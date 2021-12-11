Обзор TrendVision Start Flash 15000. Пуско-зарядное устройство в формате защищенного фонарика

Доступна эта серия в двух вариантах исполнения, отличающиеся емкостью встроенной батареи. Это Start Flash 10000 и Start Flash 15000, средняя стоимость составляет 12 тысяч и 9 тысяч рублей соответственно.
Ночью можно осветить зону двигателя и аккумулятора, а также обезопасить себя если запуск проходит на оживленной дороге или обочине на трассе.
Управляется фонарь с помощью отдельной клавиши на боковой грани. Она прорезинена. Несколько режимов, среди которых постоянное фокусированное свечение и мигание.
Передняя грань в виде зубчиков, позволяя в экстренных ситуациях разбить стекло. Эксплуатировать его можно в температурном диапазоне от -50 до +60 градусов. Для удобного ношения есть как мягкий чехол-сумка, так и жесткий кейс.
Разъемы у TrendVision Start Flash 15000 расположены под защитной заглушкой. Тут контакты для подключения адаптера с клеммами, microUSB и полноразмерный USB. Есть механический тумблер питания.
Зарядку пуско-зарядного устройства можно проводить через адаптер в прикуриватель или блок питания с евровилкой. Полноразмерный USB можно использовать для зарядки носимых аксессуаров и электроники. Выходной ток на этом разъеме 5V 3A.
В комплекте идет модуль с двумя клеммами. Он поддерживает контроль корректности полярности и предотвращает возникновение короткого замыкания.
Для запуска необходимо подключить модуль с клеммами и подсоединить их соответственно полярности. С учетом того, что тут сами клеммы окрашены в традиционные цвета, разобраться с подключением будет незатруднительно. Правильное подключение отображает индикатор на боковой грани.
Далее садимся в салон и запускаем двигатель. После этого снимаем клеммы без остановки двигателя. Одного полного заряда хватает на несколько таких запусков. В последующем полная зарядка от комплектного адаптера в розетку займет 5 часов.
В то время, когда нет проблем с запуском автомобиля, устройство можно использовать для зарядки смартфона. Емкости батареи тут достаточно для проведения 4-5 полных циклов зарядки.