Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20

Сегодня в центре внимания Tecno Spark 20, относящийся к обновленной линейке недорогих смартфонов сезона 2024 года. Получил он 6.6-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц, четырехядерный процессор Helio G85, 128 или 256 Гбайт памяти, 32 Мп камеру с ИИ и фронтальной камерой в динамическом интерфейсе Dynamic Port.

Комплектация

Поставляется в коробке в оформлении которой акцентируются стереодинамик, установленная платформа, бесконтактные платежи и объем доступной памяти. комплект включает адаптер питания мощностью 18 Вт, кабель, силиконовый чехол и документацию

Внешний вид

Для своего ценового сегмента он выглядит добротно. Выверенные линии корпуса, качественная сборка и «играющая» под лучами света градиентом. Сам смартфон представлен в нескольких цветовых расцветках.

В плане эргономики все хорошо. Понравилось отсутствие «водопада» и закруглений на крышке. Придраться можно к выступающему блоку камер с «комфорками», который осложнит размещение на столе без установки чехла.

Принадлежность к недорогому сегменту отразилась в использовании пластика, он матовый и не маркий. При надавливании крышка не прогибается. Есть защита от воды и пыли по классу IP53.

На правой грани регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Срабатывает точнее и быстрее, чем подэкранные.

Снизу разъем USB-C и аудиоразъем. Tecno Spark 20 оснащен стереодинамиком, второй на верхней грани. Объемный звук и хорошая детализация.

Не разборный. Слева выдвижной лоток с отдельными слотами для двух nanoSIM и карты памяти. Поддерживаются емкие накопители.

Экран

Лицевая сторона с защитным стеклом и антибликовым покрытием. Фронтальная камера в островке, он в этой модели обыгран программно с выводом системных уведомлений, похоже на последний iPhone.

На борту IPS-матрица с диагональю 6.66 дюймов и разрешением 1612х720 пикселей, соотношением сторон 20:9. Боковые рамки узкие, но есть выраженная снизу шириной 7 мм. Частота обновления 90 Гц, доступно несколько режимов работы, также несколько вариантов цветового баланса. Пиковая яркость, согласно проведенным замерам, составляет 514 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади. При изменении угла наклона изображение не искажается. Сенсорный слой распознает 5 одновременных нажатий.

Платформа

Установлена платформа с процессором MediaTek Helio G85 с четырьмя ядрами, выполненная по 6 нм техпроцессу. Вышла она в 2020 году и была ориентирована на верхний сегмент недорогих моделей. На борту 8 Гбайт оперативной памяти и она программно может быть увеличена до 16 Гбайт, задействуя часть встроенного накопителя.

В повседневной работе рабочие приложения запускались быстро, зависаний замечено не было. Ограничения будут только по настройке графики в играх, в популярных тайтлах доступен низкий пресет. При продолжительной нагрузке крышка не нагревалась.

Аккумулятор

Поддерживает работу в сетях 5G и 4G, прием уверенный, проверяли с SIM-картами нескольких операторов. Wi-Fi с частотой 5 ГГц, Bluetooth 5.2, одноканальный модуль спутниковой навигации с GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou.Tecno Spark 20 оснащен аккумулятором с емкостью 5000 мАч, который в смешанной синтетической нагрузке с высокой яркостью экрана давал 8 часов с высокой яркостью экрана. В повседневной работе 1-1.5 дня без зарядки. Комплектный 18 Вт адаптер восстанавливает за 3 часа.

Камера

Установлен модуль камеры с разрешением 50 Мп, диафрагмой F/1.6, фазовой фокусировкой. В приложении смартфон предлагает набор режимов для съемки под разные сценарии, а также профессиональный с ручными параметрами. По умолчанию режимы ведут съемки с объединением четырех соседних пикселей в один.

Тест камеры Tecno Spark 20

Видеоролики снимает в разрешении 2К со скоростью 30 кадров в секунду.Фронтальная камера 32 Мп, качество съемки хорошее.

Софт

Android 13 с оболочкой HiOS 13.5. Оболочка с возможностями кастомизации и дополнительными инструментами. Это первый телефон Tecno, который мы видем с Dynamic Port, рядом с камерой выводится виртуальный и анимированный островок с уведомлениями.

Итоги

Tecno Spark 20 – недорогой смартфон с привлекательным внешним исполнением, экраном с частотой 90 Гц, 50 Мп камерой, актуальным программным обеспечением и визуализацией Dynamic Port на фронтальной камере, умеренным временем автономной работы, аудиоразъемом и стереодинамиком.