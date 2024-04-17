Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20

В плане эргономики все хорошо. Понравилось отсутствие «водопада» и закруглений на крышке. Придраться можно к выступающему блоку камер с «комфорками», который осложнит размещение на столе без установки чехла.
Принадлежность к недорогому сегменту отразилась в использовании пластика, он матовый и не маркий. При надавливании крышка не прогибается. Есть защита от воды и пыли по классу IP53.
На правой грани регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Срабатывает точнее и быстрее, чем подэкранные.
Снизу разъем USB-C и аудиоразъем. Tecno Spark 20 оснащен стереодинамиком, второй на верхней грани. Объемный звук и хорошая детализация.
Не разборный. Слева выдвижной лоток с отдельными слотами для двух nanoSIM и карты памяти. Поддерживаются емкие накопители.
Лицевая сторона с защитным стеклом и антибликовым покрытием. Фронтальная камера в островке, он в этой модели обыгран программно с выводом системных уведомлений, похоже на последний iPhone.
На борту IPS-матрица с диагональю 6.66 дюймов и разрешением 1612х720 пикселей, соотношением сторон 20:9. Боковые рамки узкие, но есть выраженная снизу шириной 7 мм. Частота обновления 90 Гц, доступно несколько режимов работы, также несколько вариантов цветового баланса. Пиковая яркость, согласно проведенным замерам, составляет 514 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади. При изменении угла наклона изображение не искажается. Сенсорный слой распознает 5 одновременных нажатий.
В повседневной работе рабочие приложения запускались быстро, зависаний замечено не было. Ограничения будут только по настройке графики в играх, в популярных тайтлах доступен низкий пресет. При продолжительной нагрузке крышка не нагревалась.
Поддерживает работу в сетях 5G и 4G, прием уверенный, проверяли с SIM-картами нескольких операторов. Wi-Fi с частотой 5 ГГц, Bluetooth 5.2, одноканальный модуль спутниковой навигации с GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou.
Установлен модуль камеры с разрешением 50 Мп, диафрагмой F/1.6, фазовой фокусировкой. В приложении смартфон предлагает набор режимов для съемки под разные сценарии, а также профессиональный с ручными параметрами. По умолчанию режимы ведут съемки с объединением четырех соседних пикселей в один.
Видеоролики снимает в разрешении 2К со скоростью 30 кадров в секунду.