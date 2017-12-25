Обзор Tenda F9. Лучший недорогой роутер для дома

Со старшими моделями в линейке беспроводных роутеров Tenda мы уже знакомились в рамках «Лаборатории». Как мы могли убедиться, по сочетанию комплекса характеристик и стоимости, являются одними из лучших на российском рынке. Не так давно они расширили модельную линейку, выпустив недорогой Tenda F9, поддерживающий стандарт 802.11n со скоростью до 600 Мбит/с. Если вы находитесь в поиске недорого решения для развертывания беспроводной и проводной сети в рамках квартиры или дома, при этом не готовы переплачивать за лишний функционал, этот тест именно для вас.

Tenda F9 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали с рекомендованной стоимостью в 990 рублей. Ниже представлена таблица с доступными предложениями в российских магазинах, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в эффектно оформленной коробке с подробным описанием преимуществ этого роутера и списком поддерживаемых технологий. Внутри роутер зафиксирован на жесткой подложке.

Комплект помимо роутера включает блок питания, сетевой кабель, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Tenda F9 в белоснежном корпусе. Верхняя крышка ребристая. Смотрится интересно и необычно.

Устанавливать можно на ровную поверхность, снизу для этого предусмотрены четыре пластиковые ножки.

Также есть пара проушин, позволяющих зафиксировать его на стену. Снизу же находится традиционная наклейка с техническими данными и названием сети.

На фронтальной грани группа из семи светодиодных индикаторов.

Четыре несъемные антенны. Механизм крепления позволяет выбирать оптимальное расположение и угол наклона.

На тыльной грани у Tenda F9: три LAN, один WAN, кнопка выключения Wi-FI, кнопка сброса настроек и WPS, а также разъем питания.

Начинка

Работает роутер на базе платформы Realtek RTL8196E с модулем Realtek RTL8194AR. На плате зафиксирован небольшой радиатор. Пайка аккуратная.

Настройка

Панель управления интуитивная и дружелюбная. Запустить беспроводную сеть и подключиться к провайдеру можно в стартовом окне, не имея опыт настройки роутеров. Остальные настройки находятся в расширенной части.

Детально настраивается проводное и беспроводное подключение. Отображаются подробная статистика активности и схемы сети.

Софт

Доступно четыре режима работы: точка доступа, маршрутизатор, ретранслятор, WISP. Предусмотрены опции по включению и выключению беспроводной сети по расписанию. Контроль полосы пропускания.Как и в старших моделях, реализована поддержка управления с помощью приложения tenda Wi-Fi. С помощью него можно контролировать подключенные устройства, запустить оптимизацию покрытия в помещении, настроить подключение к провайдеру.

Задать параметры беспроводной сети, проверить безопасность сети. Активировать технологию Beamforming+.

Тесты

Тест беспроводной передачи данных

Итоги по Tenda F9

Tenda F9 станет хорошим вариантом при поиске роутера с ограниченным бюджетом на покупку. При своей скромной стоимости он предлагает хорошее качество покрытия, высокие скорости обмена данными, симпатичный дизайн корпуса, поддержку актуальных протоколов за исключением IPTV, приложение для смартфона.