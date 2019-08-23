Обзор Toshiba BG4 (KBG40ZNS1T02). Твердотельный накопитель типоразмера M.2 2230

В начале года компания Toshiba анонсировала выпуск новой линейки твердотельных накопителей с поддержкой NVMe 1.3. В отличие от большинства доступных решений, они выполнены в ультра компактном форм-факторе M.2 2230. Такие габариты позволяют рассматривать его для установки в ультрабуки, сервера и высокопроизводительные системы.

Внешний вид и особенности

На данный момент это решение не поставляется в виде отдельного продукта. В будущем ситуация может измениться.Чаще всего твердотельные накопители выходят в форм-факторе M.2 2280, тем интереснее Toshiba BG4. По габаритам он сопоставим с картой памяти формата SD.

Оснащен он интерфейсом PCIe Gen3 x4. Заявлена скорость последовательного чтения до 2250 МБ/с.

В этой серии доступны накопители объемом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1024 ГБ. Тестируемый нами Toshiba BG4 получил 10 ГБ SLC-кэша.

Используется 96-слойная BiCS FLASH TLC.

Тесты Toshiba BG4

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по Toshiba BG4

Ключевым преимуществом Toshiba BG4 стали сверхкомпактные габариты. При этом максимальный объем в серии предлагает сразу 1 Тбайт. Высокие скорости обмена данными, высокие ресурс службы. Из особенностей отметим нагрев при продолжительной нагрузке.