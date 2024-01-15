Большой объем и высокая частота из коробки. Обзор и тесты T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz

В конце прошлого года TEAMGROUP презентовала линейку оперативной памяти XTREEM DDR5, представленную в двухканальных комплектах с суммарными объемами 32 и 48 Гбайт. Включает она модули с тактовыми частотами 7600, 8000 и 8200 МГц. Ориентированы они на энтузиастов, оверклокеров и геймеров. Мы провели тестирование с изучением производительности и потенциала разгона комплекта T-FORCE XTREEM DDR5 48 Гб 7600 МГц.
Комплектация
Упакованы модули в коробку из плотного картона с изображением и данными по характеристикам. Сопровождаются пожизненной гарантией. В комплекте идет наклейка с логотипом бренда.
T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz обзор
Внешний вид
У модулей строгое внешнее исполнение, без зон с подсветкой и яркой окраски. Установлены металлические радиаторы, окрашенные в матовый черный.
На боковой зоне логотип бренда со шлифованным металлом. На верхней грани название серии.
Высота 48.8 мм. Невысокие, совместимы с различными системами охлаждения процессора. При этом он оптимизирован для отвода тепла, обеспечивая стабильную работу при напряжении 1.4 В и выше.
На обратной стороне корпуса радиатора нанесена наклейка с серийным номером и общей технической информацией.
Планки хорошо выглядят установленными на материнскую плату. Подходят под различный сеттинг.
Тесты
В XMP-профиль T-FORCE XTREEM DDR5 записана частота 7600 МГц с напряжением 1.4В. Помимо изучаемого нами комплекта с планками по 24 Гбайт, также представлены и в 16 Гбайт.
Согласно информации в них используются чипы памяти HYNIX. Тайминги 36-47-47-84.
Тестовая платформа построена с материнской платой AORUS B650M Elite и процессором AMD Ryzen 7600X. Для начала проведем набор тестов на базовой для этих модулей частоте.
AIDA64
Cinebench
3DMark11
GeekBench
TimeSpy
PCMark 10
Также доступен пресет с 6000 МГц и таймингами 38-38-38-78. Данные по нему детально представлены ниже в сравнительных таблицах.
AIDA64
GeekBench
PCMark 10
Разгон
В нашем случае AMD не лучшим образом работает с заводским пресетом на высокой частоте. Поэтому мы идем по другому пути, ужимая первичные, вторичные и третичные тайминги. Это 6400 МГц с таймингами 30-37-37-50.
AIDA64
GeekBench
PCMark 10
Сравнение
Для наглядности сравним T-FORCE XTREEM DDR5 с двумя XMP-профилями и нашим ручным разгоном.
AIDA64
Cinebench
3DMark11
GeekBench
TimeSpy
PCMark 10
Производительность в играх
Производительность в играх изучалась на примере RDR 2, CyberPunk 2077 и FarCry 6. Проводилось в разрешении WQHD с отключенными технологиями DLSS, трассировки лучей.
FarCry 6 T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz
CyberPunk 2077 T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz
Red Dead Redemption 2 T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz
Итоги
T-FORCE XTREEM DDR5 – высокопроизводительный комплект памяти, позволяющий получить как большой объем, так и высокие частоты «из коробки». В сравнение с начальными 4800 МГц для JEDEC DDR5 дает до 70% прироста производительности. Строгое внешнее исполнение с радиатором, обеспечивающим стабильную работу и совместимость с башенными системами охлаждения. T-FORCE XTREEM DDR5
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