Обзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсором

Не так давно стартовали продажи новой беспроводной игровой мышки SteelSeries Rival 3 Wireless, получившей точный сенсор TrueMove Air с чувствительностью 18000 CPI. Она предлагает два режима беспроводного подключения: 2.4 ГГц с комплектным адаптером SteelSeries Quantum 2.0 и Bluetooth. Кардинально решили вопрос ограниченного времени автономной работы, обеспечив более 400 часов работы от одного комплекта батареек.

SteelSeries Rival 3 Wireless обзор

Рекомендованная стоимость составляет 5 490 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку, оформленную в традиционную для этого производителя стилистику. Помимо изображения приводятся ключевые характеристики. Стартовый набор включает пару батареек, адаптер подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Характерной чертой этого семейства является симметричный корпус. Здесь от этого отходить не стали.

Выполнена из пластика с матовым покрытием. Внешние поверхности не маркие, обеспечивается хорошее качество сцепления.

Основные клавиши отделены от спинки. По центру каждой из них углубление под удобное размещение пальцев. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.

Между ними зафиксировано колесико прокрутки. Идет оно с прорезиненной накладкой. Вращается с внятными тактильными отсечками.

Дополнительные пара клавиш у SteelSeries Rival 3 Wireless расположена только на левой грани. Для левшей они будут не доступны.

На спинку нанесен логотип производителя. Для экономии заряда и продления времени автономной работы он не подсвечивается.

Спинка съемная. Под ней скрывается два отсека под ААА-батарейки и пенал для адаптера подключения.

Боковые зоны корпуса углублены. Тут отсутствуют резиновые накладки. Поверхность корпуса в этих зонах шероховатая.

На основании три тефлоновые ножки. У каждой есть выступ для удобной последующей замены. В центре окошко сенсора.

Софт

Комплектуется мышка компактным USB-адаптером TrueMove Core.Поддерживает фирменный центр управления SteelSeries Engine 3. Утилита поддерживает дополнительные внешние модули.

Выводится общий список подключенной периферии. Есть возможность хранить настройки в облаке, они не будут потеряны при переустановке системы.

В окне управления отображается изображение мышки и список кнопок для управления. Для SteelSeries Rival 3 Wireless можно выставить до 8 действий.

До пяти уровней чувствительности. От 100 до 18000 DPI. Шаг 100 DPI. Таймер спящего режима. Частота опроса сенсора. Сглаживание углов.

Тесты

Вес мышки без батареек 95 граммов, с парой батареек увеличивается до 106 граммов. Вес хорошо сбалансирован. Невысокий профиль спинки. Поддерживаются все основные типы хвата. Кнопки расположены удобно. У переключателей есть тактильная отдача. Нажимаются с хорошим слышимым щелчком. Для них заявлен ресурс службы в 60 миллионов кликов.

В SteelSeries Rival 3 Wireless установлен брендированный оптический сенсор TrueMove Air, созданный совместно с PixArt. Частота опроса сенсора до 1000 Гц. Работает точно. Срывов и акселерации замечено не было на широком диапазоне чувствительности. Тесты проводили на ковриках с мягким и твердым типом покрытий.

Основным вариантом подключения является адаптер с частотой 2.4 ГГц. Этот способ дает отсутствие разрывов и видимых задержек при работе. Есть также Bluetooth 5.0, он может быть полезен в рабочих сценариях, например, с ультрабуком или планшетами с ограниченным количеством свободных разъемов. Поддерживаются разные платформы, включая iOS, Android и MacOS.

Итоги по SteelSeries Rival 3 Wireless

За время длительного тестирования разрядить пару комплектных батареек нам не удалось. Сам производитель уверяет о 400 часах автономной работы. Судя по скорости разрядки, эти показатели соответствуют действительности.SteelSeries Rival 3 Wireless – беспроводная мышка с точным оптическим сенсором, предлагающая два варианта подключения и длительное время автономной работы. К плюсам отнесем поддержку макросов и программного обеспечения, легкий вес, матовая внешняя поверхность, высокий ресурс службы переключателей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".