Обзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W. Блок питания с подсветкой

2018-03-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W; [200]
Осенью прошлого года мы проводили тестирование блока питания Thermaltake Smart RGB 600W с управляемой многоцветной подсветкой. Изучаемый сегодня Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W, является улучшенной модификацией той серии, предлагающей 7 лет гарантии против 5, модульный кабель-менеджмент и сертификат 80 Plus Bronse против 80Plus 230V. Помимо тестируемой нами модели, в эту серию входят также блоки питания с мощностью 750 и 850W.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

Блок питания находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W обзор

Комплектация

Поставляется Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W в коробке с подробным описанием поддерживаемых технологий и преимуществ относительно моделей конкурентов. Все кабели внутри коробки упакованы в отдельной сумке.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

Комплект включает силовой кабель, винты крепления, стяжки, переходник с MOLEX на FDD, съемные кабели, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Дизайн корпуса блока питания близок к младшей серии SMART RGB, та же вентиляционная сетка со сложной перфорацией. Эта сетка присутствует практически на всех стенках.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

Форма Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W с ровными углами, в SMART PRO RGB отказались от закругления на крышке.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

На нижнюю стенку нанесена наклейка с подробной таблицей, описывающей характеристики этой модели. По краям декоративные вставки с логотипом производителя и названием серии.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

С внутренней стороны панель разъемов, каждый из которых подписан. Разобраться с подключением сможет и неподготовленный пользователь. Коннекторы под видеокарты окрашены в красный цвет.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

В комплекте с блоком питания идут:
  • кабель питания материнской платы (24pin) – 60 см,
  • кабель питания процессора (4+4pin) – 65 см,
  • два кабеля питания видеокарты (2 х 6+2pin) – 65 см,
  • два кабеля с тремя SATA – 80см,
  • кабель питания с четырьмя MOLEX – 90 см.
Кабели у Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W с плоской оплеткой. Используются провода с сечением 18AWG.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

На тыльной стенке помимо механического выключателя, силового разъема, расположены кнопка изменения режима подсветки и переключатель режимов работы вентилятора. Особенностью блока питания стала заполняющая многоцветная подсветка. Поддерживается несколько режимов работы: динамическая смена цветов, выключенная подсветка, фиксированный красный, зеленый, синий и белый.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

В корпусах с прозрачной стенкой блок питания смотрится отлично. Подсветка в этой модели не зависит от программного обеспечения и не требует дополнительных линий подключения. Поддерживается несколько режимов работы вентилятора, меняющих частоту вращения вентилятора. При нагрузке менее 10% вентилятор полностью останавливается, обеспечивая бесшумную работу системы.

Начинка

На входе установлен фильтр из двух Y-конденсаторов и одного X-конденсатора. Отдельная микросхема контроля тока и разрядки. Поддерживается весь спектр защит от повышенного и пониженного тока, скачков напряжения, короткого замыкания.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

В Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W используется прямоходовой преобразователь. Канал 12V с диодным выпрямителем, линии 5.5 и 3V с DC-DC преобразователем. Распаяны элементы на печатной плате черного цвета, пайка аккуратная.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

Несколько радиаторов для пассивного отвода тепла. APFC-преобразователь. ШИМ-контроллер APW7159С.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

Основной конденсатор Rubycon 400V 470мКф. Остальные конденсаторы от TEAPO. Обеспечивается высокий ресурс службы, подтвержденный семилетней гарантией.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

Тесты be quiet! Straight Power 10 700W

Уровень шума:

Данные
Простой31
Нагрузка37

КПД

Данные
150W84
250W85
350W88
500W86
650W86/td>

Уровень напряжения на линиях

150W350W650W
1212,212,1912,16
55.115.085.06
3,33.383.373.36

Пульсация

Be quiet! Straight Power 11 650W

Данные
150W30
250W36
350W42
650W40

Итоги по Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W продемонстрировал высокую эффективность и стабильность напряжений по линиям на широком диапазоне нагрузок. К плюсам отнесем семилетнюю гарантию, интересный дизайн вентиляционной решетки, японские конденсаторы, тихую работу, полностью модульный кабель-менеджмент, эффективность 80 Plus Bronse, сохранение настроек подсветки после перезагрузки. Придраться можно к низкому порогу нагрузки для полного выключения вентилятора, из-за которого со старшими процессорами вентилятор остается работающим.
Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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