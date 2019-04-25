Обзор Trust Evo Advanced Wireless. Профессиональная беспроводная мышка

Тестируемая сегодня мышка Trust Evo Advanced позиционируется производителем как профессиональный беспроводной манипулятор. В ней используется лазерный датчик с возможностью работы на разных типах покрытий, включая стекло. Помимо этого, есть наглядный индикатор аккумулятора и четыре дополнительные кнопки.

Trust Evo Advanced обзор

Средняя стоимость составляет 3650 рублей, согласно сервису Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений собран в сводной таблице.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с откидной крышкой и окошком, позволяющем оценить внешний вид манипулятора. Комплект включает адаптер беспроводного подключения, пару пальчиковых батареек и набор документации.

Внешний вид

Выполнена Trust Evo Advanced в корпусе эргономичной формы. Рассчитана только на правшей.

В оформлении используются сочетание пластика с софт-тач покрытием и хромированными элементами. Внешний вид строгий и выдержанный.

Слева есть выраженная зона для хвата большим пальцем. В основании находится кнопка WIN, нажатие на нее не потребует смещение пальца.

Такая же зона справа. Мышка в руке лежит как влитая. В этом манипулятора ожидаемо нет элементов с подсветкой.

Используются переключатели с высоким ресурсом службы. Есть выраженный щелчок при нажатии, ход средний.

По центру колесико прокрутки с хромированной окантовкой. Позиции прокрутки с четким тактильным откликом.

Позади нее кнопка переключения чувствительности, она только незначительно выступает за пределы основной плоскости.

На боковой грани есть трехпозиционный индикатор оставшегося заряда. Питание осуществляет пара пальчиковых батареек.

Они же влияют на центр тяжести и общий вес манипулятора. Ставятся они в нишу, скрытую под откидной крышкой. Здесь же пенал для беспроводного адаптера.

В основании есть кнопка принудительного беспроводного подключения, механический выключатель.

За скольжение отвечает пять тефлоновых ножек, расположенных по периметру.

Тесты Trust Evo Advanced

В Trust Evo Advanced используется лазерный сенсор с дополнительным блоком, позволяющим работать на стеклянной поверхности. Максимальный уровень чувствительности до 2400 DPI. С помощью кнопки можно менять в трех диапазонах: 800 и 1600 DPI. На всем диапазоне чувствительности работает точно, срывов замечено не было.

В руке мышка лежит удобно, вес хорошо сбалансирован. Составляет он тут 149 граммов. Движение контролируемо во всех направлениях. Усталости при длительных сессиях не наблюдается. За время длительного тестирования разрядить пару пальчиковых батареек не удалось.

Итоги по Trust Evo Advanced

Trust Evo Advanced одна из лучших беспроводных мышек для выполнения рабочих задач. Станет отличным дополнение к Macbook, ультрабуку, моноблоку и рабочему ПК в офисе. Длительное время автономной работы, точный сенсор с поддержкой разных типов покрытий, эргономичная форма.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".