Обзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПК

2020-03-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA); [152]
В конце прошлого года компания Toshiba расширила модельную линейку жестких дисков P300 формата 3.5 дюйма, рассчитанную на настольные компьютеры. Вышли накопители объемами 4 и 6 Тбайт. Из изменений помимо объема отмечается увеличение буфера с 64 до 128 Мбайт. Снизились уровень шума и энергопотребление.

Toshiba P300 4Tb

Изучать будем на примере Toshiba P300 4Tb. Доступен он в среднем за 8 190 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в антистатическом пакете. На накопители производитель дает 2 года гарантийного обслуживания.

Toshiba P300 4Tb

Внешний вид

На момент выхода теста эта линейка включает модели объемами от 500 Гбайт до 6 Тбайт. Выполнены в традиционном формате 3.5-дюймового накопителя.

Toshiba P300 4Tb

Скорость вращения 7 200 оборотов в минуту. Кэш 128 MB. Подключается при помощи традиционного SATA интерфейса.

Toshiba P300 4Tb

Снизилось энергопотребление, для Toshiba P300 4Tb оно составляет 4.11W. Для сравнения для диска объемом 2 Tb - 5.80 W.

Toshiba P300 4Tb

Корпус выполнен из пластика. Верхняя крышка из металла. На нее нанесена наклейка с техническими данными, пометками по объему и названию серии.

Toshiba P300 4Tb

С обратной стороны печатная плата темно-синего цвета. Все элементы расположены на внутренней стороне.

Toshiba P300 4Tb

Тесты

HD Tune Pro:

Toshiba P300 4Tb

Toshiba P300 4Tb

Toshiba P300 4Tb

Toshiba P300 4Tb

Toshiba P300 4Tb

CrystalDiskMark:

Toshiba P300 4Tb

AS SSD Benchmark:

Toshiba P300 4Tb



Тест скорости работы с данными:

Toshiba P300 4Tb

AJA

Toshiba P300 4Tb

Итоги по Toshiba P300 4Tb

Toshiba P300 4Tb станет отличным вариантом для установки в настольные рабочие и игровые системы. Продемонстрированы высокие скорости обмена данными. Его отличают низкий уровень шума и энергопотребления.

Комментарии и отзывы Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA)
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