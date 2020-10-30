Обзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NAS

Как бы сейчас не были хороши твердотельные накопители по своей скорости передачи данных, но для хранения действительно больших объёмов данных, жёсткий диски остаются вне конкуренции. Сегодня к нам на тест попала модель Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000, которая отлично подойдет, как для сетевого хранилища, так и домашнего использования.

Внешний вид

В линейку жестких дисков Seagate IronWolf Pro входят 11 моделей с объемами памяти на 2 Тбайт, 4 Тбайт, 6 Тбайт, 8 Тбайт, 10 Тбайт, 12 Тбайт, 14 Тбайт и 16 Тбайт. Производитель позиционирует данные накопители для использования малым и средним бизнесом, а также специалистам творческих профессий. Срок гарантии — 5 лет.

Seagate IronWolf Pro 6 TB выполнен в классическом форм-факторе на 3,5 дюймов. Скорость вращения пластин составляет 7200 оборотов в минуту. Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме равна 8,1 Вт.

Основная часть корпуса выполнена из покрашенного в черный цвет металла. Верхняя крышка, в свою очередь, изготовлена из шлифованного алюминия.

Подключение происходит по стандартному интерфейсу SATA 6 Гбит/с.

Если снять плату на накопителе, то можно заметить, что в качестве буферной памяти в нем выступает микросхема от Samsung K4B2G1646F BYMA объемом в 256 Мбайт. Она же идет на все другие более старшие модели линейки IronWolf Pro.

Также по углам платы находятся датчики вращательной вибрации, которые расположены по углам. Они позволяют системе работать стабильно практически при любых внешних условиях.

Первое подключение

На Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000 действует двухлетняя подписка на план восстановления данных. Это значит, что в случае потери данных на помощь их возврата придут специалисты компании.

Для ее активации необходимо зарегистрировать жесткий диск на официальном сайте компании. После заполнения всех данных сайт сообщит об успешной регистрации и вышлет письмо на почту.

Тесты

На первом месте у всех жестких дисков, в особенности специализированных под NAS стоит не стоимость или скорости передачи данных, а его надёжность. Чтобы проверить работу Seagate IronWolf Pro 6 TB мы прогнали его через большинство наиболее популярных синтетических бенчмарков. После этого стало ясно, что с рабочей температурой у него полный порядок, а заявленная максимальная постоянная скорость передачи данных в 220 Мбайт/сек соответствует действительности.

SSD-Z

CrystalDiskInfo

CrystalDiskMark

AS SSD

AJA System Test

Anvil’s Storage Utilities

Atto Disk Benchmark

HD Tune Pro

Итоги

Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000 показал себя, как надежный жесткий диск, который однозначно подойдет для использования в домашних условиях или в сетевых хранилищах NAS. К плюсам накопителя мы отнесли большую емкость, высокую производительность, скорость чтения до 220 Мбайт/сек, тихую работу, наличие датчиков вращательной вибрации и гарантию на 5 лет.
Комментарии и отзывы Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000
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