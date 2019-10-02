Обзор Tenda MW6-3. Бесшовная Wi-Fi сеть на площади до 500 кв.м

2019-10-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Tenda MW6-3; [164]
С системами MESH мы уже знакомились на примере Tenda MW3 и Tenda MW5. Они продемонстрировали высокую эффективность в условиях многокомнатной квартиры и частного дома, позволяя организовать бесшовное покрытие на большой площади сразу в двух диапазонах. Тестируемый сегодня роутер Tenda MW6-3 относится к этой же линейке и занимает позицию флагмана.

Tenda MW6-3

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных Яндекс.Маркет.

Tenda MW6-3 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает три модуля и блоки питания. Также есть один патч-корд и техническая документация. Приобрести его можно в нескольких вариантах комплектации в зависимости от количества модулей, от одного до трех. Официальная страница Tenda MW6-3 - https://clck.ru/JBXG9

Tenda MW6-3

Внешний вид

В отличие от Tenda MW5 тут модули выполнены схожи. Белоснежные кубики с минималистичным оформлением.

Tenda MW6-3

Выглядит Tenda MW6 стильно и технологично, органично вписываясь в интерьер квартиры. Предполагается установка только на горизонтальную поверхность.

Tenda MW6-3

Снизу скрывается ниша с гнездом питания, одним WAN и одним LAN. Такой набор сетевых разъемов на всех модулях.

Tenda MW6-3

Здесь же наклейка с техническими данными и QR-код для быстрого добавления модуля в систему. Вентиляционная решетка и четыре прорезиненные ножки.

Tenda MW6-3

В углу верхней крышки скрывается светодиодный индикатор. Он отображает статус работы и качество покрытия.

Tenda MW6-3

Начинка

Флагманская система Tenda MW6 рассчитана на помещения площадью до 500 квадратных метров. MESH выступает удачной и правильной альтернативой использованию репитеров и усилителей. В зоне работы сети в квартире или доме обеспечивается стабильное покрытие без падения скорости передачи данных.

Еще одной особенностью является объединение диапазонов 2.4 и 5 ГГц в сеть с общим названием, устройство подключается к оптимальному диапазону. На частоте 2.4 ГГц обеспечивается скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Диапазон 5 ГГц дает скорость до 867 Мбит/с. Для улучшения зоны и качества покрытия поддерживается технология Beamforming. В отличие от младших моделей в линейке оба сетевых разъема гигабитные.

Один из разъемов WAN, второй LAN. На второстепенных модулях оба разъема могут использоваться в LAN. Также как вариант модуль можно будет подключить кабелем между собой.

Софт

Роутер Tenda MW6 предлагает взаимодействие через приложение Tenda WiFi. Классическая веб-панель не поддерживается. Первым шагом проводится добавление роутера в систему. Предлагается провести подключение к провайдеру, выбрав из PPPoE, DHCP и статического IP-адреса.

Tenda MW6-3

Tenda MW6-3

Следующим шагом задаются параметры Wi-Fi сети с выбором имени и пароля.

Tenda MW6-3

Добавляем модули в общую сеть. Они наглядно отображаются в виде схемы. Здесь же отображается статистика использования ресурсов и количество подключенных устройств.

Tenda MW6-3

В списке устройств можно будет провести дополнительные настройки доступа и просмотреть частоту, на которой работает устройство.

Tenda MW6-3

Поддерживается гостевая сеть с ограниченным временем и доступам к ресурсам в сети.

Tenda MW6-3

Родительский контроль с фильтрацией доступа к нежелательному контенту.

Tenda MW6-3

Задается сетевой адрес локальной сети.

Tenda MW6-3

Отдельная вкладка для добавления умных устройств. Напомним, большинство из них работает на частоте 2.4 ГГц. При активации смартфон переводится принудительно на эту частоту.

Tenda MW6-3

Перенаправление портов и быстрый роуминг.

Tenda MW6-3

Tenda MW6-3

Tenda MW6-3

Тесты

Роутер Tenda MW6 предлагает быстрое развертывание сети из нескольких модулей без опыта и понимания принципов работы сети. Предлагается максимально быстрое подключение к провайдерам, отличный вариант для тех, кто не ограничен выбором до 100 Мбит/с. Как показала практика длительных тестов, отсутствуют проблемы с зависанием и передачей больших объемов данных в течение продолжительного времени.

Также мы не заметили проблем при подключении большого количества устройств. Более 40 одновременно работающих устройств в разных диапазонах, включая компоненты умного дома. Поддерживается технология MU-MIMO с одновременной обработкой запросов с нескольких устройств в сети, предлагая максимальную скорость и отсутствие простоев.

Итоги по Tenda MW6

Золото. Выбор редакции MegaObzorTenda MW6 станет отличным выбором для тех, кто хочет получить максимальную быструю скорость доступа в сеть на всех модулях в рамках MESH-сети. Простой и быстрый запуск, возможность удаленного управления с экрана смартфона, поддержка расширения сети добавлением дополнительных модулей. Этот тот самый роутер, который обеспечивает максимально качественное покрытие на большой площади. Поддержка Smart Auto-Path Selection и Wave2 MU-MIMO. фициальная страница Tenda MW6-3 - https://clck.ru/JBXG9
Tenda MW6 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Tenda MW6-3
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