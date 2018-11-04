Обзор Skyway Touch. Быстрая беспроводная зарядка для Apple iPhone и Samsung Galaxy

На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной зарядки Skyway Race X, устанавливаемой в салоне автомобиля. Сегодня в центре внимания будет вариант под стационарное использование в офисе или доме. Героем обзора будет Skyway Touch с поддержкой быстрой беспроводной зарядки и светодиодной подсветки.

Её рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей. Продажи к моменту публикации уже стартовали.

Поставляется в аккуратной коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по поддерживаемым технологиям. Здесь же можно обратить внимание на список смартфонов, он не полный, но даст возможность составить начальное представление. Комплект включает техническую документацию и USB-кабель.

Выполнена Skyway Touch в виде компактной поверхности с закругленными углами. Основным материалом выступает пластик с софт-тач покрытием. Внешний вид у нее стильный, органично впишется в любой интерьер.

Нижняя поверхность прорезинена. Она предотвращает скольжение при размещении на ровной поверхности.

По центру активная зона с вентиляционной зоной. Представляет она ряд продольных вырезов. Она еще к тому же подсвечивается мягкой синей подсветкой.

Загорается подсветка при размещении телефона, поддерживающего беспроводную зарядку. Через короткое время она гаснет.

К основному корпусу устройства подключается USB кабель, а он уже в свою очередь в блок питания, приобретается он отдельно.

Поддерживается технология Qualcomm Quick Charge 3.0. Мощность – 10 Вт. Во время работы зарядная станция не издает посторонних звуков и не нагревается.

Мы проводили тестирование Skyway Touch со смартфонами Apple iPhone 8 и Apple iPhone X. На зарядку последнего ушло около 3 часов.

Skyway Touch станет хорошим выбором при поиске стационарного решения для беспроводной зарядки. К ее сильным сторонам отнесем строгий дизайн, информативную подсветку, наличие эффективной системы отвода тепла. Не устроить может отсутствие в комплекте блока питания.