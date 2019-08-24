Обзор Trust GXT 130 Wireless. Беспроводная игровая мышка с подсветкой

В рамках «Лаборатории» мы сегодня детально изучим беспроводную игровую мышку Trust GXT 130 Wireless. Несмотря на свою невысокую стоимость, тут есть сразу девять дополнительных кнопок, красная светодиодная подсветка и длительное время автономной работы.
По заверению производителя, пары пальчиковых батареек хватит примерно на 8 месяцев работы. За месяц активного тестирования разрядить ее нам не удалось. Можем предположить, что такое время будет актуально в режиме с выключенной подсветкой.
Уровень чувствительности сенсора регулируется. В память записано несколько уровней: 800/1200/1600/2000/2400 DPI. Меняется он с помощью пары кнопок позади колесика. Каждому соответствует свой цвет колесика.
В руке манипулятор лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован. Скольжение контролируемо во всех направлениях. Мы проводили тестирование с ковриками разного типа. Сенсор продемонстрировал корректную работу.
Рекомендованная стоимость составляет 2490 рублей. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Trust GXT 130 Wireless обзор
КомплектацияВ комплекте покупатель получает адаптер подключения, пару пальчиковых батареек, инструкцию и гарантийный талон, а также наклейку с логотипом производителя. Поставляется она в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видTrust GXT 130 Wireless выполнена в игровой стилистике. Асимметричный корпус, рассчитанный только под правшей.
Основным материалом корпуса выступает пластик с софт-тач покрытием. Общие габариты составляют 119 x 81 x 42 мм.
Вес мышки будет состоять из веса самого манипулятора и двух съемных пальчиковых батареек. В среднем это 136 граммов.
На спинке и боковых зонах находятся зоны со светодиодной подсветкой красного цвета. Цвет не меняется.
Также подсвечивается боковая зона колесика. Подсветка в этой мышке отключается автоматически.
На основании мышки есть переключатель режимов работы: включено/выключено и экологичный режим. В последнем подсветка всегда находится в выключенном состоянии.
Слева углубление под большой палец. В этой зоне находятся сразу три дополнительные клавиши. Помимо «ВПЕРЕД» и «НАЗАД», есть кнопка, дублирующая функцию CTRL на клавиатуре.
Основные кнопки с несимметричными клавишами. Левая длиннее. Тут есть еще одна дополнительная клавиша с тройным кликом.
Колесико прокрутки с резиновой накладкой. Вращается с внятными тактильными отсечками. Напомним, его боковые части подсвечиваются.
Позади колесика две клавиши, отвечающие за изменение уровня чувствительности сенсора.
Справа выступ для удобного хвата. Резиновых вставок в этом манипуляторе нет.
На фронтальной части Trust GXT 130 Wireless стилизованные вырезы, напоминающие фары автомобиля. По центру выемка, характерная для проводных мышек.
Четыре тефлоновые ножки по периметру. В центре окошко сенсора. Здесь же отсек под две пальчиковые батарейки и пенал для адаптера подключения.
ТестыДля работы мышка не требует установки драйвера. Определяется сразу после подключения адаптера. Дальность стабильной работы около 7-8 метров от адаптера. Возможности изменения действия кнопок софтом не предусмотрены.
По заверению производителя, пары пальчиковых батареек хватит примерно на 8 месяцев работы. За месяц активного тестирования разрядить ее нам не удалось. Можем предположить, что такое время будет актуально в режиме с выключенной подсветкой.
Уровень чувствительности сенсора регулируется. В память записано несколько уровней: 800/1200/1600/2000/2400 DPI. Меняется он с помощью пары кнопок позади колесика. Каждому соответствует свой цвет колесика.
В руке манипулятор лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован. Скольжение контролируемо во всех направлениях. Мы проводили тестирование с ковриками разного типа. Сенсор продемонстрировал корректную работу.