Обзор TrendVision Start Flash 15000. Пуско-зарядное устройство в формате защищенного фонарика

С наступлением холодов немалое число автолюбителей сталкивается с проблемами запуска двигателя в связи с износом или разрядом штатного аккумулятора. Заменить его или отнести на полный цикл зарядки возможность есть далеко не всегда. Тестируемое сегодня пуско-зарядное устройство TrendVision Start Flash 15000, позволит запустить двигатель различного типа техники, помимо этого можно использовать для зарядки носимых устройств.

Комплектация

Доступна эта серия в двух вариантах исполнения, отличающиеся емкостью встроенной батареи. Это Start Flash 10000 и Start Flash 15000, средняя стоимость составляет 12 тысяч и 9 тысяч рублей соответственно.Комплект включает адаптер питания в прикуриватель, USB-кабель, блок питания с евровилкой, контроллер с клеммами, мягкий чехол, жесткий чехол, руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам.

Внешний вид

Выполнено в форме фонаря, позволяя эксплуатировать не только с целью проведения аварийных запусков двигателя. Фонарь тут яркий.

Ночью можно осветить зону двигателя и аккумулятора, а также обезопасить себя если запуск проходит на оживленной дороге или обочине на трассе.

Управляется фонарь с помощью отдельной клавиши на боковой грани. Она прорезинена. Несколько режимов, среди которых постоянное фокусированное свечение и мигание.

Передняя грань в виде зубчиков, позволяя в экстренных ситуациях разбить стекло. Эксплуатировать его можно в температурном диапазоне от -50 до +60 градусов. Для удобного ношения есть как мягкий чехол-сумка, так и жесткий кейс.

Разъемы у TrendVision Start Flash 15000 расположены под защитной заглушкой. Тут контакты для подключения адаптера с клеммами, microUSB и полноразмерный USB. Есть механический тумблер питания.

Зарядку пуско-зарядного устройства можно проводить через адаптер в прикуриватель или блок питания с евровилкой. Полноразмерный USB можно использовать для зарядки носимых аксессуаров и электроники. Выходной ток на этом разъеме 5V 3A.

Тесты

В комплекте идет модуль с двумя клеммами. Он поддерживает контроль корректности полярности и предотвращает возникновение короткого замыкания.Емкость в зависимости от выбранной версии будет составляет 15000 или 10000 мАч. Это будет влиять на количество запусков с одного заряда. Обе поддерживают бензиновые двигатели объемом до 5 литров и дизельные до 3 литров. Мы запускали Renault Koleos, Kia Sportage и Lada Granta.

Для запуска необходимо подключить модуль с клеммами и подсоединить их соответственно полярности. С учетом того, что тут сами клеммы окрашены в традиционные цвета, разобраться с подключением будет незатруднительно. Правильное подключение отображает индикатор на боковой грани.

Далее садимся в салон и запускаем двигатель. После этого снимаем клеммы без остановки двигателя. Одного полного заряда хватает на несколько таких запусков. В последующем полная зарядка от комплектного адаптера в розетку займет 5 часов.

В то время, когда нет проблем с запуском автомобиля, устройство можно использовать для зарядки смартфона. Емкости батареи тут достаточно для проведения 4-5 полных циклов зарядки.

Итоги

TrendVision Start Flash 15000 – эффективно решает вопрос аварийного запуска бензинового и дизельного двигателя при севшем или разрядившемся аккумуляторе. Подходит для автомобилей, квадроциклов, гидроциклов, мотоциклов и всего остального что использует двигатель внутреннего сгорания. Плюсом является возможность эксплуатации помимо запусков, это и зарядка носимых устройств в виде внешней батарейки, а также яркий фонарик в защищенном корпусе.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".