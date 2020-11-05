Обзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игры

Современные рабочие приложения для работы с 3D-графикой, видео и фото требуют для работы больших объемов оперативной памяти. Традиционного набора из двух 8 Гб зачастую недостаточно. Под выполнение таких задач предлагается линейка TRANSCEND JetRam, включающая планки объемом 16 Гбайт. Мы будем изучать связку из двух таких модулей, обеспечив двухканальный режим на платформах Intel и AMD.

TRANSCEND JM3200HLE-16G

Выбрали его не случайно. Это одни из самых доступных среди представленных на российском рынке. Средняя стоимость за одну планку составляет 4800 рублей на момент выхода обзора.

Комплектация

Упакованы в традиционный блистер. На обратной стороне можно обратить внимание на предоставляемую пожизненную гарантию производителя. Здесь же сводная информация по их особенностям.

Внешний вид

Здесь отсутствуют радиаторы охлаждения, которые не секрет, что несут в основном только декоративную функцию. И большинство так называемых игровых планок могут работать стабильно без них.

TRANSCEND JM3200HLE-16G

За счет этого не только снижаются расходы, но и обеспечивается широкая совместимость с башенными системами охлаждения. Сам же пользователь при желании сможет оснастить с помощью универсальных радиаторов.

TRANSCEND JM3200HLE-16G

Выполнены TRANSCEND JetRam на восьмислойной печатной плате зеленого цвета. Чипы памяти расположены только с одной стороны.

TRANSCEND JM3200HLE-16G

На обратной стороне чип SPD. Нанесена наклейка с данными по объему, частотам и таймингам.

TRANSCEND JM3200HLE-16G

Объем каждой планки 16 Гбайт. Работает на частоте 3200 МГц. Соответствуют стандарту JEDEC. Подойдут для платформ Intel и AMD. Напряжение 1.2 В.

TRANSCEND JM3200HLE-16G

Тесты

Тестирование проводили на материнской плате Biostar B550GTA с процессором AMD Ryzen 5 3600XT. Память корректно работала с таймингами 22-22-22-52 с напряжением 1.2В.

TRANSCEND JM3200HLE-16G

TRANSCEND JM3200HLE-16G

TRANSCEND JM3200HLE-16G

TRANSCEND JM3200HLE-16G

Нам также удалось снизить тайминги до 20-20-20-48 с сохранением частоты. Но это не дало заметной прибавки при проведении синтетических тестов.

TRANSCEND JM3200HLE-16G

Итоги по TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G

Золото. Выбор редакции MegaObzorОперативная память линейки TRANSCEND JetRam станет хорошим выбором для системы, рассчитанной на решение рабочих задач, предлагая большой объем памяти и стабильную работу. Подойдет и для игровых сборок, отсутствие декоративных радиаторов на производительность негативно не влияет. Невысокая стоимость, пожизненная гарантия, широкая совместимость с платформами AMD и Intel, соответствие стандарту JEDEC.
TRANSCEND JM3200HLE-16G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TRANSCEND JM3200HLE-16G
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