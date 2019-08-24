Обзор Trust GXT 130 Wireless. Беспроводная игровая мышка с подсветкой

В рамках «Лаборатории» мы сегодня детально изучим беспроводную игровую мышку Trust GXT 130 Wireless. Несмотря на свою невысокую стоимость, тут есть сразу девять дополнительных кнопок, красная светодиодная подсветка и длительное время автономной работы.

Trust GXT 130 Wireless обзор

Рекомендованная стоимость составляет 2490 рублей. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает адаптер подключения, пару пальчиковых батареек, инструкцию и гарантийный талон, а также наклейку с логотипом производителя. Поставляется она в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Trust GXT 130 Wireless выполнена в игровой стилистике. Асимметричный корпус, рассчитанный только под правшей.

Основным материалом корпуса выступает пластик с софт-тач покрытием. Общие габариты составляют 119 x 81 x 42 мм.

Вес мышки будет состоять из веса самого манипулятора и двух съемных пальчиковых батареек. В среднем это 136 граммов.

На спинке и боковых зонах находятся зоны со светодиодной подсветкой красного цвета. Цвет не меняется.

Также подсвечивается боковая зона колесика. Подсветка в этой мышке отключается автоматически.

На основании мышки есть переключатель режимов работы: включено/выключено и экологичный режим. В последнем подсветка всегда находится в выключенном состоянии.

Слева углубление под большой палец. В этой зоне находятся сразу три дополнительные клавиши. Помимо «ВПЕРЕД» и «НАЗАД», есть кнопка, дублирующая функцию CTRL на клавиатуре.

Основные кнопки с несимметричными клавишами. Левая длиннее. Тут есть еще одна дополнительная клавиша с тройным кликом.

Колесико прокрутки с резиновой накладкой. Вращается с внятными тактильными отсечками. Напомним, его боковые части подсвечиваются.

Позади колесика две клавиши, отвечающие за изменение уровня чувствительности сенсора.

Справа выступ для удобного хвата. Резиновых вставок в этом манипуляторе нет.

На фронтальной части Trust GXT 130 Wireless стилизованные вырезы, напоминающие фары автомобиля. По центру выемка, характерная для проводных мышек.

Тесты

Итоги по Trust GXT 130 Wireless

Четыре тефлоновые ножки по периметру. В центре окошко сенсора. Здесь же отсек под две пальчиковые батарейки и пенал для адаптера подключения.Для работы мышка не требует установки драйвера. Определяется сразу после подключения адаптера. Дальность стабильной работы около 7-8 метров от адаптера. Возможности изменения действия кнопок софтом не предусмотрены.По заверению производителя, пары пальчиковых батареек хватит примерно на 8 месяцев работы. За месяц активного тестирования разрядить ее нам не удалось. Можем предположить, что такое время будет актуально в режиме с выключенной подсветкой.Уровень чувствительности сенсора регулируется. В память записано несколько уровней: 800/1200/1600/2000/2400 DPI. Меняется он с помощью пары кнопок позади колесика. Каждому соответствует свой цвет колесика.В руке манипулятор лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован. Скольжение контролируемо во всех направлениях. Мы проводили тестирование с ковриками разного типа. Сенсор продемонстрировал корректную работу.Trust GXT 130 Wireless станет хорошим выбором для тех, кто находится в поиске недорогой беспроводной мышки. Удобная форма, длительное время автономной работы, дополнительные кнопки, светодиодная подсветка. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.