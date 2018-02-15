Обзор Skyway Flash. Беспроводная зарядная подставка для мобильных устройств

С каждым годом мобильные устройства получают под свое управление все новые технологии, которые со временем набирают высокую популярностью среди пользователей. Среди них отдельное внимание следует уделить функции беспроводной зарядки, которая, к сожалению, осуществлена лишь в дорогостоящих, флагманских устройствах. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводную зарядную подставку Skyway Flash, получившая под свое управление стильный дизайн и привлекательную цену. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. На момент написания обзора средняя стоимость зарядной подставки составляла приблизительно 1590 рублей. Следует отметить, что компания Skyway предоставляет официальную гарантию в РФ на свои устройства. В комплект поставки входят:
- Зарядное устройство Skyway Flash
- Кабель USB - Type-C
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
Особенности
- Цвет: черный
- Мощность: 5W
- Входное напряжение: 5V/2A
- Выходное напряжение: 5V/1A
- Совместимость: Samsung Note8/S8/S8+/S7 Edge/S7/Note 5/S6 Edge Plus/S6 Edge/S6, Apple iPhone 8/ iPhone 8 Plus/ iPhone X и устройства поддерживающие Qi стандарт
- Длина кабеля: 1.8 м
Внешний видДизайн устройства привлечет внимание многих пользователей. Устройство полностью выполнено из качественного пластика и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. В нашем распоряжении беспроводная зарядка, выполненная в черном цвете.
Девайс состоит из двух частей, основания и полки для мобильного устройства. Объединяющая их часть, к сожалению, не съемная и не регулируемая.
На основании устройства находится разъем Type-C для подачи питания.
Здесь же обосновался специальный прорезиненный выступ, позволяющий мобильному устройству не соскользнуть.
На нижней части зарядки также расположились пять резиновых ножек, предотвращающие устройство от скольжения на любой поверхности, а между ними можно увидеть техническую информацию о входном и выходном напряжении.
Благодаря длинному кабелю USB-Type-C вы легко сможете протянуть беспроводную зарядку в любое удобно для вас место.
Функционал и работаБеспроводная зарядная подставка Skyway Flash совместима с устройствами, поддерживающие стандарт Qi, который, к сожалению, на сегодняшний день получили не все гаджеты. Это в основном дорогостоящие смартфоны и планшеты известных брендов. Данное решение позволяет напрочь забыть о зарядке, к примеру, своего смартфона, при помощи кабеля. Мы все же надеемся на то, что данная технология в ближайшие годы, возможно, будет доступна и в бюджетных устройствах.
Выходная сила тока в данной беспроводной зарядке составляет 5V-1A. Скорости зарядки достаточно для того, чтобы быстро зарядить свое устройство. Быстрой зарядки не предусмотрено.
Разобраться в работе беспроводной зарядки сможет даже самый неопытный пользователь. Для этого необходимо лишь приложить, к примеру, свой смартфон на данное устройство и зарядка начнется автоматически. Легко и просто.