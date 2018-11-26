Обзор и тест оперативной памяти Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 16GB 3200 Mhz (TF9D416G3200HC16CDC01)

2018-11-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DELTA TUF Gaming RGB DDR4; [501]
Очень часто при подборе компонентов для сборки системы обращают внимание не только на характеристики и стоимость, но и визуальную составляющую. Не зря же рынок заполонили компоненты и периферия с подсветкой, красивые сборки стали доступны массовому пользователю. Тестируемые сегодня планки оперативной памяти Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4, как можно догадаться создавались в рамках кампании TUG Gaming Alliance. Фирменное оформление под материнские платы и поддержка технологии AURA.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Ранее мы уже тестировали Team Group T-Force Vulcan TUF 16GB 3200 Mhz (TLTYD416G3200HC16CDC01), выполненных в той же стилистике, но без подсветки. Как и тогда, у нас появилась возможность первыми провести детальное тестирование, и мы готовы поделиться его результатами с вами.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 обзор

Комплектация

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Поставляется в блистере из прозрачного пластика, позволяющего оценить внешний вид еще до распаковки. На лицевой стороне красуется логотип TUG Gaming Alliance. У нас набор из двух планок по 8 Гбайт, также есть модификации с одной планкой и версиями с 16 Гбайт модулями.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Внешний вид

Вся верхняя площадь планок подсвечивается многоцветной заполняющей подсветкой. В верхней части нанесено название серии T-FORCE.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

По краям нанесено декоративное оформление в стиле материнских плат TUF. В этой же стилистике производитель предлагает твердотельный диск SSD.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Высота в максимально высокой точке составляет 49 мм. Стоит убедиться в том, что не возникнет проблем с установленной системой охлаждения.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 доступны с разными тактовыми частотами: 2400, 2666, 2933 и 3200 МГц.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Подсветка этих планок оперативной памяти будет работать на любых материнских платах, включая ASRock, MSI и Gigabyte. На ASUS владелец получит тонкий инструмент по настройке её поведения и синхронизации с остальными компонентами.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Для работы подсветки не потребуется подачи дополнительного питания. Выглядит эффектно. Визуально можно выделить пять наиболее ярких точек в гребне, соответствуют они расположению светодиодов.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Между чипами памяти и металлическим радиатором нанесена термопрокладка, она покрывает всю поверхность чипов. Такая же прокладка на обратной стороне платы. Распаяны чипы памяти SK HYNIX.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Тесты

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Записанный XMP 2.0 профиль позволил запустить Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 на частоте 3200 МГц с таймингами 16-18-18 и напряжением 1.35V.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Для сравнения уровня быстродействия в рамках одной линейки мы также провели комплекс тестов на частоте 2400 МГц с таймингами 16-16-16 и напряжением 1.20V.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Разгон

Максимально платформа с AMD Ryzen процессором позволила разогнать Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 до частоты 3333 МГц с сохранением таймингов 16-18-18.

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Сравнение

Составить полное представление по зависимости уровня быстродействия в синтетических тестах позволят сводные таблицы.

AIDA64 Read

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

AIDA64 Write

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

AIDA64 Copy

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

WinRAR

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

CineBench R15

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

3DMark 11

Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Итоги по Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4

Золото. Выбор редакции MegaObzorTeam Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 помимо привлекательного внешнего вида и подсветки с детализированными возможностями настройки предлагает высокий уровень быстродействия. Высокие тактовые частоты с низкими таймингами. Получаем хороший комплект под сборку эффектной и высокопроизводительной системы. Есть потенциал для дальнейшего повышения частот без поднятия таймингов. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было.
Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор и тест оперативной памяти Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 16GB 3200 Mhz (TF9D416G3200HC16CDC01)Обзор и тест оперативной памяти Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 16GB 3200 Mhz (TF9D416G3200HC16CDC01)
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