Обзор Tenda MW5-3. MESH система с гигабитным доступом в сеть

2019-05-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Tenda MW5-3; [758]
С системой MESH мы уже знакомили читателей на примере Tenda MW3-3. Напомним, подобные решения являются оптимальным решением для организации качественного покрытия в многокомнатных квартирах и домах. Сегодня продолжая изучение модельной линейки, в центре внимания будет Tenda MW5-3 с гигабитным Ethernet-разъемом. Это также набор с основным блоком и двумя нодами в комплекте.

Tenda MW5-3

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Tenda MW5-3 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с ярко-оранжевым оформлением. Изучив информацию на коробке, можно будет составить полное представление по техническим характеристикам. Комплект включает патч-корд, блок питания и подробную инструкцию.

Tenda MW5-3

Внешний вид

В отличие от рассмотренной ранее системы, в Tenda MW5-3 внешний вид нодов отличен от основного блока. В частности, для подключения они не требуют внешнего блока питания, устанавливаются напрямую в розетку.

Tenda MW5-3

К сожалению, есть и упрощения, доступен только один LAN-разъем в каждом из нодов. Находится он на боковой грани.

Tenda MW5-3

На крышке логотип производителя и светодиодный индикатор. Есть наклейка с QR-кодом для ручного добавления нодов в систему.

Tenda MW5-3

Основной блок выполнен в виде кубика с закругленными углами из белоснежного матового пластика.

Tenda MW5-3

Внешний вид технологичный и стильный. Роутер будет хорошо смотреться в разном интерьере.

Tenda MW5-3

С фронтальной стороны логотип производителя и светодиодный индикатор состояния.

Tenda MW5-3

На обратной скрываются два гигабитных LAN, один из них используется для подключения к провайдеру.

Tenda MW5-3

Здесь же гнездо питания и скрытая кнопка перезагрузки. На основании наклейка с техническими данными.

Tenda MW5-3

Роутер можно будет установить на ровной поверхности или зафиксировать на стену.

Софт

Tenda MW5-3

В Tenda MW5-3 отсутствует веб-интерфейс, вместо этого все управление проводится при помощи смартфона. Утилита настройки доступна для устройств, работающих на базе Android и iOS. После установки и подачи питания необходимо будет подключиться к сети, данные для авторизации указаны на корпусе.

Tenda MW5-3

Первым шагом предлагается выбрать тип сети провайдера и провести подключение. В большинстве сценариев система самостоятельно выберет оптимальный режим и предложит по необходимости ввести дополнительные данные. Далее задаются название и пароль беспроводной сети.

Tenda MW5-3

Роутер поддерживает управление и при нахождении с ним в одной сети, и удаленно через облако. Доступна авторизация. В главном окне выводятся статистика использования ресурсов сети, схема работы MESH системы и количество подключенных устройств.

Tenda MW5-3

Tenda MW5-3

Выбрав список устройств, по каждому из них можно будет просмотреть отдельную статистику, тип подключения и провести корректировку политики.

Tenda MW5-3

Tenda MW5-3

Для гостей можно будет создать временную сеть с ограниченным сроком действия и отдельным паролем.

Tenda MW5-3

Поддерживается функция родительского контроля с выбором устройств или группы.

Так можно будет ограничить доступ ко взрослому контенту или социальным сетям.

Tenda MW5-3

Функция QoS ускорит доступ к ресурсам провайдера, убрав задержки и очередь из пакетов. Доступен режим высокой производительности, который будет полезен при большом количестве подключенных устройств.

Tenda MW5-3

Есть перенаправление портов с ручными правилами.

Tenda MW5-3

Полезной будет функция переключения смартфона на частоту 2.4 ГГц, мы пользовались этой опцией для подключения умных устройств.

Tenda MW5-3

Обновление прошивки проводится в один клик.

Tenda MW5-3

Tenda MW5-3

Тесты

Tenda MW5-3 максимально дружелюбна. Развернуть MESH-сеть сможет даже неподготовленный пользователь. По итогу создается бесшовная сеть 802.11ac с покрытием территории до 300 квадратных метров. Переход между нодами и основным блоком проходит незаметно для пользователя. Распределение между частотами 2.4 и 5 ГГц также проходит автоматически в зависимости от поддержки на конечном устройстве.

Роутер поддерживает технологию Beamforming с фокусированием максимальной мощности сигнала только на подключенных устройствах. Отдельного внимания заслуживает MU-MIMO, оптимизирующая одновременную работу сразу группы устройств, обеспечивая высокие скорости обмена данными. Есть Maximal Radio Combing, улучшающая качество соединения через стены и двери.

Tenda MW5-3

Для тестирования мы использовали провайдера со скоростью подключения 200 Мбс. Замеры скорости проводились для начала с проводным подключением через гигабитный канал.

Tenda MW5-3

Далее протестируем скорость на размещенном удаленно смартфоне с поддержкой подключения на частоте 5 ГГц.

Итоги по Tenda MW5-3

Золото. Выбор редакции MegaObzorTenda MW5-3 можно рекомендовать для тех, кто имеет доступ к провайдеру со скоростью подключения, превышающей 100 Мбит/с. В этих случаях будет полезна поддержка гигабитного проводного подключения. Правильный вариант роутера для загородного дома, многокомнатной квартиры и офиса. Удобная утилита управления, одновременная работа большого количества пользовательских устройств, родительский контроль, большая площадь покрытия, бесшовная сеть в высокой скоростью передачи данных. Из особенностей отметим отсутствие гигабитных разъемов в нодах, если это актуально, лучше выбрать старшую модель Tenda MW6-3. Если достаточно скорости в 100 Мбит/с по проводу, экономим и берем младшую Tenda MW3-3.
Tenda MW5-3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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