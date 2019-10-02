Обзор Tenda MW6-3. Бесшовная Wi-Fi сеть на площади до 500 кв.м

С системами MESH мы уже знакомились на примере Tenda MW3 Tenda MW5 . Они продемонстрировали высокую эффективность в условиях многокомнатной квартиры и частного дома, позволяя организовать бесшовное покрытие на большой площади сразу в двух диапазонах. Тестируемый сегодня роутер Tenda MW6-3 относится к этой же линейке и занимает позицию флагмана.

Tenda MW6-3 обзор

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает три модуля и блоки питания. Также есть один патч-корд и техническая документация. Приобрести его можно в нескольких вариантах комплектации в зависимости от количества модулей, от одного до трех. Официальная страница Tenda MW6-3 - https://clck.ru/JBXG9

Внешний вид

В отличие от Tenda MW5 тут модули выполнены схожи. Белоснежные кубики с минималистичным оформлением.

Выглядит Tenda MW6 стильно и технологично, органично вписываясь в интерьер квартиры. Предполагается установка только на горизонтальную поверхность.

Снизу скрывается ниша с гнездом питания, одним WAN и одним LAN. Такой набор сетевых разъемов на всех модулях.

Здесь же наклейка с техническими данными и QR-код для быстрого добавления модуля в систему. Вентиляционная решетка и четыре прорезиненные ножки.

В углу верхней крышки скрывается светодиодный индикатор. Он отображает статус работы и качество покрытия.

Начинка

Софт

Флагманская система Tenda MW6 рассчитана на помещения площадью до 500 квадратных метров. MESH выступает удачной и правильной альтернативой использованию репитеров и усилителей. В зоне работы сети в квартире или доме обеспечивается стабильное покрытие без падения скорости передачи данных.Еще одной особенностью является объединение диапазонов 2.4 и 5 ГГц в сеть с общим названием, устройство подключается к оптимальному диапазону. На частоте 2.4 ГГц обеспечивается скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Диапазон 5 ГГц дает скорость до 867 Мбит/с. Для улучшения зоны и качества покрытия поддерживается технология Beamforming. В отличие от младших моделей в линейке оба сетевых разъема гигабитные.Один из разъемов WAN, второй LAN. На второстепенных модулях оба разъема могут использоваться в LAN. Также как вариант модуль можно будет подключить кабелем между собой.Роутер Tenda MW6 предлагает взаимодействие через приложение Tenda WiFi. Классическая веб-панель не поддерживается. Первым шагом проводится добавление роутера в систему. Предлагается провести подключение к провайдеру, выбрав из PPPoE, DHCP и статического IP-адреса.

Следующим шагом задаются параметры Wi-Fi сети с выбором имени и пароля.

Добавляем модули в общую сеть. Они наглядно отображаются в виде схемы. Здесь же отображается статистика использования ресурсов и количество подключенных устройств.

В списке устройств можно будет провести дополнительные настройки доступа и просмотреть частоту, на которой работает устройство.

Поддерживается гостевая сеть с ограниченным временем и доступам к ресурсам в сети.

Родительский контроль с фильтрацией доступа к нежелательному контенту.

Задается сетевой адрес локальной сети.

Отдельная вкладка для добавления умных устройств. Напомним, большинство из них работает на частоте 2.4 ГГц. При активации смартфон переводится принудительно на эту частоту.

Перенаправление портов и быстрый роуминг.

Тесты

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