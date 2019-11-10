Обзор Skyway PRIME. Автомобильная роботизированная беспроводная зарядка

Большинство флагманских смартфонов Android и тем более iPhone уже предлагают поддержку беспроводной зарядки. Её преимущества можно оценить не только в домашней эксплуатации, но и в автомобиле. Причем новинка Skyway PRIME еще и решает вопрос удобного крепления смартфона в салоне.

Skyway PRIME обзор

К моменту публикации продажи его уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте идет два варианта крепления, основной блок, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с откидной крышкой.

Внешний вид

Владелец Skyway PRIME сможет выбрать между двумя вариантами крепления: на лобовое стекло или вентиляционную решетку.

Крепление на стекло выполнено в виде колена с выдвижной ножкой, позволяющей изменять дальность вылета.

Сам блок фиксируется при помощи накатанной гайки. Есть возможность наклона и изменения угла расположения.

На вакуумной присоску нанесен дополнительный клейкий элемент. Так улучшается надежность сцепления. Обновить покрытие можно будет промыв её под водой.

Также есть компактный крепеж для установки на вентиляционную решетку. Он идет с механическим фиксатором. При движении по неровным дорогам не отстегивается.

Основной блок выполнен из софт-тач пластика. Он оснащен электрическим приводом, автоматически раскрывающий и прижимающий лапки крепления.

За срабатывания отвечает датчик в основании. Открыть лапки можно вручную с помощью кнопки на боковой грани. Для механизма заявлен ресурс в 30000 срабатываний.

Тесты

Поддерживаются смартфоны с разными диагональю экрана. Есть светодиодный индикатор активности.Skyway PRIME поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi мощностью 10W. Мы проверяли её работу со смартфонами Apple iPhone X и Xiaomi Mi Mix 3. Работает зарядка корректно, запускается автоматически. Есть защиты от перегрева и короткого замыкания. Поддерживается автоматическое обнаружение посторонних предметов.

Ставить и снимать смартфон в крепление удобно. Достаточно просто поднести его к основанию для прижима боковыми лапками. За время тестов самопроизвольно не выпадал. Есть мягкие уплотнители, предотвращающие получение царапин на корпусе.

Питание подается с помощью кабеля с тканевой оплеткой. Используется современный разъем USB Type-C. Гнездо находится в основании. Отдельно отметим, что в комплект не входит адаптер в прикуриватель, приобретается он отдельно.

Итоги по Skyway PRIME

Skyway PRIME – удобный и функциональный вариант крепления смартфона в салоне автомобиля с поддержкой бесконтактной Qi-зарядки. 1 год гарантии, мощность 10W, два варианта крепления в комплекте, защиты от перегрева и короткого замыкания. Не устроить может отсутствие в комплекте адаптера в прикуриватель.