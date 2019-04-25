Обзор Trust Evo Advanced Wireless. Профессиональная беспроводная мышка

2019-04-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust Evo Advanced Wireless; [348]
Тестируемая сегодня мышка Trust Evo Advanced позиционируется производителем как профессиональный беспроводной манипулятор. В ней используется лазерный датчик с возможностью работы на разных типах покрытий, включая стекло. Помимо этого, есть наглядный индикатор аккумулятора и четыре дополнительные кнопки.

Trust Evo Advanced

Средняя стоимость составляет 3650 рублей, согласно сервису Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений собран в сводной таблице.

Trust Evo Advanced обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с откидной крышкой и окошком, позволяющем оценить внешний вид манипулятора. Комплект включает адаптер беспроводного подключения, пару пальчиковых батареек и набор документации.

Trust Evo Advanced

Внешний вид

Выполнена Trust Evo Advanced в корпусе эргономичной формы. Рассчитана только на правшей.

Trust Evo Advanced

В оформлении используются сочетание пластика с софт-тач покрытием и хромированными элементами. Внешний вид строгий и выдержанный.

Trust Evo Advanced

Слева есть выраженная зона для хвата большим пальцем. В основании находится кнопка WIN, нажатие на нее не потребует смещение пальца.

Trust Evo Advanced

Такая же зона справа. Мышка в руке лежит как влитая. В этом манипулятора ожидаемо нет элементов с подсветкой.

Trust Evo Advanced

Используются переключатели с высоким ресурсом службы. Есть выраженный щелчок при нажатии, ход средний.

Trust Evo Advanced

По центру колесико прокрутки с хромированной окантовкой. Позиции прокрутки с четким тактильным откликом.

Trust Evo Advanced

Позади нее кнопка переключения чувствительности, она только незначительно выступает за пределы основной плоскости.

Trust Evo Advanced

На боковой грани есть трехпозиционный индикатор оставшегося заряда. Питание осуществляет пара пальчиковых батареек.

Trust Evo Advanced

Они же влияют на центр тяжести и общий вес манипулятора. Ставятся они в нишу, скрытую под откидной крышкой. Здесь же пенал для беспроводного адаптера.

Trust Evo Advanced

В основании есть кнопка принудительного беспроводного подключения, механический выключатель.

Trust Evo Advanced

За скольжение отвечает пять тефлоновых ножек, расположенных по периметру.

Trust Evo Advanced

Тесты Trust Evo Advanced

В Trust Evo Advanced используется лазерный сенсор с дополнительным блоком, позволяющим работать на стеклянной поверхности. Максимальный уровень чувствительности до 2400 DPI. С помощью кнопки можно менять в трех диапазонах: 800 и 1600 DPI. На всем диапазоне чувствительности работает точно, срывов замечено не было.

Trust Evo Advanced

В руке мышка лежит удобно, вес хорошо сбалансирован. Составляет он тут 149 граммов. Движение контролируемо во всех направлениях. Усталости при длительных сессиях не наблюдается. За время длительного тестирования разрядить пару пальчиковых батареек не удалось.

Trust Evo Advanced

Итоги по Trust Evo Advanced

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrust Evo Advanced одна из лучших беспроводных мышек для выполнения рабочих задач. Станет отличным дополнение к Macbook, ультрабуку, моноблоку и рабочему ПК в офисе. Длительное время автономной работы, точный сенсор с поддержкой разных типов покрытий, эргономичная форма.
Trust Evo Advanced получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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