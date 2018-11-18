Обзор беспроводной зарядки Skyway Race для автомобиля

Не так давно мы проводили тестирование роботизированного беспроводного зарядного устройства Skyway Race X, продемонстрировавшего не только эффективную быструю зарядку, но и удобство установки и снятия смартфона. Тестируемое сегодня Skyway Race относится к этой же линейке, но использует механический способ фиксации. Такое упрощение отразилось положительно на стоимости.

Комплектация

К моменту публикации приобрести её можно за 3490 рублей. Продажи уже стартовали, она доступна в ключевых российских магазинах.Поставляется в коробке с изображением крепления и данными по техническим характеристикам. Приведены поддерживаемые технологии. Комплект включает USB Type-C кабель и документацию.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации и установки пользователю будет необходимо установить крепежные лапки. Прижимаются они с помощью накатанного винта.

Фиксируется Skyway Race на вентиляционной решетке автомобиля. Такой способ не отнимает полезной площади обзора лобового стекла и не подвержен падению на приборную панель при эксплуатации в холодное время года.

Выполнено крепление из пластика с матовым покрытием. Собран добротно, визуально производит впечатление премиального продукта.

Нижняя крепежная лапка является частью подпружиненного механизма. При установке смартфона в крепление, за счет веса она смещается ниже, сжимая боковые лапки.

Соответственно, при извлечении смартфона, лапки возвращаются в исходное состояние. Края лапок загнуты, прижимая смартфон.

Смартфон крепится надежно, при движении по неровным дорогам не выпадает. Да, тут нет датчиков для автоматического захвата и прижима, но и эта реализация является удобной и жизнеспособной.

На нижнем торце у Skyway Race находится USB Type-C. Как и в старшей модели, в комплекте не идет адаптер в прикуриватель. Это вероятнее всего потребует дополнительных трат от пользователя после покупки.

Контролировать правильность процесса зарядки, можно как с помощью индикации на смартфоне, так и бросив взгляд на светодиод на левом торце.

Поддерживается технология быстрой зарядки. Восстановить заряд можно будет модулей с поддержкой технологии Qi.

Итоги по Skyway Race

Skyway Race – полезный аксессуар для автолюбителей, использующих смартфоны с технологией Qi. К плюсам отнесем наличие защит от короткого замыкания и перегрева, аккуратный внешний вид, широкую совместимость с моделями, оснащенными разными экранами. Не устроить может отсутствие в комплекте адаптера питания в прикуриватель.