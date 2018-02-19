Обзор Skyway Energy Fast. Беспроводная зарядка для современных пользователей

Беспроводные зарядные устройства постепенно набирают высокую популярность среди пользователей флагманских устройств. Однако остается вся та же проблема с отсутствием стандарта Qi в бюджетных решениях, в связи с чем не каждый сумеет насладиться возможностями беспроводных зарядок. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию Skyway Energy Fast, позволяющий напрочь забыть о кабелях USB для зарядки, которые частенько теряются, либо просто не работают. В нашем распоряжении сразу два цветовых решения Skyway Energy Fast. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Skyway Energy Fast. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 2590 рублей. В комплект поставки входят:
- Беспроводное зарядное устройство Skyway Energy Fast
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
Особенности
- Цвета: черный, темное дерево
- Мощность: 10W
- Количество катушек: 2
- Входное напряжение: 5V/2A, 9V/1.67A
- Выходной напряжение: 5V/1A, 9V/1.2A
- Совместимые устройства: iPhone 8/ 8 Plus/ X, Samsung Note8/S8/S8+/S7 Edge/ S7/Note5/S6 Edge Plus/S6 Edge/ S6 и другие устройства, поддерживающие стандарт Qi
- Гарантия: 1 год
Внешний видВ нашем распоряжении Skyway Energy Fast в двух цветовых решениях: черный и темное дерево. Также есть возможность приобрести беспроводную зарядку в цвете светлое дерево. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все собрано аккуратно и надежно. Устройство выполнено из прочного пластика в форме угла.
На передней части устройства находится специальная подставка для гаджета. Чуть выше можно увидеть логотип компании и название модели.
Вся конструкция закреплена на шесть болтов и здесь нет отдельных, регулируемых частей.
Разработчики установили в Skyway Energy Fast несъемный кабель USB для питания. Он достаточной длины для того, чтобы комфортно провести устройство в любое удобное для вас место.
На нижней части обосновались резиновые ножки для предотвращения устройства от скольжения. Здесь же вы можете найти техническую информацию.
При сопряжении устройств для зарядки, на нижнем торце загорается индикатор состояния работы.
Для тех, кто хочет получить строгий дизайн отлично подойдет Skyway Energy Fast в черном цвете. Здесь нет ничего лишнего.
Для гурманов можно предложить расцветку темное дерево. Кажется именно данный цвет отлично подойдет в интерьер любого рабочего места и придаст своим присутствие некую изюминку.
Благодаря своим компактным размерам беспроводной зарядки вы можете установить Skyway Energy Fast в любое удобное место. Следует отметить, что устройство отлично подойдет для использования в офисном кабинете.
Функционал и работаПлюс беспроводной зарядки в том, что вам нет необходимости подключать к своему смартфону кабель для питания. Для зарядки аккумулятора достаточно приложить свое устройство на Skyway Energy Fast и все. Очень удобно и просто, не надо ничего нажимать, включать какие-то функции, все работает в автоматическом режиме. Максимальное выходное напряжение устройства составляет 9V/1.2A, чего вполне достаточно для того, чтобы быстро подзарядить свой гаджет.
Однако здесь есть свои нюансы. Как мы уже и говорили, Skyway Energy Fast может работать в паре только с устройствами, которые поддерживают стандарт Qi, который еще не сумел добраться до всех мобильных устройств, и как показывает практика, ей обзавелись лишь флагманские, дорогостоящие смартфоны, планшеты и другие устройства. В любом случае остается лишь верить в то, что в ближайшие годы и обычные пользователи недорогих смартфонов сумеют ощутить всей прелести беспроводной зарядки.