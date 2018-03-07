Обзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W. Блок питания с подсветкой

Осенью прошлого года мы проводили тестирование блока питания Thermaltake Smart RGB 600W с управляемой многоцветной подсветкой. Изучаемый сегодня Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W, является улучшенной модификацией той серии, предлагающей 7 лет гарантии против 5, модульный кабель-менеджмент и сертификат 80 Plus Bronse против 80Plus 230V. Помимо тестируемой нами модели, в эту серию входят также блоки питания с мощностью 750 и 850W.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W обзор

Блок питания находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W в коробке с подробным описанием поддерживаемых технологий и преимуществ относительно моделей конкурентов. Все кабели внутри коробки упакованы в отдельной сумке.

Внешний вид

Комплект включает силовой кабель, винты крепления, стяжки, переходник с MOLEX на FDD, съемные кабели, инструкцию и гарантийный талон.Дизайн корпуса блока питания близок к младшей серии SMART RGB, та же вентиляционная сетка со сложной перфорацией. Эта сетка присутствует практически на всех стенках.

Форма Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W с ровными углами, в SMART PRO RGB отказались от закругления на крышке.

На нижнюю стенку нанесена наклейка с подробной таблицей, описывающей характеристики этой модели. По краям декоративные вставки с логотипом производителя и названием серии.

С внутренней стороны панель разъемов, каждый из которых подписан. Разобраться с подключением сможет и неподготовленный пользователь. Коннекторы под видеокарты окрашены в красный цвет.

кабель питания материнской платы (24pin) – 60 см,

кабель питания процессора (4+4pin) – 65 см,

два кабеля питания видеокарты (2 х 6+2pin) – 65 см,

два кабеля с тремя SATA – 80см,

кабель питания с четырьмя MOLEX – 90 см.

В комплекте с блоком питания идут:Кабели у Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W с плоской оплеткой. Используются провода с сечением 18AWG.

На тыльной стенке помимо механического выключателя, силового разъема, расположены кнопка изменения режима подсветки и переключатель режимов работы вентилятора. Особенностью блока питания стала заполняющая многоцветная подсветка. Поддерживается несколько режимов работы: динамическая смена цветов, выключенная подсветка, фиксированный красный, зеленый, синий и белый.

Начинка

В корпусах с прозрачной стенкой блок питания смотрится отлично. Подсветка в этой модели не зависит от программного обеспечения и не требует дополнительных линий подключения. Поддерживается несколько режимов работы вентилятора, меняющих частоту вращения вентилятора. При нагрузке менее 10% вентилятор полностью останавливается, обеспечивая бесшумную работу системы.На входе установлен фильтр из двух Y-конденсаторов и одного X-конденсатора. Отдельная микросхема контроля тока и разрядки. Поддерживается весь спектр защит от повышенного и пониженного тока, скачков напряжения, короткого замыкания.

В Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W используется прямоходовой преобразователь. Канал 12V с диодным выпрямителем, линии 5.5 и 3V с DC-DC преобразователем. Распаяны элементы на печатной плате черного цвета, пайка аккуратная.

Несколько радиаторов для пассивного отвода тепла. APFC-преобразователь. ШИМ-контроллер APW7159С.

Основной конденсатор Rubycon 400V 470мКф. Остальные конденсаторы от TEAPO. Обеспечивается высокий ресурс службы, подтвержденный семилетней гарантией.

Тесты be quiet! Straight Power 10 700W

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 37

КПД

Данные 150W 84 250W 85 350W 88 500W 86 650W 86/td>

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,2 12,19 12,16 5 5.11 5.08 5.06 3,3 3.38 3.37 3.36

Пульсация

Данные 150W 30 250W 36 350W 42 650W 40

Итоги по Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W продемонстрировал высокую эффективность и стабильность напряжений по линиям на широком диапазоне нагрузок. К плюсам отнесем семилетнюю гарантию, интересный дизайн вентиляционной решетки, японские конденсаторы, тихую работу, полностью модульный кабель-менеджмент, эффективность 80 Plus Bronse, сохранение настроек подсветки после перезагрузки. Придраться можно к низкому порогу нагрузки для полного выключения вентилятора, из-за которого со старшими процессорами вентилятор остается работающим.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".