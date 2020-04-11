Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игр

Беспроводные мышки можно рассматривать не только для выполнения офисных задач, но даже и для игр. Как пример, тестируемая сегодня Trust GXT 115 Macci с регулируемой чувствительностью сенсора, дополнительными кнопками и удобной конструкцией. Это к тому же еще недорогая мышка.
Её рекомендованная стоимость составляет 1 690 рублей.
КомплектацияКомплект включает адаптер подключения, пальчиковую батарейку, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.
Внешний видФорма у мышки симметричная. Выполнена из черного матового пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.
Дизайн в стиле игровых манипуляторов. Скошенные грани, выступ по центру и выпуклая спинка. Вес у мышки хорошо сбалансирован по всем осям.
Слева углубление под большой палец и такое же справа. Удобный и надежный хват. Ожидаемо с учетом стоимости, у Trust GXT 115 Macci нет прорезиненных накладок, только пластик.
Есть пара дополнительных кнопок, выполняющих функции «ВПЕРЕД» и «НАЗАД». Справа кнопок нет.
Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Нажимаются клавиши с четким и слышимым кликом.
В центре колесико с зацепами. Позади него клавиша переключения чувствительности. В этой зоне светодиодный индикатор.
На основании пенал для хранения адаптера подключения, окошко сенсора, механический выключатель и отсек для пальчиковой батарейки.
По периметру находятся пять компактных ножек скольжения.
ТестыВ мышке установлен оптический переключатель с максимальной чувствительностью 2400 DPI. Минимальный уровень 800 DPI, между ними можно переключаться с помощью клавиши на корпусе. Тесты проводили на мягком коврике, есть акселерация и сглаживания на верхних уровнях чувствительности. Скорость передачи сигнала высокая. Подойдет для игр.
Для беспроводного соединения с ноутбуком или компьютером используется адаптер с частотой 2.4 ГГц. Дополнительная настройка не требуется. В руке лежит удобно, скольжение контролируемо.
За время тестов в течение месяца нам не удалось разрядить комплектную батарейку. Автономность у нее хорошая.