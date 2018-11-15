Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W. Умный блок питания с 10 летней гарантией

2018-11-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W; [364]
Не так давно мы проводили сборку системы с использованием кастомной СВО Thermaltake Pacific M360 Plus D5, питание которой обеспечивал интеллектуальный блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W. Сегодня мы поделимся с вами его результатами испытаний на нашем стенде, а также рассмотрим весь функционал, позволяющий называть его «умным». Внимательные читатели могут помнить наш обзор и тест Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum, входящего в эту линейку. Помимо двух этих моделей доступна версия мощностью 1200W.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Блок питания находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением блока питания и списком его ключевых преимуществ, среди которых 100% использование японских конденсаторов, японская гарантия и сертификат 80 Plus Platinum.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

На обратной стороне приведены скриншоты программ управления и облачного сервиса, количество доступных разъемов, таблица с техническими характеристиками. Комплект включает набор шлейфов, силовой кабель, стяжки, винты и полезную техническую документацию.

Внешний вид

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W предлагает полностью модульный кабель-менеджмент. Этот блок питания позволит запитать систему на базе двух флагманских видеокарт, обеспечив при этом запас для проведения разгона процессора и компонентов.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Выполнен в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Верхняя крышка, боковые грани и тыльная крышка с перфорацией, обеспечивающая свободны приток воздуха.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

На нижнюю сторону нанесена наклейка с техническими данными по линиям и общая информация по устройству. По краям декоративные наклейки.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

С тыльной стороны механический тумблер питания и гнездо под силовой кабель. Общие габариты составляют 86x150x160 мм.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

На панели разъемов доступно 11 коннекторов. Все они подписаны и расположены группами. Отдельно выведен miniUSB, необходимый для работы функций мониторинга.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Комплектные кабели в Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W ленточного типа без дополнительной оплетки. Суммарно предлагается хороший набор разъемов, который сможет удовлетворить потребности даже самого искушенного сборщика:
  • Один Main Power 12V длиной 650мм,
  • Два ATX 12V длиной 600 мм,
  • Двенадцать SATA,
  • Восемь PCI-E.
  • Четыре MOLEX,
  • Один FDD.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Как можно догадаться по названию, вентилятор здесь идет с настраиваемой многоцветной подсветкой. Реализована она при помощи 12 отдельно управляемых светодиодов, которые дают эффектное заполняющее свечение.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Начинка

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Оба конденсатора Nichicon, один на 400V 680 мКф, второй 450V 560 мКф. Рабочая температура до 105 градусов.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Блок питания использует активный корректор коэффициента мощности. Независимый источники линий 5V и 3.3V на отдельной печатной плате. Несколько алюминиевых радиаторов, окрашенных в черный цвет.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

За активное охлаждение отвечает вентилятор TT-1425 с регулируемой скоростью вращения и подсветкой Riing Plus.

Тесты Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

КПД

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Данные
150W90
250W92
350W93
500W94
650W92
750W91
100W90

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

150W350W650W
1212,2112,1412,05
55.085.055.04
3,333.343.333.29

DPS G PC APP для Windows

Подключение к USB-разъему на материнской плате позволяет получить управление с экрана ПК при помощи утилиты DPS G PC APP. Первым шагом пользователю необходимо будет авторизоваться и зарегистрировать блок питания в облачном сервисе. Несколько вариантов локализации.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

В главном окне отображается нагрузка по линиям, температура блока питания, выходная мощность, КПД, скорость вращения вентиляторов, напряжение по всем трем линиям. В отдельной группе статистика активности использования, КПД, средняя мощность и план экономия.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Вторая вкладка дает управление работой подсветкой. Выбираются готовые режимы подсветки или ручной вариант с выбором яркости и цвета. Выбирается скорость вращения вентиляторов, три режима работы.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Предлагается мониторинг работы процессора, видеокарты, оперативной памяти и накопителей.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Есть инструменты по настройке и получении помощи от техподдержки.

DPS G APP для Android

Владельцы смартфонов смогут авторизоваться в облачном сервисе и получить удаленный доступ к данным мониторинга и управления блоком питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W. Интерфейс в виде иконок и вкладок. Программа также адаптирована под русскоязычных пользователей.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Ведется запись работы компонентов, список плиток схож с тем который доступен при просмотре с монитора. Есть элементы для просмотра пользователей и статистики работы блок питания. Доступ к своим данным открывает сам пользователь вручную. Есть социальная составляющая.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

С экрана смартфона проводится настройка работы подсветки и вентиляторов. Наличие утилиты и подобного мониторинга может быть полезно, не только для геймеров и энтузиастов, но и тех, кто занимается добычей криптовалюты.

Облачный сервис

Еще одним вариантом контроля выступает облачный сервис. Тут можно просмотреть общую статистку по блоку питания, получить доступ к социальной составляющей.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Есть возможность удаленно выключить систему или перезагрузить компьютер. Поддерживается расписание.

Итоги по Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W

Золото. Выбор редакции MegaObzorХоть и мощности Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W для большинства собираемых систем будет излишне, но именно этот запас может позволить в будущем провести апгрейд системы с установкой нескольких видеокарт. Да и наличие такого резерва позволит не задумываться о замене блока питания, как минимум в течение всего 10 летнего срока гарантийного обслуживания. Эта модель предлагает продвинутые инструменты мониторинга и дистанционного управления. К дополнительным плюсам отнесем настраиваемую и эффектную подсветку, хороший набор разъемов, использование надежных компонентов и соответствие сертификату 80 PLUS Platinum.
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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