зарядного устройства будет соответствовать самой модели.

Док-станция разделена на две зоны. Слева можно разместить два любых устройства, поддерживающие беспроводную зарядку. Это может быть смартфон, наушники или внешний аккумулятор.

Справа же можно разместить умные часы Galaxy. Для их более удобного размещения предусмотрена специальная магнитная выемка.

Чуть ниже есть индикация под каждую из трех ниш. Во время зарядки устройства, она горит красным цветом, а при ее завершении насыщенным зеленым.

Процесс зарядки идет с помощью шести катушек. Пять из них отмечены слева небольшими точками и еще одна спрятана в области для часов.

Снизу конструкции предусмотрены две резиновые ножки.

Тестирование

Samsung Wireless Charger Trio способна заряжать одно устройство с максимальной мощностью до 9 Вт. Для умных часов или наушников этого более чем хватает, но любой средний флагман при таких значениях заряжается около 4 часов, что не мало.И здесь же кроется вся прелесть беспроводной зарядки. Так как, чтобы начать заряжать смартфон, его достаточно просто положить на док-станцию, то его можно ненапряжно подзаряжать в течение дня, при этом не теряя к нему доступ.

Смартфоны можно заряжать прямо в чехле. Главное, чтобы они не были слишком толстыми.Проблема многих док-станций, заключается в том, что в процессе зарядки они издают неприятный писк, который особенно раздражает, во время сна. К большому счастью здесь этого нет, ровно как и перегрева корпуса.Длина комплектного кабеля питания - 1 метр. Конечно, хотелось бы видеть здесь вариант на 2 метра.

Итоги

Samsung Wireless Charger Trio — это продуманное решение для тех, кто предпочитает экосистему устройств от Samsung или как минимум обладает или собирается приобрести умные часы серии Galaxy. Устройство также подойдет обладателям cмартфонов Apple - мощность зарядки для iPhone составляет до 7.5Вт. К плюсам данной модели мы отнесли неплохой запас мощности, абсолютное бесшумную работу, отсутствие нагрева корпуса и приятный внешний вид.