Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией

Блоки питания Seasonic в народе считаются одними из самых надёжных, но так сложилось, что до этих пор наша редакция лично ни разу не имело с ними дело. Свое знакомство мы решили начать с модели Seasonic FOCUS Plus Gold 550W, обладающая полупассивным режимом работы, модульной системой кабелей и надежной схемотехникой.

Комплектация

Seasonic FOCUS Plus Gold 550W поставляется в большой коробке в черно-желтом оформлении. Комплект поставки достаточно щедрый. Здесь есть руководство пользователя, краткий гайд по подключению, 4 болтика для крепления, 12 хомутов, 4 нейлоновые стяжки, тестер для проверки работоспособности и огромное множество всех типов кабелей в лице ATX 20+4 пин, x2 СPU 4+4 пин, x2 PCI-E 6+2 пин, а также x6 под SATA.

Внешний вид

У Seasonic линейка блоков питания FOCUS GX является предтоповой. В нее вошло 5 моделей с уровнем мощности на 550 Вт, 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт. Все они имеют золотую сертификацию, что говорит о 90% энергоэффективности при 50% нагрузке.

Seasonic FOCUS GX-550 относится к блокам питания в полноценном ATX форм-факторе. Его длина составляет стандартные 140 мм, поэтому сильных проблем по его размещению в корпусе возникнуть не должно.

На лицевой стороне выполнена перфорация по максимально возможной площади. В оставшейся области расположились разъем под кабель питания, тумблер и кнопка для включения полупассивного режима работы. Если на нее нажать, то система будет запускать вентилятор только при нагрузке свыше 30%.

Система кабелей в FOCUS GX-550 полностью модульная, причем для большего удобства подключения разъемы под CPU и PCI-E одинаковые.

На верхней части корпуса расписаны основные данные о блоке питания и выведена таблица с электрическими параметрами.

Касательно комплектных кабелей, то производитель решил не мелочиться и оснастил их всех сечением на 18 AWG.

Начинка

Общий набор кабелей позволяет собрать ПК с двумя видеокартами, задействовать два 8-пиновых разъема для охлаждения процессора и подключить большое множество накопителей.За охлаждение в Seasonic FOCUS GX-550 отвечает вентилятор HongHua HA1225H12F-Z на 120 мм. Он сделан на основе гидродинамического подшипника. Максимальная скорость вращения составляет 2200 об/мин.

На сетевом фильтре все элементы распаяны, что сделано для увеличения надёжности. Присутствуют все типы защиты.

Сама схемотехника выполнена на основе полумостового резонансного преобразователя, синхронным выпрямителем и DC-DC преобразователями на все линии.

На входе используется высоковольтный конденсатор Hitachi на 390 µF. К слову, все конденсаторы в конструкции являются японскими.

Радиаторы установлены вдоль потока воздуха, что положительно сказывается на продуваемости всей внутренней конструкции.

Тесты

Данные Простой 30 Нагрузка 43

Данные 150W 86 250W 89 350W 87 550W 88

150W 350W 650W 12 12,05 12,1 11,94 5 5.03 5.1 5.01 3,33 3.33 3.35 3.31

Итоги

показал себя, как один из эталонных блоков питания способный запитать приличную игровую сборку. Из плюсов мы выделили: наличие полупассивного режима охлаждения, тихую работу при высоких нагрузках, модульную систему кабелей, использование только японских конденсаторов, крайне богатую комплектацию и гарантию на 10 лет. Да, ценник на данный блок питания немаленький, но уж лучше один раз заплатить за надёжный БП и спокойно использовать его на протяжении многих лет, чем рисковать сохранностью железа в случае короткого замыканияполучает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".