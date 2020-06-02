Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбит/сек

Внешний видДанная модель относится к флагманской линейке твердотельных накопителей Seagate FireCuda. Она создана для требовательных геймеров и специалистов, работающие в узкоспециализированных программах, которым важна максимально высокая скорость чтения и записи с большим ресурсом жизни. Также у Seagate есть еще более топовая модель Seagate FireCuda 520.
Всего доступно три версии накопителя с объемами памяти на 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Во все трех случаях обещанная скорость чтения составляет 3450 Мбит/сек, а записи 3200 Мбит/сек. Конкретно у версии на 1 Тбайт есть одно преимущество перед другими в виде максимально скорости произвольного чтения в 620 000, вместо 485 000 (IOPS). Грубо говоря, чем выше данный показатель, тем выше производительность накопителя.
Seagate FireCuda 510 выполнена на печатном чипе синего цвета с нанесением сверху соответствующей наклейки.
Накопитель изготовлен в двустороннем форм-факторе M.2 в типоразмере 2280. Используется контроллер Phison PS5012-E12. Задействована 64-слойная TLC память Toshiba 3D.
Seagate FireCuda 510 использует интерфейс PCIe Gen3 ×4, так что его скорость не ограничена 600 Мбайт, как в случае с устаревшим SATA III.
Seagate заявляет о средней наработки на отказ (MTBF) в 1,8 млн часов, что очень впечатляет.
На накопитесь действует ограниченная гарантия на 5 лет, а суммарный объем памяти, который можно гарантированно записать равен 1300 Тбайт, что является одним из самых высоких показателей среди всех накопителей на рынке.
СофтУ Seagate есть фирменная утилита для твердотельных накопителей SeaTools. Через нее можно мониторить общее состояние накопителя, текущую температуру и посмотреть его ресурс. При желании можно сменить тему программы на "игровую".
Отсюда да же можно скачать обновленные драйвера для накопителя.
ТестыПеред началом тестирования мы проверили, как себя ведет Seagate FireCuda 510 в нескольких бытовых задачах. Для начала мы засекли время необходимое ему для полного запуска Windows 10 и этот показатель оказался равным 9 секундам. После мы поставили копироваться файл объемом в 100 Гбайт. Через 2 минусы 15 секунд он уже был загружен на накопитель.
В роли стенда мы использовали материнскую плату ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) с процессором AMD Ryzen 5 3600. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
AJA
Anvil
ИтогиТестирование Seagate FireCuda 510 1Tb обошлось без каких-либо неприятных неожиданностей и только подтвердило все заявленные производителем характеристики. Благодаря высокой и стабильной скорости чтения/записи, огромному ресурсу работы без перегрева системы, данный накопитель можно смело рекомендовать к покупке для тех, кто хочет собрать серьезный игровой ПК на несколько лет вперед, а также специалистам, которые профессионально работают в требовательных программах, и за раз хотят закрыть вопрос с выбором надёжного твердотельного накопителя типа M.2.
Seagate FireCuda 510 1Tb получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».