Обзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПК

В конце прошлого года компания Toshiba расширила модельную линейку жестких дисков P300 формата 3.5 дюйма, рассчитанную на настольные компьютеры. Вышли накопители объемами 4 и 6 Тбайт. Из изменений помимо объема отмечается увеличение буфера с 64 до 128 Мбайт. Снизились уровень шума и энергопотребление.

Комплектация

Изучать будем на примере Toshiba P300 4Tb. Доступен он в среднем за 8 190 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в антистатическом пакете. На накопители производитель дает 2 года гарантийного обслуживания.

Внешний вид

На момент выхода теста эта линейка включает модели объемами от 500 Гбайт до 6 Тбайт. Выполнены в традиционном формате 3.5-дюймового накопителя.

Скорость вращения 7 200 оборотов в минуту. Кэш 128 MB. Подключается при помощи традиционного SATA интерфейса.

Снизилось энергопотребление, для Toshiba P300 4Tb оно составляет 4.11W. Для сравнения для диска объемом 2 Tb - 5.80 W.

Корпус выполнен из пластика. Верхняя крышка из металла. На нее нанесена наклейка с техническими данными, пометками по объему и названию серии.

С обратной стороны печатная плата темно-синего цвета. Все элементы расположены на внутренней стороне.

Тесты

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

AJA

Итоги по Toshiba P300 4Tb

Toshiba P300 4Tb станет отличным вариантом для установки в настольные рабочие и игровые системы. Продемонстрированы высокие скорости обмена данными. Его отличают низкий уровень шума и энергопотребления.