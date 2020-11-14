Обзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac Pro

К моменту публикации продажи уже стартовали. В iPort доступен за 4 990 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку с изображением концентратора и данными по особенностям работы. Комплект включает иллюстрированную инструкцию с шагами по установке на iMac Pro.
Внешний видВышел в двух расцветках: серый космос и серебристом. Основным материалом выступает алюминий.
Здесь продуман вопрос удобства и надежности крепления. На верхней грани выведена группа фиксаторов.
Прижимаются они в нишу на нижней грани iMac Pro, iMac Retina 4K, iMac 5K. Для прижатия выведен отдельный барабан регулировки.
Крепится надежно при подключении флешек и периферии не смещается. В отличие от штатных разъемов, они направлены в сторону пользователя, упрощая процесс подключения.
Помимо этого, добавляются разъемы под карты памяти формата SD и microSD. Это скоростной кард-ридер.
Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro подключается с помощью короткого кабеля с USB Type-C разъем. Исключаются наводки и потери напряжения. Плюс сам кабель не мешается. В видимой части не остается лишних элементов. Место выхода кабеля усилено.
Выведено три скоростных USB. Между разъемами есть расстояние, позволяющее задействовать все разъемы.
Тесты
Для тестирования мы провели замеры скорости с помощью флеш-накопителя.
Также было проверена скорость работы у кард-ридера.
Подключался концентратор к iMac Retina 4K, а также настольному ПК (Windows). Для работы не требуется установка программного обеспечения.