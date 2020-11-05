Обзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игры

Современные рабочие приложения для работы с 3D-графикой, видео и фото требуют для работы больших объемов оперативной памяти. Традиционного набора из двух 8 Гб зачастую недостаточно. Под выполнение таких задач предлагается линейка TRANSCEND JetRam, включающая планки объемом 16 Гбайт. Мы будем изучать связку из двух таких модулей, обеспечив двухканальный режим на платформах Intel и AMD.

Комплектация

Внешний вид

Выбрали его не случайно. Это одни из самых доступных среди представленных на российском рынке. Средняя стоимость за одну планку составляет 4800 рублей на момент выхода обзора.Упакованы в традиционный блистер. На обратной стороне можно обратить внимание на предоставляемую пожизненную гарантию производителя. Здесь же сводная информация по их особенностям.Здесь отсутствуют радиаторы охлаждения, которые не секрет, что несут в основном только декоративную функцию. И большинство так называемых игровых планок могут работать стабильно без них.

За счет этого не только снижаются расходы, но и обеспечивается широкая совместимость с башенными системами охлаждения. Сам же пользователь при желании сможет оснастить с помощью универсальных радиаторов.

Выполнены TRANSCEND JetRam на восьмислойной печатной плате зеленого цвета. Чипы памяти расположены только с одной стороны.

На обратной стороне чип SPD. Нанесена наклейка с данными по объему, частотам и таймингам.

Объем каждой планки 16 Гбайт. Работает на частоте 3200 МГц. Соответствуют стандарту JEDEC. Подойдут для платформ Intel и AMD. Напряжение 1.2 В.

Тесты

Тестирование проводили на материнской плате Biostar B550GTA с процессором AMD Ryzen 5 3600XT. Память корректно работала с таймингами 22-22-22-52 с напряжением 1.2В.

Нам также удалось снизить тайминги до 20-20-20-48 с сохранением частоты. Но это не дало заметной прибавки при проведении синтетических тестов.

Итоги по TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G

Оперативная память линейки TRANSCEND JetRam станет хорошим выбором для системы, рассчитанной на решение рабочих задач, предлагая большой объем памяти и стабильную работу. Подойдет и для игровых сборок, отсутствие декоративных радиаторов на производительность негативно не влияет. Невысокая стоимость, пожизненная гарантия, широкая совместимость с платформами AMD и Intel, соответствие стандарту JEDEC.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".