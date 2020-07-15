Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией

КомплектацияSeasonic FOCUS Plus Gold 550W поставляется в большой коробке в черно-желтом оформлении. Комплект поставки достаточно щедрый. Здесь есть руководство пользователя, краткий гайд по подключению, 4 болтика для крепления, 12 хомутов, 4 нейлоновые стяжки, тестер для проверки работоспособности и огромное множество всех типов кабелей в лице ATX 20+4 пин, x2 СPU 4+4 пин, x2 PCI-E 6+2 пин, а также x6 под SATA.
Внешний видУ Seasonic линейка блоков питания FOCUS GX является предтоповой. В нее вошло 5 моделей с уровнем мощности на 550 Вт, 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт. Все они имеют золотую сертификацию, что говорит о 90% энергоэффективности при 50% нагрузке.
Seasonic FOCUS GX-550 относится к блокам питания в полноценном ATX форм-факторе. Его длина составляет стандартные 140 мм, поэтому сильных проблем по его размещению в корпусе возникнуть не должно.
На лицевой стороне выполнена перфорация по максимально возможной площади. В оставшейся области расположились разъем под кабель питания, тумблер и кнопка для включения полупассивного режима работы. Если на нее нажать, то система будет запускать вентилятор только при нагрузке свыше 30%.
Система кабелей в FOCUS GX-550 полностью модульная, причем для большего удобства подключения разъемы под CPU и PCI-E одинаковые.
На верхней части корпуса расписаны основные данные о блоке питания и выведена таблица с электрическими параметрами.
Касательно комплектных кабелей, то производитель решил не мелочиться и оснастил их всех сечением на 18 AWG.
Общий набор кабелей позволяет собрать ПК с двумя видеокартами, задействовать два 8-пиновых разъема для охлаждения процессора и подключить большое множество накопителей.
НачинкаЗа охлаждение в Seasonic FOCUS GX-550 отвечает вентилятор HongHua HA1225H12F-Z на 120 мм. Он сделан на основе гидродинамического подшипника. Максимальная скорость вращения составляет 2200 об/мин.
На сетевом фильтре все элементы распаяны, что сделано для увеличения надёжности. Присутствуют все типы защиты.
Сама схемотехника выполнена на основе полумостового резонансного преобразователя, синхронным выпрямителем и DC-DC преобразователями на все линии.
На входе используется высоковольтный конденсатор Hitachi на 390 µF. К слову, все конденсаторы в конструкции являются японскими.
Радиаторы установлены вдоль потока воздуха, что положительно сказывается на продуваемости всей внутренней конструкции.
ТестыУровень шума
|Данные
|Простой
|30
|Нагрузка
|43
|Данные
|150W
|86
|250W
|89
|350W
|87
|550W
|88
|150W
|350W
|650W
|12
|12,05
|12,1
|11,94
|5
|5.03
|5.1
|5.01
|3,33
|3.33
|3.35
|3.31
Итоги<Seasonic FOCUS Plus Gold 550W показал себя, как один из эталонных блоков питания способный запитать приличную игровую сборку. Из плюсов мы выделили: наличие полупассивного режима охлаждения, тихую работу при высоких нагрузках, модульную систему кабелей, использование только японских конденсаторов, крайне богатую комплектацию и гарантию на 10 лет. Да, ценник на данный блок питания немаленький, но уж лучше один раз заплатить за надёжный БП и спокойно использовать его на протяжении многих лет, чем рисковать сохранностью железа в случае короткого замыкания
Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".