Обзор Skyway Flash. Беспроводная зарядная подставка для мобильных устройств

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С каждым годом мобильные устройства получают под свое управление все новые технологии, которые со временем набирают высокую популярностью среди пользователей. Среди них отдельное внимание следует уделить функции беспроводной зарядки, которая, к сожалению, осуществлена лишь в дорогостоящих, флагманских устройствах. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводную зарядную подставку Skyway Flash, получившая под свое управление стильный дизайн и привлекательную цену. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Зарядное устройство Skyway Flash

Кабель USB - Type-C

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. На момент написания обзора средняя стоимость зарядной подставки составляла приблизительно 1590 рублей. Следует отметить, что компания Skyway предоставляет официальную гарантию в РФ на свои устройства. В комплект поставки входят:

Особенности

Цвет: черный

Мощность: 5W

Входное напряжение: 5V/2A

Выходное напряжение: 5V/1A

Совместимость: Samsung Note8/S8/S8+/S7 Edge/S7/Note 5/S6 Edge Plus/S6 Edge/S6, Apple iPhone 8/ iPhone 8 Plus/ iPhone X и устройства поддерживающие Qi стандарт

Длина кабеля: 1.8 м

Внешний вид

Дизайн устройства привлечет внимание многих пользователей. Устройство полностью выполнено из качественного пластика и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. В нашем распоряжении беспроводная зарядка, выполненная в черном цвете.

Девайс состоит из двух частей, основания и полки для мобильного устройства. Объединяющая их часть, к сожалению, не съемная и не регулируемая.

На основании устройства находится разъем Type-C для подачи питания.

Здесь же обосновался специальный прорезиненный выступ, позволяющий мобильному устройству не соскользнуть.

На нижней части зарядки также расположились пять резиновых ножек, предотвращающие устройство от скольжения на любой поверхности, а между ними можно увидеть техническую информацию о входном и выходном напряжении.

Благодаря длинному кабелю USB-Type-C вы легко сможете протянуть беспроводную зарядку в любое удобно для вас место.

Функционал и работа

Беспроводная зарядная подставка Skyway Flash совместима с устройствами, поддерживающие стандарт Qi, который, к сожалению, на сегодняшний день получили не все гаджеты. Это в основном дорогостоящие смартфоны и планшеты известных брендов. Данное решение позволяет напрочь забыть о зарядке, к примеру, своего смартфона, при помощи кабеля. Мы все же надеемся на то, что данная технология в ближайшие годы, возможно, будет доступна и в бюджетных устройствах.

Выходная сила тока в данной беспроводной зарядке составляет 5V-1A. Скорости зарядки достаточно для того, чтобы быстро зарядить свое устройство. Быстрой зарядки не предусмотрено.

Итоги

Разобраться в работе беспроводной зарядки сможет даже самый неопытный пользователь. Для этого необходимо лишь приложить, к примеру, свой смартфон на данное устройство и зарядка начнется автоматически. Легко и просто.Подведем итоги по беспроводному зарядному устройству Skyway Flash. Данный девайс отлично подойдет для пользователей мобильных устройств с поддержкой стандарта Qi. Ведь даже если смартфон или планшет поддерживает функцию беспроводной зарядки, в комплектации с устройством самого зарядника не бывает, и многие пользователи просто забывают о данном решении. Кажется пришло время забыть о постоянно ломающихся и теряющихся кабелях и начать пользоваться современным решением. Некоторым покупателям может не понравится отсутствие функции быстрой зарядки, но данная функция, как и стандарт Qi, присутствует не во всех устройствах. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.