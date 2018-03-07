Обзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W. Блок питания с подсветкой

Осенью прошлого года мы проводили тестирование блока питания Thermaltake Smart RGB 600W с управляемой многоцветной подсветкой. Изучаемый сегодня Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W, является улучшенной модификацией той серии, предлагающей 7 лет гарантии против 5, модульный кабель-менеджмент и сертификат 80 Plus Bronse против 80Plus 230V. Помимо тестируемой нами модели, в эту серию входят также блоки питания с мощностью 750 и 850W.
Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Блок питания находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W обзор
КомплектацияПоставляется Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W в коробке с подробным описанием поддерживаемых технологий и преимуществ относительно моделей конкурентов. Все кабели внутри коробки упакованы в отдельной сумке.
Комплект включает силовой кабель, винты крепления, стяжки, переходник с MOLEX на FDD, съемные кабели, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видДизайн корпуса блока питания близок к младшей серии SMART RGB, та же вентиляционная сетка со сложной перфорацией. Эта сетка присутствует практически на всех стенках.
Форма Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W с ровными углами, в SMART PRO RGB отказались от закругления на крышке.
На нижнюю стенку нанесена наклейка с подробной таблицей, описывающей характеристики этой модели. По краям декоративные вставки с логотипом производителя и названием серии.
С внутренней стороны панель разъемов, каждый из которых подписан. Разобраться с подключением сможет и неподготовленный пользователь. Коннекторы под видеокарты окрашены в красный цвет.
В комплекте с блоком питания идут:
- кабель питания материнской платы (24pin) – 60 см,
- кабель питания процессора (4+4pin) – 65 см,
- два кабеля питания видеокарты (2 х 6+2pin) – 65 см,
- два кабеля с тремя SATA – 80см,
- кабель питания с четырьмя MOLEX – 90 см.
На тыльной стенке помимо механического выключателя, силового разъема, расположены кнопка изменения режима подсветки и переключатель режимов работы вентилятора. Особенностью блока питания стала заполняющая многоцветная подсветка. Поддерживается несколько режимов работы: динамическая смена цветов, выключенная подсветка, фиксированный красный, зеленый, синий и белый.
В корпусах с прозрачной стенкой блок питания смотрится отлично. Подсветка в этой модели не зависит от программного обеспечения и не требует дополнительных линий подключения. Поддерживается несколько режимов работы вентилятора, меняющих частоту вращения вентилятора. При нагрузке менее 10% вентилятор полностью останавливается, обеспечивая бесшумную работу системы.
НачинкаНа входе установлен фильтр из двух Y-конденсаторов и одного X-конденсатора. Отдельная микросхема контроля тока и разрядки. Поддерживается весь спектр защит от повышенного и пониженного тока, скачков напряжения, короткого замыкания.
В Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W используется прямоходовой преобразователь. Канал 12V с диодным выпрямителем, линии 5.5 и 3V с DC-DC преобразователем. Распаяны элементы на печатной плате черного цвета, пайка аккуратная.
Несколько радиаторов для пассивного отвода тепла. APFC-преобразователь. ШИМ-контроллер APW7159С.
Основной конденсатор Rubycon 400V 470мКф. Остальные конденсаторы от TEAPO. Обеспечивается высокий ресурс службы, подтвержденный семилетней гарантией.
Тесты be quiet! Straight Power 10 700W
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|37
КПД
|Данные
|150W
|84
|250W
|85
|350W
|88
|500W
|86
|650W
|86/td>
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|650W
|12
|12,2
|12,19
|12,16
|5
|5.11
|5.08
|5.06
|3,3
|3.38
|3.37
|3.36
Пульсация
|Данные
|150W
|30
|250W
|36
|350W
|42
|650W
|40
Итоги по Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650WThermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W продемонстрировал высокую эффективность и стабильность напряжений по линиям на широком диапазоне нагрузок. К плюсам отнесем семилетнюю гарантию, интересный дизайн вентиляционной решетки, японские конденсаторы, тихую работу, полностью модульный кабель-менеджмент, эффективность 80 Plus Bronse, сохранение настроек подсветки после перезагрузки. Придраться можно к низкому порогу нагрузки для полного выключения вентилятора, из-за которого со старшими процессорами вентилятор остается работающим.
Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".