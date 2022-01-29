Обзор Transcend RDC3. Картридер для ультрабука, планшета и смартфона

Современные ноутбуки редко могут похвастать хорошим набором интерфейсных портов и все реже есть встроенные слоты для переноса файлов с карт памяти. При этом производители, не стесняясь, отмечают направленность на аудиторию креаторов, фотографов, видеооператоров и дизайнеров. Тестируемый сегодня картридер Transcend RDC3 можно рассматривать не только под ультрабуки, но и планшеты, а также смартфоны.

Transcend RDC3

Доступен в среднем за 1500 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением аксессуара и данными по характеристикам. Комплект включает сам картридер.

Transcend RDC3

Внешний вид

Выполнен в компактном формате. По габаритам сопоставим со спичечным коробком.

Transcend RDC3

Без проблем поместится не только в сумке с ноутбуком, но и в чехле для планшета.

Transcend RDC3

На боковой грани отдельные слоты для карт памяти формата SD и microSD. Они не перекрываются при любом размещении.

Transcend RDC3

Поддерживает карты памяти SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSDHC (UHS-I), microSDXC (UHS-I).

Transcend RDC3

Оформление минималистичное. На крышку нанесен логотип производителя.

Transcend RDC3

Интерфейсный кабель длиной 5 сантиметров. Разъем USB-C, такой тип сейчас имеет широкое распространение в ультрабуках Windows и MacOS, планшетах Android и Apple, а также смартфонах Android. Интерфейс USB 3.2 Gen 1.

Тесты

Указанные ниже тесты проводились с картой памяти Transcend microSDXC 300S.

Transcend RDC3

Transcend RDC3

Transcend RDC3

Transcend RDC3

Transcend RDC3

Итоги

Transcend RDC3 – картридер для современных ультрабуков, планшетов и смартфонов. В компактных габаритах выдает высокие скорости обмена данными для двух самых популярных форматов карт памяти.
Комментарии и отзывы Transcend RDC3
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