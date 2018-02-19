Обзор Skyway Energy Fast. Беспроводная зарядка для современных пользователей

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Беспроводные зарядные устройства постепенно набирают высокую популярность среди пользователей флагманских устройств. Однако остается вся та же проблема с отсутствием стандарта Qi в бюджетных решениях, в связи с чем не каждый сумеет насладиться возможностями беспроводных зарядок. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию Skyway Energy Fast, позволяющий напрочь забыть о кабелях USB для зарядки, которые частенько теряются, либо просто не работают. В нашем распоряжении сразу два цветовых решения Skyway Energy Fast. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводное зарядное устройство Skyway Energy Fast

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Skyway Energy Fast. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 2590 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Цвета: черный, темное дерево

Мощность: 10W

Количество катушек: 2

Входное напряжение: 5V/2A, 9V/1.67A

Выходной напряжение: 5V/1A, 9V/1.2A

Совместимые устройства: iPhone 8/ 8 Plus/ X, Samsung Note8/S8/S8+/S7 Edge/ S7/Note5/S6 Edge Plus/S6 Edge/ S6 и другие устройства, поддерживающие стандарт Qi

Гарантия: 1 год

Внешний вид

В нашем распоряжении Skyway Energy Fast в двух цветовых решениях: черный и темное дерево. Также есть возможность приобрести беспроводную зарядку в цвете светлое дерево. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все собрано аккуратно и надежно. Устройство выполнено из прочного пластика в форме угла.

На передней части устройства находится специальная подставка для гаджета. Чуть выше можно увидеть логотип компании и название модели.

Вся конструкция закреплена на шесть болтов и здесь нет отдельных, регулируемых частей.

Разработчики установили в Skyway Energy Fast несъемный кабель USB для питания. Он достаточной длины для того, чтобы комфортно провести устройство в любое удобное для вас место.

На нижней части обосновались резиновые ножки для предотвращения устройства от скольжения. Здесь же вы можете найти техническую информацию.

При сопряжении устройств для зарядки, на нижнем торце загорается индикатор состояния работы.

Для тех, кто хочет получить строгий дизайн отлично подойдет Skyway Energy Fast в черном цвете. Здесь нет ничего лишнего.

Для гурманов можно предложить расцветку темное дерево. Кажется именно данный цвет отлично подойдет в интерьер любого рабочего места и придаст своим присутствие некую изюминку.

Благодаря своим компактным размерам беспроводной зарядки вы можете установить Skyway Energy Fast в любое удобное место. Следует отметить, что устройство отлично подойдет для использования в офисном кабинете.

Функционал и работа

Плюс беспроводной зарядки в том, что вам нет необходимости подключать к своему смартфону кабель для питания. Для зарядки аккумулятора достаточно приложить свое устройство на Skyway Energy Fast и все. Очень удобно и просто, не надо ничего нажимать, включать какие-то функции, все работает в автоматическом режиме. Максимальное выходное напряжение устройства составляет 9V/1.2A, чего вполне достаточно для того, чтобы быстро подзарядить свой гаджет.

Итоги

Однако здесь есть свои нюансы. Как мы уже и говорили, Skyway Energy Fast может работать в паре только с устройствами, которые поддерживают стандарт Qi, который еще не сумел добраться до всех мобильных устройств, и как показывает практика, ей обзавелись лишь флагманские, дорогостоящие смартфоны, планшеты и другие устройства. В любом случае остается лишь верить в то, что в ближайшие годы и обычные пользователи недорогих смартфонов сумеют ощутить всей прелести беспроводной зарядки.Подведем итоги по беспроводной зарядке Skyway Energy Fast. Данное устройство отлично подойдет для деловых людей, которым некогда отвлекаться на такие мелочи, как поиски кабеля для подключения к своему мобильному устройству, чтобы зарядить его. Skyway Energy Fast позволяет сделать это быстро и легко. Возможность приобрести устройство в различных цветовых гаммах позволяет подобрать беспроводную зарядку под интерьер своего рабочего места, либо комнаты. Нам больше понравилось темное дерево. Данный цвет подчеркивает вкус и предпочтения пользователя. Существенных минусов нам выявить не удалось, возможно некоторым пользователям не понравится несъемный кабель USB для зарядки. Лично нам кажется, что Skyway Energy Fast создан не для путешествий, а для того, чтобы украшать определенное место. Отдельное внимание следует уделить тому, что подобные зарядки вы можете заказать в различных интернет магазинах, которые в течении нескольких недель привезут вам устройство, да и цена будет отличаться. Но не забывайте о том, что компания Skyway дает официальную гарантию в РФ и получить зарядку можно сразу же, и не ждать, а если не подойдет то вернуть товар, что нельзя сказать о китайских Интернет-магазинах, по крайней мере это будет проблематично. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.