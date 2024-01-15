Большой объем и высокая частота из коробки. Обзор и тесты T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz

В конце прошлого года TEAMGROUP презентовала линейку оперативной памяти XTREEM DDR5, представленную в двухканальных комплектах с суммарными объемами 32 и 48 Гбайт. Включает она модули с тактовыми частотами 7600, 8000 и 8200 МГц. Ориентированы они на энтузиастов, оверклокеров и геймеров. Мы провели тестирование с изучением производительности и потенциала разгона комплекта T-FORCE XTREEM DDR5 48 Гб 7600 МГц.

T-FORCE XTREEM DDR5

Комплектация

T-FORCE XTREEM DDR5

Упакованы модули в коробку из плотного картона с изображением и данными по характеристикам. Сопровождаются пожизненной гарантией. В комплекте идет наклейка с логотипом бренда.

T-FORCE XTREEM DDR5

T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz обзор

Внешний вид

У модулей строгое внешнее исполнение, без зон с подсветкой и яркой окраски. Установлены металлические радиаторы, окрашенные в матовый черный.

T-FORCE XTREEM DDR5

На боковой зоне логотип бренда со шлифованным металлом. На верхней грани название серии.

T-FORCE XTREEM DDR5

Высота 48.8 мм. Невысокие, совместимы с различными системами охлаждения процессора. При этом он оптимизирован для отвода тепла, обеспечивая стабильную работу при напряжении 1.4 В и выше.

T-FORCE XTREEM DDR5

На обратной стороне корпуса радиатора нанесена наклейка с серийным номером и общей технической информацией.

T-FORCE XTREEM DDR5

Планки хорошо выглядят установленными на материнскую плату. Подходят под различный сеттинг.

Тесты

В XMP-профиль T-FORCE XTREEM DDR5 записана частота 7600 МГц с напряжением 1.4В. Помимо изучаемого нами комплекта с планками по 24 Гбайт, также представлены и в 16 Гбайт.

T-FORCE XTREEM DDR5

Согласно информации в них используются чипы памяти HYNIX. Тайминги 36-47-47-84.

T-FORCE XTREEM DDR5

Тестовая платформа построена с материнской платой AORUS B650M Elite и процессором AMD Ryzen 7600X. Для начала проведем набор тестов на базовой для этих модулей частоте.

AIDA64

T-FORCE XTREEM DDR5

Cinebench

T-FORCE XTREEM DDR5

3DMark11

T-FORCE XTREEM DDR5

GeekBench

T-FORCE XTREEM DDR5

TimeSpy

T-FORCE XTREEM DDR5

PCMark 10

T-FORCE XTREEM DDR5

Также доступен пресет с 6000 МГц и таймингами 38-38-38-78. Данные по нему детально представлены ниже в сравнительных таблицах.

AIDA64

T-FORCE XTREEM DDR5

GeekBench

T-FORCE XTREEM DDR5

PCMark 10

T-FORCE XTREEM DDR5

Разгон

В нашем случае AMD не лучшим образом работает с заводским пресетом на высокой частоте. Поэтому мы идем по другому пути, ужимая первичные, вторичные и третичные тайминги. Это 6400 МГц с таймингами 30-37-37-50.

AIDA64

T-FORCE XTREEM DDR5

GeekBench

T-FORCE XTREEM DDR5

PCMark 10

T-FORCE XTREEM DDR5

Сравнение

Для наглядности сравним T-FORCE XTREEM DDR5 с двумя XMP-профилями и нашим ручным разгоном.

AIDA64

T-FORCE XTREEM DDR5

Cinebench

T-FORCE XTREEM DDR5

3DMark11

T-FORCE XTREEM DDR5

GeekBench

T-FORCE XTREEM DDR5

TimeSpy

T-FORCE XTREEM DDR5

PCMark 10

T-FORCE XTREEM DDR5

Производительность в играх

Производительность в играх изучалась на примере RDR 2, CyberPunk 2077 и FarCry 6. Проводилось в разрешении WQHD с отключенными технологиями DLSS, трассировки лучей.

FarCry 6 T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz

CyberPunk 2077 T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz

Red Dead Redemption 2 T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-FORCE XTREEM DDR5 – высокопроизводительный комплект памяти, позволяющий получить как большой объем, так и высокие частоты «из коробки». В сравнение с начальными 4800 МГц для JEDEC DDR5 дает до 70% прироста производительности. Строгое внешнее исполнение с радиатором, обеспечивающим стабильную работу и совместимость с башенными системами охлаждения.
T-FORCE XTREEM DDR5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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