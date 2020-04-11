Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игр

2020-04-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 115 Macci; [138]
Беспроводные мышки можно рассматривать не только для выполнения офисных задач, но даже и для игр. Как пример, тестируемая сегодня Trust GXT 115 Macci с регулируемой чувствительностью сенсора, дополнительными кнопками и удобной конструкцией. Это к тому же еще недорогая мышка.

Trust GXT 115 Macci

Её рекомендованная стоимость составляет 1 690 рублей.

Комплектация

Комплект включает адаптер подключения, пальчиковую батарейку, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.

Trust GXT 115 Macci

Внешний вид

Форма у мышки симметричная. Выполнена из черного матового пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Trust GXT 115 Macci

Дизайн в стиле игровых манипуляторов. Скошенные грани, выступ по центру и выпуклая спинка. Вес у мышки хорошо сбалансирован по всем осям.

Trust GXT 115 Macci

Слева углубление под большой палец и такое же справа. Удобный и надежный хват. Ожидаемо с учетом стоимости, у Trust GXT 115 Macci нет прорезиненных накладок, только пластик.

Trust GXT 115 Macci

Есть пара дополнительных кнопок, выполняющих функции «ВПЕРЕД» и «НАЗАД». Справа кнопок нет.

Trust GXT 115 Macci

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Нажимаются клавиши с четким и слышимым кликом.

Trust GXT 115 Macci

В центре колесико с зацепами. Позади него клавиша переключения чувствительности. В этой зоне светодиодный индикатор.

Trust GXT 115 Macci

На основании пенал для хранения адаптера подключения, окошко сенсора, механический выключатель и отсек для пальчиковой батарейки.

Trust GXT 115 Macci

По периметру находятся пять компактных ножек скольжения.

Тесты

В мышке установлен оптический переключатель с максимальной чувствительностью 2400 DPI. Минимальный уровень 800 DPI, между ними можно переключаться с помощью клавиши на корпусе. Тесты проводили на мягком коврике, есть акселерация и сглаживания на верхних уровнях чувствительности. Скорость передачи сигнала высокая. Подойдет для игр.

Trust GXT 115 Macci

Для беспроводного соединения с ноутбуком или компьютером используется адаптер с частотой 2.4 ГГц. Дополнительная настройка не требуется. В руке лежит удобно, скольжение контролируемо.

Trust GXT 115 Macci

За время тестов в течение месяца нам не удалось разрядить комплектную батарейку. Автономность у нее хорошая.

Итоги по Trust GXT 115 Macci

Trust GXT 115 Macci – недорогая беспроводная мышка, которую можно использовать для работы и для игр. Универсальный вариант, выполненный в эргономичном корпусе с дополнительными клавишами и регулируемой чувствительностью. Не устроить может отсутствие дополнительных клавиш справа.

Комментарии и отзывы Trust GXT 115 Macci
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