Обзор Transcend RDC3. Картридер для ультрабука, планшета и смартфона

Современные ноутбуки редко могут похвастать хорошим набором интерфейсных портов и все реже есть встроенные слоты для переноса файлов с карт памяти. При этом производители, не стесняясь, отмечают направленность на аудиторию креаторов, фотографов, видеооператоров и дизайнеров. Тестируемый сегодня картридер Transcend RDC3 можно рассматривать не только под ультрабуки, но и планшеты, а также смартфоны.

Комплектация

Доступен в среднем за 1500 рублей.Упакован в коробку с изображением аксессуара и данными по характеристикам. Комплект включает сам картридер.

Внешний вид

Выполнен в компактном формате. По габаритам сопоставим со спичечным коробком.

Без проблем поместится не только в сумке с ноутбуком, но и в чехле для планшета.

На боковой грани отдельные слоты для карт памяти формата SD и microSD. Они не перекрываются при любом размещении.

Поддерживает карты памяти SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSDHC (UHS-I), microSDXC (UHS-I).

Оформление минималистичное. На крышку нанесен логотип производителя.

Тесты

Интерфейсный кабель длиной 5 сантиметров. Разъем USB-C, такой тип сейчас имеет широкое распространение в ультрабуках Windows и MacOS, планшетах Android и Apple, а также смартфонах Android. Интерфейс USB 3.2 Gen 1.Указанные ниже тесты проводились с картой памяти Transcend microSDXC 300S.

Итоги

Transcend RDC3 – картридер для современных ультрабуков, планшетов и смартфонов. В компактных габаритах выдает высокие скорости обмена данными для двух самых популярных форматов карт памяти.