Обзор Trust GXT 130 Wireless. Беспроводная игровая мышка с подсветкой

2019-08-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 130 Wireless; [157]
В рамках «Лаборатории» мы сегодня детально изучим беспроводную игровую мышку Trust GXT 130 Wireless. Несмотря на свою невысокую стоимость, тут есть сразу девять дополнительных кнопок, красная светодиодная подсветка и длительное время автономной работы.

Trust GXT 130 Wireless

Рекомендованная стоимость составляет 2490 рублей. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Trust GXT 130 Wireless обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает адаптер подключения, пару пальчиковых батареек, инструкцию и гарантийный талон, а также наклейку с логотипом производителя. Поставляется она в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Trust GXT 130 Wireless

Внешний вид

Trust GXT 130 Wireless выполнена в игровой стилистике. Асимметричный корпус, рассчитанный только под правшей.

Trust GXT 130 Wireless

Основным материалом корпуса выступает пластик с софт-тач покрытием. Общие габариты составляют 119 x 81 x 42 мм.

Trust GXT 130 Wireless

Вес мышки будет состоять из веса самого манипулятора и двух съемных пальчиковых батареек. В среднем это 136 граммов.

Trust GXT 130 Wireless

На спинке и боковых зонах находятся зоны со светодиодной подсветкой красного цвета. Цвет не меняется.

Trust GXT 130 Wireless

Также подсвечивается боковая зона колесика. Подсветка в этой мышке отключается автоматически.

Trust GXT 130 Wireless

На основании мышки есть переключатель режимов работы: включено/выключено и экологичный режим. В последнем подсветка всегда находится в выключенном состоянии.

Trust GXT 130 Wireless

Слева углубление под большой палец. В этой зоне находятся сразу три дополнительные клавиши. Помимо «ВПЕРЕД» и «НАЗАД», есть кнопка, дублирующая функцию CTRL на клавиатуре.

Trust GXT 130 Wireless

Основные кнопки с несимметричными клавишами. Левая длиннее. Тут есть еще одна дополнительная клавиша с тройным кликом.

Trust GXT 130 Wireless

Колесико прокрутки с резиновой накладкой. Вращается с внятными тактильными отсечками. Напомним, его боковые части подсвечиваются.

Trust GXT 130 Wireless

Позади колесика две клавиши, отвечающие за изменение уровня чувствительности сенсора.

Trust GXT 130 Wireless

Справа выступ для удобного хвата. Резиновых вставок в этом манипуляторе нет.

Trust GXT 130 Wireless

На фронтальной части Trust GXT 130 Wireless стилизованные вырезы, напоминающие фары автомобиля. По центру выемка, характерная для проводных мышек.

Trust GXT 130 Wireless

Четыре тефлоновые ножки по периметру. В центре окошко сенсора. Здесь же отсек под две пальчиковые батарейки и пенал для адаптера подключения.

Тесты

Для работы мышка не требует установки драйвера. Определяется сразу после подключения адаптера. Дальность стабильной работы около 7-8 метров от адаптера. Возможности изменения действия кнопок софтом не предусмотрены.

По заверению производителя, пары пальчиковых батареек хватит примерно на 8 месяцев работы. За месяц активного тестирования разрядить ее нам не удалось. Можем предположить, что такое время будет актуально в режиме с выключенной подсветкой.

Уровень чувствительности сенсора регулируется. В память записано несколько уровней: 800/1200/1600/2000/2400 DPI. Меняется он с помощью пары кнопок позади колесика. Каждому соответствует свой цвет колесика.

В руке манипулятор лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован. Скольжение контролируемо во всех направлениях. Мы проводили тестирование с ковриками разного типа. Сенсор продемонстрировал корректную работу.

Итоги по Trust GXT 130 Wireless

Trust GXT 130 Wireless станет хорошим выбором для тех, кто находится в поиске недорогой беспроводной мышки. Удобная форма, длительное время автономной работы, дополнительные кнопки, светодиодная подсветка. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.

Комментарии и отзывы Trust GXT 130 Wireless
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