Обзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac Pro

К сожалению, даже устройства Apple при всем вниманию к удобству эксплуатации грешат, казалось бы, очевидными проблемами. Как пример, ограниченное количество разъемов и неудобное расположение. В итоге подключение дополнительной периферии и накопителей приводит к необходимости использовать переходники и хабы. Тестируемый сегодня концентратор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro создавался для эксплуатации с iMac Pro, iMac Retina 4K, iMac 5K.

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

К моменту публикации продажи уже стартовали. В iPort доступен за 4 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением концентратора и данными по особенностям работы. Комплект включает иллюстрированную инструкцию с шагами по установке на iMac Pro.

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

Внешний вид

Вышел в двух расцветках: серый космос и серебристом. Основным материалом выступает алюминий.

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

Здесь продуман вопрос удобства и надежности крепления. На верхней грани выведена группа фиксаторов.

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

Прижимаются они в нишу на нижней грани iMac Pro, iMac Retina 4K, iMac 5K. Для прижатия выведен отдельный барабан регулировки.

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

Крепится надежно при подключении флешек и периферии не смещается. В отличие от штатных разъемов, они направлены в сторону пользователя, упрощая процесс подключения.

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

Помимо этого, добавляются разъемы под карты памяти формата SD и microSD. Это скоростной кард-ридер.

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro подключается с помощью короткого кабеля с USB Type-C разъем. Исключаются наводки и потери напряжения. Плюс сам кабель не мешается. В видимой части не остается лишних элементов. Место выхода кабеля усилено.

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

Выведено три скоростных USB. Между разъемами есть расстояние, позволяющее задействовать все разъемы.

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

Тесты

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

Для тестирования мы провели замеры скорости с помощью флеш-накопителя.

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

Также было проверена скорость работы у кард-ридера.

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

Подключался концентратор к iMac Retina 4K, а также настольному ПК (Windows). Для работы не требуется установка программного обеспечения.

Итоги по Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro

Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro решает задачу передачи данных с карт памяти формата SD и microSD, а также увеличивает количество доступных скоростных USB-разъемов. Впервую очередь можно рекомендовать для iMac, под них тут продуман удобный и надежный способ крепления.
Комментарии и отзывы Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro
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