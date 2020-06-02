Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбит/сек

В России бренд Seagate больше известен, как производитель надежных жестких дисков для домашнего и коммерческого использования. Мы взяли на тест один из топовых их твердотельных накопителей Seagate FireCuda 510 1Tb со скоростью чтения со скоростью до 3450 Мбит/сек, чтобы проверить на деле, как он себя ведет в жизни и стоит ли он своих денег.

Внешний вид

Данная модель относится к флагманской линейке твердотельных накопителей Seagate FireCuda. Она создана для требовательных геймеров и специалистов, работающие в узкоспециализированных программах, которым важна максимально высокая скорость чтения и записи с большим ресурсом жизни. Также у Seagate есть еще более топовая модель Seagate FireCuda 520.

Всего доступно три версии накопителя с объемами памяти на 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Во все трех случаях обещанная скорость чтения составляет 3450 Мбит/сек, а записи 3200 Мбит/сек. Конкретно у версии на 1 Тбайт есть одно преимущество перед другими в виде максимально скорости произвольного чтения в 620 000, вместо 485 000 (IOPS). Грубо говоря, чем выше данный показатель, тем выше производительность накопителя.

Seagate FireCuda 510 выполнена на печатном чипе синего цвета с нанесением сверху соответствующей наклейки.

Накопитель изготовлен в двустороннем форм-факторе M.2 в типоразмере 2280. Используется контроллер Phison PS5012-E12. Задействована 64-слойная TLC память Toshiba 3D.

Seagate FireCuda 510 использует интерфейс PCIe Gen3 ×4, так что его скорость не ограничена 600 Мбайт, как в случае с устаревшим SATA III.

Seagate заявляет о средней наработки на отказ (MTBF) в 1,8 млн часов, что очень впечатляет.

На накопитесь действует ограниченная гарантия на 5 лет, а суммарный объем памяти, который можно гарантированно записать равен 1300 Тбайт, что является одним из самых высоких показателей среди всех накопителей на рынке.

Софт

У Seagate есть фирменная утилита для твердотельных накопителей SeaTools. Через нее можно мониторить общее состояние накопителя, текущую температуру и посмотреть его ресурс. При желании можно сменить тему программы на "игровую".

Отсюда да же можно скачать обновленные драйвера для накопителя.

Тесты

CrystalDiskMark:

Перед началом тестирования мы проверили, как себя ведет Seagate FireCuda 510 в нескольких бытовых задачах. Для начала мы засекли время необходимое ему для полного запуска Windows 10 и этот показатель оказался равным 9 секундам. После мы поставили копироваться файл объемом в 100 Гбайт. Через 2 минусы 15 секунд он уже был загружен на накопитель.В роли стенда мы использовали материнскую плату ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) с процессором AMD Ryzen 5 3600. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AS SSD Benchmark:

AJA

Anvil

Итоги

Тестирование Seagate FireCuda 510 1Tb обошлось без каких-либо неприятных неожиданностей и только подтвердило все заявленные производителем характеристики. Благодаря высокой и стабильной скорости чтения/записи, огромному ресурсу работы без перегрева системы, данный накопитель можно смело рекомендовать к покупке для тех, кто хочет собрать серьезный игровой ПК на несколько лет вперед, а также специалистам, которые профессионально работают в требовательных программах, и за раз хотят закрыть вопрос с выбором надёжного твердотельного накопителя типа M.2.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».