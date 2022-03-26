Обзор Seagate Exos X20 20 ТБ ST20000NM007D. Бескомпромиссный жесткий диск на 20 Тб

Еще год назад предельным объемом жесткого диска формата 3,5" считались 18 Гбайт. Благо ничего не стоит на месте, и сегодня в рамках нашего обзора мы посмотрим, что из себя представляет флагманский жесткий диск от Seagate на 20 Тб — Exos X20 20 ТБ ST20000NM007D.

Внешний вид

Серия жестких дисков Exos X20 создана специально для корпоративного сегмента. Они нацелены на безостановочную работу при экстремальном уровне нагрузки. Естественно, никто не мешает создать домашнее сетевое хранилище на базе данных жестких дисков. За год один накопитель способен прогнать через себя до 550 Тбайт. На жесткий диск действует увеличенная 5-летняя гарантия.

Seagate Exos X20 существует в версиях на 18 и 20 Тбайт с интерфейсом SATA или SAS. К нам на обзор приехала модель на 20 Тбайт с SATA разъемом.

Внутри жесткого диска находятся десять пластин емкостью по 2 Тбайт. Такая плотная внутренняя компоновка смогла быть реализована благодаря использованию гелия вместо воздуха, которому требуется в 7 раз меньше места.

Также за счет гелия пластины при вращении испытывают меньшее сопротивление, что позволяет сократить энергопотребление и еще, ко всему прочему, увеличить рабочий температурный диапазон. Средний уровень потребления в режиме ожидания составляет 5,4 Вт. При нагрузке может достигать и 9.4 Вт.

Данный жесткий диск выполнен в стандартном форм-факторе 3,5 дюйма. По бокам имеются три отверстия для его установки.

На обратной стороне накопителя расположена плата миниатюрных размеров. На ней находится микросхема с кэш памятью объемом 256 Мбайт. Скорость вращения жесткого диска составляет 7200 об/мин.

Тесты

-Блок питания: Cooler Master MWE 700 Bronze;

-Материнская плата: ASRock Z390 Steel Legend;

-Процессор: Intel Core i7-9700KF;

-Оперативная память: IRDM RGB DDR4 3600MHz 2х8.

CrystalDiskMark:

Чтобы проверить на деле все заявленные характеристики жесткого диска, мы прогнали Seagate Exos X20 20 ТБ ST20000NM007D через несколько наиболее популярных синтетических тестов. Все замеры проводились на ПК со следующим железом:Заявленная скорость записи и чтения находится на отметке 285 Мб/сек. По результатам тестов видно, что она соответствует действительности.

AJA

ATTO Disk Benchmark

SSD-Z

Рейтинг надежности в круглосуточном режиме работы составляет 0,35%. Это значит, что в среднем при интенсивной нагрузке спустя год может выйти из строя только один жесткий диск из 286.

CrystalDiskInfo

AS SSD Benchmark:

HD Tune Pro

Спустя время тестирования жесткий диск не нагрелся до небывалого уровня. Также стоит отметить его относительно тихую работу. По этой причине его можно спокойно установить не только в каком-нибудь ЦОД, но и в корпусе обычного ПК. Главное не забыть прикрепить диск на вибропоглощающие резиновые втулки.

Итоги

Seagate Exos X20 20 ТБ ST20000NM007D показал себя, как надежный жесткий диск, который полностью соответствует своим характеристикам. У него тихая работа, высокая скорость записи и чтения до 285 Мб/сек, хорошая энергоэффективность, большой ресурс службы, а также он не страдает сильным нагревом корпуса при серьезной нагрузке. Данный жесткий диск можно советовать к приобретению как для домашних, так и корпоративных систем для хранения большого объема данных.